La orden de vacunas de Trump da una victoria a votantes MAHA y munición a demócratas

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a centrar esta semana la atención del país en las vacunas con una orden ejecutiva que busca reducir el calendario de inmunización infantil y espaciar las vacunas en visitas separadas.

Tras actuar para reformar la política y las directrices de vacunación del país, el gobierno de Trump se había apartado recientemente en gran medida de cambios adicionales para centrarse en temas menos controvertidos, lo que planteó preguntas sobre el impulso político detrás y las implicaciones del renovado enfoque del presidente republicano en las vacunas.

Durante más de una década, Trump ha manifestado su opinión —en contra de las recomendaciones de los grupos médicos— de que las vacunas infantiles deberían administrarse en dosis más pequeñas durante un periodo prolongado. La orden ejecutiva buscó dar sustento a esa teoría desacreditada.

Aunque la medida podría granjearle a Trump el apoyo de algunos votantes de “Make America Healthy Again” (MAHA, las siglas en inglés de “Hacer a EEUU sano de nuevo”) que quieren más flexibilidad en las inmunizaciones, también ya está atrayendo ataques diseñados para perjudicar a los candidatos alineados con Trump en las elecciones intermedias de noviembre.

Jayme Franklin, una activista conservadora de 28 años que apareció con el presidente para promover su orden ejecutiva el lunes, opina que la medida “va a ayudar muchísimo” a votantes madres de MAHA como ella.

Pero Shaughnessy Naughton, presidenta del comité de acción política de tendencia izquierdista 314 Action, que busca elegir a médicos para cargos públicos, señaló que ve la orden como “un dato más” en apoyo de la causa demócrata.

“Nuestra organización y nuestros candidatos sin duda van a machacar ese mensaje —que si quieres una atención médica accesible y asequible, si quieres consejos médicos basados en la ciencia, necesitamos que haya rendición de cuentas en Washington”, expresó.

Trump lleva tiempo pidiendo que las vacunas se apliquen en visitas separadas

Las dudas de Trump sobre la cantidad y el ritmo de las vacunas se remontan al menos a 2014, cuando publicó en redes sociales la afirmación refutada de que las vacunas combinadas pueden causar autismo y dijo que, si fuera presidente, las espaciaría.

Aunque desde entonces ha mostrado orgullo por su iniciativa de primer mandato Operation Warp Speed para distribuir rápidamente las vacunas contra el COVID-19 y ha elogiado otras vacunas como la de la polio, también ha pedido repetidamente reformar el calendario de vacunación infantil. Si bien su gobierno publicó una evaluación que comparaba los calendarios de vacunación infantil de Estados Unidos con los de países similares, varias de sus propuestas han llegado sin ninguna evidencia científica nueva.

“Esto se basa en lo que yo siento”, dijo Trump en septiembre pasado cuando pidió dividir la vacuna triple contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en una vacuna por cada enfermedad.

El lunes, volvió a impulsar la separación de la vacuna triple en tres, al ordenar al Departamento de Salud de Estados Unidos que trabaje en el desarrollo de esa opción para los niños, ya que actualmente no existe en el país. Expertos en salud pública han advertido que espaciar las vacunas podría aumentar el riesgo de infección por una enfermedad prevenible mediante vacunación antes de que un niño regrese para la siguiente visita.

La mayoría de los estadounidenses no ve la reevaluación de la inocuidad de las vacunas como un tema prioritario

Las posturas de Trump lo han alineado con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas durante años antes de entrar en la política.

El presidente atribuye a la diversa coalición de seguidores de MAHA de Kennedy —cuyas prioridades van desde regular los pesticidas hasta poner fin a los mandatos de vacunación— el haberlo ayudado a recuperar la Casa Blanca en 2024.

