Denuncian caos en el DHS: agentes “no saben lo que hacen” y las deportaciones afectan tareas esenciales

Un exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró que los agentes federales de inmigración “no saben lo que están haciendo” y que deberían concentrarse en los “verdaderos delincuentes”.

Miles Taylor, quien ocupó ese cargo durante el primer mandato de Donald Trump y denunció irregularidades de su gestión en un artículo de opinión, criticó la ofensiva migratoria del gobierno, que ha implicado reasignar a miles de agentes federales de sus funciones habituales para apoyar las operaciones de organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según Taylor, los últimos dos años del Gobierno de Trump, marcados por el aumento de las deportaciones y operativos en los que murieron ciudadanos estadounidenses, han deteriorado tanto la imagen de la institución que recuperar la confianza pública “llevaría toda una generación”.

“Esos agentes deberían estar investigando a espías, terroristas y redes de explotación sexual infantil”, afirmó Taylor durante una entrevista concedida el jueves a Chris Cuomo, de NewsNation. “Los propios agentes se lo reconocen a personas como yo. No saben lo que están haciendo”.

Para alcanzar el objetivo de deportar a un millón de personas al año, impulsado por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional ha desviado recursos de unidades dedicadas a combatir el terrorismo, la trata de personas y el abuso infantil para destinarlos a la detención de inmigrantes en situación irregular.

open image in gallery Un exfuncionario criticó la actuación de los agentes migratorios, mientras que el secretario del DHS, Markwayne Mullin, aseguró que “las deportaciones continuarán” pese a las derrotas republicanas ( Getty )

Además, los republicanos destinaron unos 75.000 millones de dólares al ICE para contratar nuevos agentes y construir centros de detención, como parte de la ley conocida como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, que Trump promulgó el año pasado.

Para ilustrar sus críticas a la política migratoria, Taylor mencionó el caso reciente de una colombiana de 23 años que había solicitado asilo y fue detenida por agentes del ICE en el Aeropuerto Internacional de San Francisco mientras esperaba abordar un vuelo a Oregón para pasar sus vacaciones.

“Esto no es lo que deberían estar haciendo. Deberían concentrarse en los verdaderos delincuentes”, afirmó Taylor, quien también cuestionó el deterioro de la confianza pública en el Departamento de Seguridad Nacional.

“En este punto, creo que la confianza en el DHS es tan baja que prácticamente habría que desmantelar el departamento y reconstruirlo desde cero”, añadió.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar sus comentarios.

open image in gallery Miles Taylor, exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional que denunció irregularidades durante el primer mandato de Donald Trump, criticó la ofensiva migratoria del gobierno, que implicó reasignar a miles de agentes federales de sus funciones habituales ( AFP vía Getty Images )

Tras la contundente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reafirmó la política migratoria del gobierno con un mensaje en redes sociales: “Las deportaciones continuarán”.

“Los 365 días del año, los hombres y mujeres del ICE que trabajan incansablemente para hacer cumplir la ley persiguen y detienen a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos para que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro. Eso incluye el Día de Acción de Gracias, Navidad y el día de las elecciones”, escribió en otra publicación.

Por su parte, su predecesora, Kristi Noem, recibió numerosas burlas tras publicar un mensaje durante la jornada electoral en el que aseguró que el Gobierno de Trump había tenido “demasiado éxito en su primer año”, justo cuando se acumulaban las derrotas republicanas.

“He trabajado con todos los secretarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Usted fue, por mucho, la peor”, le respondió Taylor a través de X.

Taylor, quien trabajó en varias administraciones republicanas, fue blanco de acusaciones de Trump el año pasado, cuando el presidente lo señaló por presunto “espionaje y traición” tras la publicación de un libro sobre su experiencia durante el primer mandato del republicano.

En esa obra, el exfuncionario sostuvo que Trump había representado un grave riesgo para la seguridad nacional durante su primera presidencia y advirtió que, de ser reelegido, supondría una amenaza todavía mayor para la democracia. La Casa Blanca, por su parte, rechazó sus afirmaciones y lo acusó de difundir “falsedades e historias inventadas”.

Traducción de Leticia Zampedri