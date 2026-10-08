El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se convirtió en blanco de burlas en redes sociales después de que se difundieran imágenes en las que aparece rezagado durante un entrenamiento físico con militares.

Hegseth, de 46 años y expresentador de Fox & Friends Weekend, visitó el miércoles el portaaviones USS Abraham Lincoln tras su prolongado despliegue en Oriente Medio. Ese mismo día, participó en una sesión de entrenamiento matutino con infantes de marina en San Diego, donde las cámaras captaron a los militares corriendo a toda velocidad mientras él quedaba atrás.

En uno de los momentos registrados, después de realizar una serie de dominadas, los militares salen corriendo hacia el siguiente ejercicio, mientras Hegseth, al parecer sin aliento, permanece rezagado y choca las manos con quienes lo rodean.

open image in gallery Pete Hegseth parecía tener dificultades para seguir el ritmo de los militares durante una sesión de entrenamiento físico el miércoles por la mañana ( C-Span )

Hegseth, quien anteriormente había expresado su intención de inculcar una “mentalidad guerrera” en las fuerzas armadas y anunciado pruebas obligatorias de testosterona para el personal mayor de 30 años, no tardó en convertirse en blanco de burlas en redes sociales por su desempeño durante el entrenamiento.

Jimmy Kimmel, conocido por sus críticas y bromas sobre los integrantes del gabinete del presidente Donald Trump, aprovechó el episodio del miércoles de Jimmy Kimmel Live! para ridiculizar al secretario de Defensa.

“Nuestro secretario de Guerra y experto en peinados, Pete Hegseth, estuvo hoy en San Diego para saludar en persona a la sufrida tripulación del USS Abraham Lincoln”, bromeó el presentador. “El apuesto Pete estaba allí, agitando su pañuelo de bolsillo desde el muelle para darles la bienvenida a nuestros marineros”.

Kimmel también cuestionó a Hegseth por las dos prórrogas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln, que desempeñó un papel importante en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

open image in gallery En un momento del entrenamiento, varios militares aparecen corriendo mientras Hegseth queda rezagado, fuera del encuadre de esta imagen ( C-Span )

“Después de casi siete meses en el mar, durante los cuales sufrieron ataques, pasaron hambre, vivieron momentos terribles y hubo varios intentos de suicidio, todos querían regresar con sus familias”, comenzó Kimmel.

“Pero antes tuvieron que hacer ejercicio: un entrenamiento grupal para una sesión de fotos de Fox News junto a su líder, un hombre que llevaba pantalones cortos y más maquillaje que Kylie Jenner”, ironizó.

Las críticas también llegaron desde las filas de antiguos integrantes del Partido Republicano. La excongresista Barbara Comstock cuestionó las prioridades de Hegseth y escribió en redes sociales: “¿Quién está trabajando para proteger a nuestras tropas y poner fin a la guerra?”.

“Consíganle a este perdedor, @PeteHegseth, un trabajo en un gimnasio de MAGA”, agregó.

open image in gallery Hegseth (en la imagen) aparece rezagado respecto del resto del grupo ( C-Span )

Adam Kinzinger, uno de los 10 republicanos que votaron a favor de someter a Trump a un juicio político en enero de 2021, también se sumó a las burlas. El excongresista compartió un video en el que Hegseth aparece rezagado respecto de los demás participantes del entrenamiento y se limitó a escribir: “Hola, @PeteHegseth”.

Por su parte, The Lincoln Project, un comité de acción política fundado por republicanos contrarios a Trump, recordó un polémico discurso de Hegseth en el que afirmó que no quería personas “gordas”, “barbudas” ni “raras” en las fuerzas armadas.

“¿No habías dicho que no querías gorditos, @PeteHegseth?”, publicó la organización en X.

Traducción de Leticia Zampedri