Incluso cuando el gobierno de Trump ha concedido varias victorias a la coalición MAHA, entre ellas cambiar las directrices dietéticas federales y flexibilizar las restricciones sobre los péptidos, algunos dentro del movimiento se han impacientado porque otras prioridades siguen sin concretarse. No está claro si la medida de Trump para flexibilizar las recomendaciones de vacunación, un tema que apasiona a algunos simpatizantes de MAHA, será suficiente para consolidar a esos votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Franklin, que dirige una revista conservadora, comentó que había hablado con Trump sobre hacer más flexibles las recomendaciones de vacunación en una mesa redonda de MAHA a principios de este año. Se mostró satisfecha cuando el gobierno le informó que sus peticiones se estaban haciendo realidad.

“Creo que realmente demuestra que le encanta escuchar a los estadounidenses de a pie sobre cómo sus políticas y su gobierno afectan la vida de las personas que están criando hijos en este país”, sostuvo.

Pero estrategas políticos y el propio encuestador de Trump, Tony Fabrizio, han advertido que los esfuerzos por recortar las recomendaciones de vacunación quizá no importen mucho a la mayoría de los votantes este otoño.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses cree que los niños deberían estar vacunados para asistir a la escuela, aunque los republicanos son menos propensos a considerar importantes las vacunas. Y a medida que el aumento de precios en cosas como los comestibles, la gasolina y la atención médica aprieta los presupuestos de los estadounidenses, muchos ven la economía como un tema prioritario.

“Nada en Estados Unidos importa más que la asequibilidad”, afirmó el encuestador Frank Luntz. “Y cada vez que el gobierno o los republicanos se apartan de la asequibilidad, no están hablando de lo que realmente les importa a los estadounidenses”.

Whit Ayres, un encuestador republicano, dijo que, con la mayoría de los estadounidenses viendo las vacunas de forma positiva, el anuncio de Trump “no me parece el mensaje político más persuasivo”.

Encuestas recientes de la organización sin fines de lucro de investigación sanitaria KFF sugieren que, incluso entre los simpatizantes de MAHA, solo el 10% sitúa la reevaluación de la inocuidad de las vacunas como su máxima prioridad para el gobierno federal. Entre las prioridades mejor posicionadas figuraron reducir los costos de salud (42%) y restringir los aditivos químicos en el suministro de alimentos (21%).

Los demócratas están aprovechando el mensaje de Trump

Al ser consultado sobre el momento de la orden, con las elecciones de mitad de mandato acercándose, un funcionario de la Casa Blanca que insistió en el anonimato para informar a los reporteros indicó que la medida era una prioridad presidencial de larga data y que otros asuntos de salud que preocupan a los votantes seguían abordándose.

En ese sentido, el día en que Trump firmó la orden, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció un esfuerzo para exigir mayor transparencia a los fabricantes de alimentos sobre nuevos ingredientes o aditivos en los productos —algo que muchos dentro del movimiento MAHA venían reclamando.

El gobierno también ha promocionado sus esfuerzos por bajar los precios de los medicamentos y combatir el fraude en los programas federales de salud, lo que, según argumenta, ahorrará dinero a los contribuyentes.

Aun así, candidatos demócratas, incluidos médicos vinculados al grupo 314 Action de Naughton, aprovecharon la orden de Trump en mensajes a los votantes esta semana.

El doctor Richard Pan, un médico que se postula como demócrata para la Cámara de Representantes federal en el norte de California, volvió a publicar la condena de la Asociación Médica Estadounidense a las falsedades de Trump sobre las vacunas, entre otras verificaciones de hechos. Le dijo a The Associated Press que cree que los votantes están decidiendo entre elegir a personas que optan por no exigirle cuentas al gobierno y quienes “defienden la ciencia”.

La doctora Annie Andrews, una pediatra y demócrata que se postula para el Senado federal en Carolina del Sur, pidió a los votantes que no tomen información de salud de Trump en un video publicado en Instagram en colaboración con el medio de tendencia izquierdista Courier Newsroom.

“Hagan todo lo que puedan para ayudar a elegir científicos en toda la boleta en noviembre, incluido enviarme al Senado de Estados Unidos”, dijo ante la cámara. “No se me ocurre un momento más urgente para que tengamos a una pediatra en la sala donde se están dando estas conversaciones”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.