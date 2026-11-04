Una oleada de logros sin precedentes acompañó los avances demócratas en las elecciones de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos, llevando a miembros de grupos que durante mucho tiempo se habían mantenido en gran medida al margen a ocupar altos cargos en todo el país.

La magnitud de las pérdidas que los demócratas infligieron al presidente Donald Trump hará que estas elecciones sean recordadas.

Pero los resultados también dieron la bienvenida a la primera gobernadora negra del país, a la primera gobernadora nativa americana, a la primera senadora nativa americana y al primer senador estadounidense abiertamente gay.

open image in gallery El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, celebra su victoria en la noche electoral junto a su esposa Erika en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood ( Reuters )

A primera hora del miércoles, el primer senador musulmán de EE. UU. se sumó a la lista de hitos que rompieron barreras. La ola demócrata también significa que el país probablemente tendrá su primer presidente negro de la Cámara de Representantes. Las fiestas electorales, desde Nuevo México hasta Georgia, estallaron en vítores y lágrimas de alegría a última hora del martes al confirmarse los resultados.

La mayoría de los candidatos que abrieron nuevos caminos son demócratas, aunque el Partido Republicano también lo ha hecho. Algunos de estos candidatos evitaron centrarse en el valor histórico inherente a su raza, género, religión u orientación sexual.

Estas son algunas de las contiendas donde se hizo y se podría hacer historia:

Deb Haaland se convierte en la primera mujer nativa americana elegida gobernadora de EE. UU.

Deb Haaland hizo historia como la primera mujer nativa estadounidense elegida gobernadora en la historia de EE. UU. La demócrata derrotó al republicano Gregg Hull, exalcalde, para ganar el cargo más importante de Nuevo México. Celebró el momento en un acto de victoria con sus seguidores.

Haaland es ciudadana del Pueblo de Laguna, Nuevo México. Ante la multitud, afirmó que los nativos americanos seguían presentes en el país, a pesar de los intentos del Gobierno federal por erradicar sus lenguas y cultura. “Esta noche, en el 250° aniversario de nuestra nación, me presento ante ustedes como la primera mujer nativa americana elegida gobernadora en la historia de EE. UU.”, declaró Haaland ante sus eufóricos seguidores en la celebración de la victoria.

open image in gallery La demócrata Deb Haaland disfrutó de ese momento histórico en el que se convirtió en la primera mujer indígena americana en ocupar el cargo de gobernadora en la historia de EE. UU. ( AP )

Su victoria en Nuevo México añade otro hito a su carrera. En 2018, fue una de las dos primeras mujeres indígenas elegidas al Congreso. Posteriormente, se convirtió en la primera secretaria de Gabinete nativa americana, al frente del Departamento del Interior del expresidente Joe Biden.

El primer miembro nativo americano de un Gabinete llegó mucho antes: Charles Curtis, de la Nación Kaw, fue vicepresidente del mandatario Herbert Hoover (1929-1933). Oklahoma es el único estado que ha elegido previamente a un ciudadano tribal como gobernador. El demócrata Johnston Murray ocupó el cargo en la década de 1950, y el actual gobernador republicano, Kevin Stitt, también es ciudadano tribal.

Peggy Flanagan derrota a Michele Tafoya y se convierte en la primera mujer nativa americana en ocupar el cargo de senadora en el país

Peggy Flanagan, vicegobernadora de Minnesota, ha ganado un escaño en el Senado de EE. UU., convirtiéndose en la primera mujer nativa estadounidense en ocupar ese cargo. Su victoria ayuda a los demócratas a recuperar el control de la Cámara. Flanagan es ciudadana de la tribu White Earth Band of Ojibwe. Derrotó a la republicana Michele Tafoya, exreportera de campo de la NFL.

open image in gallery La vicegobernadora de Minnesota, Peggy Flanagan, se ha convertido en la primera mujer nativa americana en ocupar un escaño en el Senado de EE. UU., lo que ha contribuido a que los demócratas recuperen el control del Senado ( AP )

Si Tafoya hubiera ganado, se habría convertido en la primera republicana de ascendencia latina en ocupar un escaño en el Senado del país. En Alaska, aún es posible otro resultado histórico mientras se siguen contabilizando los votos. Mary Peltola, una demócrata yupik, podría convertirse en la primera senadora estadounidense nativa de Alaska.

Su contienda contra el actual senador republicano Dan Sullivan aún no se ha decidido.

Keisha Lance Bottoms hace historia al convertirse en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU.

Una barrera que había permanecido en pie durante 250 años en EE. UU. cayó el martes por la noche, cuando la demócrata Keisha Lance Bottoms fue declarada ganadora de la contienda por la gobernación de Georgia.

Ninguna mujer negra había sido elegida gobernadora de un estado en el país. Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, derrotó al republicano Rick Jackson, un empresario multimillonario.

