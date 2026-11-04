Elon Musk gastó casi 500 millones de dólares en las elecciones y lo único que consiguió fue que MAGA pierda fuerza

El multimillonario Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, invirtió casi 500 millones de dólares en campañas republicanas antes de las elecciones a mitad del mandato, y lo único que obtuvo a cambio fue ver fracasar estrepitosamente el movimiento que apoyaba.

Musk, la persona más rica del mundo, donó al menos 474 millones de dólares a causas republicanas, según The New York Times, y se convirtió en el mayor donante de este ciclo electoral por un margen abrumador. Pero a medida que se iban conociendo los resultados, su dinero tuvo poco efecto en los votantes. Rechazaron a Musk, rechazaron a los republicanos. Y enviaron a los demócratas a Washington, D.C. para controlar el Congreso.

“Parece que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez”, escribió Musk en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad.

Los demócratas obtuvieron importantes avances en las elecciones a mitad del mandato, con al menos 54 escaños en el Senado y 228 en la Cámara de Representantes. Ahora pueden bloquear la mayoría de las prioridades de la agenda de Trump, acusar al presidente y a su familia de presunta corrupción, y exigir responsabilidades al Gobierno por el desmantelamiento del gobierno que sufrieron al regresar a la Casa Blanca. La iniciativa para reformar la burocracia federal fue impulsada en parte por Musk.

open image in gallery Elon Musk se convirtió en el mayor donante de las elecciones a mitad del mandato de 2026, pero pocas de sus inversiones dieron sus frutos, ya que muchos de los candidatos republicanos por los que apostó perdieron las elecciones ( Reuters )

Musk supervisó la eficiencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de Trump antes de abandonar la Casa Blanca de forma abrupta en medio de un distanciamiento público entre ambos. Musk y Trump se lanzaron insultos mutuamente, y Musk llegó a afirmar que Trump tenía vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Trump negó conocer al pedófilo convicto. Posteriormente, Musk se retiró a Texas y se reconcilió con el presidente durante el último año.

El fundador de SpaceX donó más de 200 millones de dólares a la campaña al Senado del republicano texano Ken Paxton para que el escaño siguiera en manos republicanas.

Al final, Paxton perdió ante el demócrata James Talarico, quien se convirtió en el primer demócrata elegido para la cámara alta del Congreso en el estado en casi cuatro décadas. Para colmo de males, la demócrata Gina Hinojosa también ganó la contienda por la gobernación.

open image in gallery Musk donó más de 200 millones de dólares a la campaña de reelección de Ken Paxton en Texas. Este perdió las elecciones a gobernador frente a la demócrata Gina Hinojosa ( Reuters )

Musk gastó 400 millones de dólares apoyando a Trump y a los republicanos en las elecciones de 2024.

Anteriormente, había indicado que no gastaría tanto en elecciones después de eso, dijo en mayo de 2025, semanas después de una costosa derrota en una contienda por la Corte Suprema de Wisconsin: “En términos de gasto político, voy a gastar mucho menos en el futuro”.

Más tarde añadió: “Bueno, si veo una razón para hacer gastos políticos en el futuro, lo haré”. Para octubre, ya había superado su presupuesto de gastos políticos para 2024, que ascendía a unos 291 millones de dólares.

Pero tras recomponer su relación con Trump, Musk volvió a invertir en campañas electorales de cara a las elecciones de mitad de mandato. Si bien las donaciones de Musk alcanzaron al menos los 474 millones de dólares, es probable que la cifra sea mucho mayor de lo que se sabe actualmente, ya que los registros federales solo abarcan hasta el 14 de octubre, lo que significa que se desconocen las donaciones que realizó después de esa fecha.

Musk donó 168 millones de dólares al Senate Leadership Fund, el principal super PAC para candidatos republicanos al Senado, casi la totalidad de los cuales se destinaron a apoyar a Paxton. Mientras tanto, America PAC, el superPAC que Musk fundó para ayudar a aumentar la participación electoral republicana, recibió 216 millones de dólares.

El Congressional Leadership Fund, que es el principal superPAC que respalda a los republicanos de la Cámara de Representantes, recibió 30 millones de dólares en un esfuerzo por intentar mantener la mayoría.

Según The New York Times, Musk también donó millones a otros grupos y candidatos republicanos a nivel federal, así como a iniciativas estatales en Michigan, Texas y Wisconsin.

open image in gallery La Casa Blanca —a la que Musk acudía con frecuencia cuando dirigía el Departamento de Eficiencia Gubernamental— tendrá ahora que lidiar con un Congreso liderado por los demócratas ( Getty Images )

Sin embargo, al final, los demócratas lograron arrebatar escaños en los tres estados, ganando las elecciones al Senado en Texas y Michigan, y una contienda por un escaño en la Cámara de Representantes en Wisconsin. Wisconsin también eligió a un gobernador demócrata el martes.

Actualmente, Forbes estima que el patrimonio neto de Musk asciende a 901.700 millones de dólares, lo que significa que el total de sus donaciones apenas supuso una pequeña parte de su riqueza total.

Internet tampoco parecía querer dejarlo olvidar su mala inversión.

“Una noche terriblemente mala para Elon Musk, que no solo despilfarró quinientos millones, sino que tendrá un Congreso que lo odia y todo un gobierno estatal de Texas que lo detesta”, escribió un usuario de X.

Otro usuario de X comentó: "Probablemente el peor resultado posible para Elon Musk".

“Imaginen si los 500 millones de dólares de Elon se hubieran gastado en educación o sanidad. O en las artes. En cualquier cosa”, comentó una persona.

“Ese olor a quemado es el de los casi quinientos millones de dólares que Elon Musk acaba de prender fuego”, intervino otro usuario de X.