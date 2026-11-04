La Casa Blanca insiste en que Trump “sigue siendo el presidente” tras el revés electoral en las legislativas

La Casa Blanca reiteró que Donald Trump “sigue siendo su presidente” la mañana siguiente a las contundentes derrotas que sufrieron los republicanos en las elecciones intermedias.

Los votantes estadounidenses dieron una clara señal de rechazo a Trump al respaldar masivamente a los demócratas en las urnas, lo que les permitió recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, en un giro electoral sin precedentes en décadas.

“Recordatorio: Trump sigue siendo su presidente”, publicó la cuenta oficial de la Casa Blanca en redes sociales el miércoles por la mañana.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de aspecto intimidante en la que Trump mira fijamente a la cámara, con los puños apoyados sobre el escritorio Resolute del Despacho Oval. Su expresión recuerda a la de su célebre fotografía policial de 2023, tomada cuando fue detenido por cargos relacionados con sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

“Gracias por su atención a este asunto”, concluía la publicación, con una frase que Trump suele utilizar para cerrar sus mensajes.

La publicación retomó el mensaje que había difundido el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, durante la madrugada del miércoles, mientras los republicanos sufrían importantes derrotas en distintos frentes electorales.

“Donald J. Trump es el presidente de Estados Unidos”, escribió Cheung. “¡Sigue siendo su presidente!”.

Su publicación provocó una oleada de burlas en redes sociales.

“Será un presidente sin poder político durante los próximos dos años”, escribió un usuario de X. “Steven acaba de demostrar exactamente por qué MAGA murió esta noche”.

“No hay manera de justificar esto. Todo el mundo detesta lo que están haciendo”, comentó Tim Fullerton, director ejecutivo y cofundador del medio progresista Find Out Media.

“Acaba de perder el control del Congreso. Muchos dicen que fue una de las peores derrotas de un presidente en la historia. ¡Ahora es un presidente debilitado!”, señaló otro usuario.

La desafiante publicación de la Casa Blanca también recibió numerosas críticas, mientras los usuarios se burlaban de los resultados electorales de los republicanos.

“Si tienes que recordarle a todo el mundo que estás al mando, probablemente ya no lo estés”, respondió un usuario de Instagram. “¿En qué etapa del duelo estás?”, ironizó otro.

Trump no había publicado ningún mensaje en Truth Social desde la noche del martes. Sin embargo, poco después de la medianoche concedió una entrevista a Fox News en la que evitó asumir la responsabilidad por las derrotas republicanas y atribuyó los resultados a los candidatos de su partido.

“No lo considero algo personal”, declaró a Fox News. “Creo que hemos tenido los dos mejores años en la historia de la presidencia, tanto en términos económicos como por todo lo que hemos hecho…”.

Mientras tanto, el ambiente entre los republicanos era sombrío. Según informó Politico, varios dirigentes del partido comenzaron a buscar responsables de los desastrosos resultados electorales.

“Esto va mucho más allá de la calidad de los candidatos. Fue una masacre electoral”, declaró al medio un alto funcionario republicano del Senado. “Trump fue el responsable”.

Los demócratas celebran una noche de victorias históricas tras las contundentes derrotas que sufrieron el presidente Donald Trump y el Partido Republicano en las elecciones intermedias ( Getty )

Según el Daily Mail, un alto funcionario describió el ambiente en la Casa Blanca como “muy, muy sombrío”, mientras los principales asesores y aliados del presidente se reunían en el Salón Este para seguir los resultados electorales.

Otra fuente cercana a Trump declaró al periódico que, alrededor de las 11 de la noche, el mandatario había dejado de hablar, furioso ante la ola de victorias demócratas que arrasaba incluso en territorios tradicionalmente republicanos.

“Está viendo Fox News prácticamente sin decir una palabra, paralizado y en silencio”, aseguró la fuente.

Mientras tanto, los demócratas celebraban una noche de victorias históricas.

Los resultados marcaron varios hitos: la elección de la primera gobernadora negra del país, la primera gobernadora indígena, la primera senadora indígena y el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos.

A primera hora del miércoles se sumó otro hecho histórico, con la elección del primer senador musulmán del país. Además, la ola de victorias demócratas abre la posibilidad de que Estados Unidos tenga, por primera vez, a una persona negra al frente de la Cámara de Representantes.

Traducción de Leticia Zampedri