“Esta noche debería recordarnos a todos que, sin importar de qué comunidad provengamos, Georgia no se define por un momento en el tiempo ni por una sola persona”, dijo Bottoms a sus eufóricos seguidores. Añadió: “Se ha definido por todos nosotros, y seré gobernadora para todos los habitantes de este estado”.

open image in gallery La demócrata Keisha Lance Bottoms fue proclamada ganadora el martes por la noche en las elecciones a la gobernación de Georgia ( Getty )

Su victoria también la convierte en la primera gobernadora de color de Georgia. Los 83 gobernadores anteriores han sido hombres blancos.

En Minnesota, Lisa Demuth perdió la oportunidad de convertirse en la primera gobernadora negra. La ex presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota fue derrotada por la veterana senadora estadounidense Amy Klobuchar.

Antes de Bottoms, Stacey Abrams era la única mujer negra que había estado cerca de ganar una contienda por la gobernación. Abrams obtuvo la nominación del Partido Demócrata de Georgia en 2018 y 2022.

Abdul El-Sayed derrota a Mike Rogers en Michigan y se convierte en el primer senador musulmán de EE. UU.

El demócrata Abdul El-Sayed se convertirá en el primer estadounidense musulmán en formar parte del Senado de EE. UU.

La contienda para representar a Michigan en la cámara se anunció a su favor la madrugada del miércoles. Su oponente republicano era Mike Rogers. La batalla entre ambos ha atraído la atención nacional, especialmente después de que el oponente de El-Sayed en las primarias demócratas respaldara a Rogers.

open image in gallery El candidato demócrata al Senado de EE. UU., Abdul El-Sayed, reacciona durante un mitin celebrado la noche de las elecciones ( Reuters )

El-Sayed, nacido en Michigan, ha trabajado como epidemiólogo. Los republicanos, incluido Trump, han insinuado o declarado abiertamente que no es estadounidense y que apoya el terrorismo. Trump lo ha calificado de “peligrosamente radical” y “extremista”, y se ha referido a él como “Mohammed”.

El-Sayed y sus partidarios han denunciado los ataques como afrentas islamófobas o racistas contra la libertad religiosa.

Chris Pappas derrota a John E. Sununu y se convierte en el primer senador estadounidense abiertamente gay

Nuevo Hampshire ha elegido al representante demócrata Chris Pappas para el Senado. Su victoria lo convierte en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un cargo en la cámara alta del Congreso estadounidense.

Pappas derrotó al republicano John E. Sununu, exsenador estadounidense que ha servido en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, este hito no ha sido un punto central de la campaña de Pappas, quien afirmó: “No me postulo para hacer historia”.

Se triplica el número de gobernadores negros en EE. UU., mientras Florida y Wisconsin rompen barreras

El número de gobernadores negros electos en EE. UU. se triplicó en una sola noche, después de 250 años de historia en los que solo tres habían ganado el cargo.

Byron Donalds, republicano, y David Crowley, demócrata, se convirtieron en los primeros gobernadores negros de Florida y Wisconsin, respectivamente. Sus victorias coincidieron con la reelección el martes del gobernador de Maryland, Wes Moore, el tercer gobernador negro en la historia de EE. UU. y el único en funciones. Con la victoria de Bottoms en Georgia, dos estados del sur profundo estarán gobernados por un líder negro por primera vez.

Moore, presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, ha calificado la presencia de tantos aspirantes negros a la gobernación como un acontecimiento único. Dijo que se trataba, más que de un motivo de celebración, de un desafío para que la diversidad entre los candidatos a gobernador sea más común, afirmó.

Asimismo, dos políticos latinos, ambos demócratas, compiten por el cargo estatal más alto en dos de los estados más grandes de EE. UU.

open image in gallery Gina Hinojosa saluda a sus seguidores a la salida de un restaurante de comida rápida tras su victoria en las elecciones de mitad de legislatura de EE. UU. ( Reuters )

Los votantes de Texas rechazaron al gobernador Greg Abbott y eligieron a Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera gobernadora latina del estado.

En California, Xavier Becerra, ex fiscal general del estado, superó al republicano Steve Hilton.

Además, la vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, obtuvo un escaño en el Senado. La victoria de Stratton convierte a Illinois en el primer estado representado por dos senadoras de color.

Stratton derrotó al republicano Don Tracy el martes, y sucederá al senador demócrata saliente Dick Durbin. Su compañera senadora demócrata, Tammy Duckworth, es de ascendencia tailandesa.

La victoria de Stratton también significa que tres mujeres negras ocuparán un escaño en el Senado. Las elecciones de mitad de mandato han batido récords en cuanto a la participación de mujeres en cargos estatales y federales.

Según el Centro para las Mujeres en la Política Estadounidense (CAWP) de la Universidad de Rutgers, cerca de 300 mujeres, incluidas las que ya ocupaban cargos públicos, se postularon para el Senado y la Cámara de Representantes.

Traducción de Sara Pignatiello