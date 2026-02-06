Trump comparte video racista que muestra a los Obama como primates

El presidente Donald Trump difundió un video que representa a Barack y Michelle Obama como simios, en medio de una serie de publicaciones nocturnas en Truth Social.

El nuevo ataque contra el exmandatario y la ex primera dama —con quienes Trump mantiene un enfrentamiento desde hace años— provocó una rápida ola de rechazo. En redes sociales, numerosos usuarios calificaron el contenido como “repugnante”.

El clip aparece inserto en un video sin relación directa que retoma acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020, afirmaciones que ya fueron desmentidas, pero que Trump sigue sosteniendo —pese a la evidencia en contra— que lo perjudicaron.

Cerca del final del video, alrededor del primer minuto, se incorpora una escena en la que los rostros de los Obama están superpuestos sobre los cuerpos animados de dos grandes simios, que bailan frente a un fondo que simula una jungla, acompañados por la canción ‘The Lion Sleeps Tonight’. The Independent optó por no volver a publicar esas imágenes.

En un comunicado enviado a The Independent, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció más contexto sobre el origen del video y compartió un enlace a otro clip difundido en redes sociales.

“Se trata de un video meme de internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, afirmó Leavitt. “Por favor, basta de indignación falsa y enfoquen la cobertura en temas que realmente le importan al público estadounidense”.

Barack y Michelle Obama dejaron la Casa Blanca hace nueve años y Trump se enfrentó en las elecciones de 2020 al entonces candidato Joe Biden. Pese a ello, el expresidente ha incluido con frecuencia a los Obama en sus ataques contra los demócratas.

open image in gallery El entonces presidente Barack Obama y el presidente electo republicano Donald Trump se estrechan la mano durante una reunión de planificación de la transición en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 10 de noviembre de 2016 ( Jim Watson/AFP via Getty Images )

Trump fue uno de los primeros promotores de la teoría conspirativa del “birtherismo” contra Obama, al asegurar que no había nacido en Estados Unidos. Incluso después de que Hawái confirmara la validez del certificado de nacimiento de Obama, Trump insistió en que muchos no creían que el documento fuera auténtico.

La comparación de personas negras con simios es un estereotipo racista utilizado durante siglos para deshumanizar a quienes tienen ascendencia africana.

El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata y crítico frecuente del presidente, condenó lo que calificó como su “comportamiento repugnante” en un mensaje publicado en X.

“Todos y cada uno de los republicanos deben condenar esto”, escribió. “Ahora”.

Otros usuarios de X reaccionaron con indignación y horror ante el video, difundido además durante el Mes de la Historia Afroamericana.

open image in gallery El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó el “comportamiento repugnante” del presidente ( Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images )

“No hay forma alguna de que los seguidores negros de Trump puedan justificar esto. ¿Cómo se puede defender que un hombre blanco publique imágenes de personas negras representadas como monos?”, escribió otro usuario.

La ráfaga de publicaciones que Trump compartió alrededor de la medianoche recorrió varios de sus temas recurrentes, entre ellos nuevas acusaciones de fraude electoral en distintas elecciones; videos relacionados con Julian Assange y WikiLeaks; la difusión de una captura de pantalla de un mensaje en X que calificaba a los demócratas como “anticristianos, antifamilia, antinegros y anti vida”; y un video sobre la recolección de basura en la ciudad de Nueva York.

En medio de la seguidilla de agravios y teorías conspirativas, Trump también volvió a difundir un aviso del Super Bowl sobre su iniciativa Invest America, el programa conocido como las “cuentas Trump” para niños, que busca poner en marcha planes de ahorro con apoyo del gobierno federal.

En el anuncio se muestra a varios jóvenes hablando sobre sus aspiraciones a futuro, como comprar una casa o continuar sus estudios.

El video fue compartido en X por el multimillonario Michael Dell, quien junto a su esposa Susan invertirá 6.250 millones de dólares en el programa y sostuvo que era el momento de darles a todos los niños una participación en “el Sueño Americano”.

open image in gallery La rapera Nicki Minaj estuvo entre las figuras convocadas para ayudar a promover la iniciativa Invest America del presidente Donald Trump ( Win McNamee/Getty Images )

Trump compartió en Truth Social una captura de pantalla de la publicación en X sin agregar comentarios y luego regresó de inmediato a mensajes sobre el sistema de votación y a una acusación de que Obama lo había estado “espiando”.

Su insistencia en los procesos electorales lo llevó a pedir esta semana que los republicanos “tomen el control” de las elecciones y las “nacionalicen”.

“Deberíamos hacernos cargo de la votación en al menos 15 lugares”, planteó.

Consultada el martes por periodistas sobre esos dichos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente “cree en la Constitución de Estados Unidos”.

Trump sostiene que solo perdió las elecciones de 2020 por un fraude electoral masivo. Sus denuncias fueron analizadas y desmentidas una y otra vez, pero el mandatario sigue convencido de que el fraude —y no el rechazo a él y a su ideología— explica sus derrotas en las urnas.

Traducción de Leticia Zampedri