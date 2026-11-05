El creador de la franquicia Chucky arremetió contra Nicki Minaj después de que la rapera utilizara una imagen generada con inteligencia artificial del famoso muñeco asesino para expresar su apoyo al Partido Republicano durante la jornada electoral.

El día de las elecciones, Minaj compartió una imagen del personaje vestido con un traje rosa y una insignia con la frase “Vota por los republicanos”.

Don Mancini, quien creó al icónico personaje de terror en 1988, reaccionó en X al uso que la cantante hizo de su creación y escribió: “IMPOSTOR… CHUCKY ES PARTE DE LA OLA AZUL QUE BARRERÁ CON TODA LA CORRUPCIÓN”.

En otra publicación, Mancini afirmó: “Chucky tiene un hijo trans. Chucky defiende a los muñecos. Chucky está en contra del ICE. Chucky dice: ‘¡Se viene una OLA AZUL, tan AZUL como mis malditos ojos!’”.

En la serie Chucky, el muñeco asesino declara: “Tengo un hijo queer”, en referencia a Glen/Glenda, un personaje que apareció por primera vez en la película de 2004 Seed of Chucky.

Mancini también compartió una fotografía de un muñeco Chucky con el cabello azul, en lugar de su característico pelo rojizo, y lanzó otra indirecta a la rapera: “¡Qué pena, Nicki! ¡Por cierto, aquí no hay IA!”.

open image in gallery Nicki Minaj utilizó una imagen de Chucky aparentemente generada con inteligencia artificial para animar a los votantes republicanos, pero el creador de la franquicia respondió a su publicación ( X )

Minaj, quien se destacó como una de las figuras pioneras del rap femenino con éxitos como ‘Anaconda’ y ‘Super Bass’, se convirtió en una firme defensora de Donald Trump y del movimiento MAGA desde 2025.

La rapera acompañó al presidente durante un mitin celebrado el 25 de octubre en Michigan, antes de las elecciones de mitad de mandato, y declaró desde el escenario: “Lo quiero muchísimo”. Por su parte, Trump elogió su apariencia física ante los asistentes y afirmó que tiene “un trasero increíblemente hermoso” que “es difícil de ignorar”.

En un evento celebrado en febrero, Minaj también aseguró ser “la admiradora número uno del presidente” y dejó claro que su postura no cambiaría.

open image in gallery Don Mancini, creador de Chucky , aseguró que el personaje forma parte de la ola de victorias demócratas ( Getty Images )

Minaj todavía no se ha pronunciado sobre la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, en las que recuperaron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, en un giro electoral que no se veía desde hacía décadas.

Por su parte, Trump reapareció públicamente el miércoles por la tarde, aunque no para hablar de los resultados electorales, sino para referirse al salón de baile de la Casa Blanca, que todavía está en construcción. Durante más de 15 minutos, el presidente habló del proyecto sin mencionar las derrotas de su partido.

“Nuestro país está teniendo más éxito que nunca en su historia. Miren cómo sube esa viga”, afirmó Trump.

“Crecí entre gente como ustedes”, dijo en otro momento a los presentes. “Quizá de una manera diferente, quizá por genética, quizá por sus padres o sus madres, pero yo crecí rodeado de obras de construcción”.

open image in gallery Nicki Minaj se ha convertido en una firme defensora del presidente Donald Trump y de su movimiento MAGA desde 2025 ( Getty )

Trump ha intentado desvincularse en repetidas ocasiones de las derrotas republicanas del martes y aseguró que su partido habría obtenido mejores resultados si él hubiera figurado en las boletas.

“Yo no estaba en la boleta electoral y, si hubiera estado, habríamos ganado por goleada”, escribió el martes por la noche en Truth Social.

El miércoles reiteró esa postura ante los periodistas durante su visita a las obras del salón de baile. Cuando le preguntaron si lamentaba cómo había terminado la campaña electoral, respondió que no.

“Si hubiera estado en la boleta electoral, habríamos ganado”, insistió.

Traducción de Leticia Zampedri