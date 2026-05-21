Netflix estrenará una docuserie sobre el polémico juicio de 2005 que quedó fuera de la nueva y exitosa película biográfica de Michael Jackson.

Después de que Michael superara la marca de los 700 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial, e hiciera historia en la taquilla con su fin de semana de estreno de $97 millones en EE. UU., la plataforma de streaming anunció que la serie Michael Jackson: The Verdict se estrenará el 3 de junio, centrándose en la controvertida saga legal que rodea al rey del pop después de que fuera acusado y posteriormente absuelto de múltiples cargos de abuso sexual infantil.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente”, dijeron los realizadores de la docuserie en un comunicado de prensa de Netflix. Añadieron: “Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”. No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la visión que el público tenía de los hechos en aquel momento estaba filtrada por los comentaristas y se presentaba de forma fragmentada. Era hora de realizar un análisis exhaustivo del juicio en su conjunto.

Dirigida por Nick Green y con la producción ejecutiva de Fiona Stourton, la miniserie de tres partes mostrará la perspectiva tanto de la fiscalía como de la defensa en el caso, con imágenes de archivo y entrevistas con los principales protagonistas del juicio de 14 semanas, incluidos miembros del jurado, testigos presenciales y acusadores.

Green y Stourton dijeron: “Cualquiera que esté interesado en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue en gran medida un evento cerrado y la oportunidad de sentirse más cerca de lo que sucedió”.

open image in gallery En junio se estrenará en Netflix una serie documental sobre el juicio por abuso sexual de Michael Jackson celebrado en 2005 ( Getty Images )

Las imágenes mostradas en el tráiler oficial de la serie incluyen fragmentos de entrevistas con acusadores y defensores. Uno de los entrevistados afirma: “Considerábamos que era un criminal, pero pudo salirse con la suya gracias a su fama y celebridad”. El tráiler muestra a la policía registrando la casa de Jackson en el rancho Neverland, así como su detención.

Durante el juicio, la fiscalía llamó a declarar a varios chicos que acusaban a Jackson de haber abusado de ellos. Por parte de la defensa, figuras como Macaulay Culkin, Jay Leno y George Lopez testificaron sobre la reputación de Jackson. El jurado deliberó durante más de 30 horas a lo largo de siete días.

El cantante de ‘Thriller’ se enfrentaba a más de 20 años de prisión antes de ser declarado inocente de los 10 cargos graves que se le imputaban, entre ellos cuatro cargos de abuso sexual infantil, cuatro cargos de suministrar alcohol a un menor con el fin de abusar de él, un cargo de intento de abuso sexual infantil y un cargo de conspiración para secuestrar a un niño y mantenerlo como rehén en Neverland.

Jackson negó todas las acusaciones en su contra hasta su muerte en 2009.

El próximo estreno de Michael Jackson: The Verdict llega después de que Michael pusiera fin a la historia de Jackson en 1988, años antes de que surgieran las acusaciones de abuso infantil. La omisión de dichas acusaciones provocó una fuerte reacción en contra de la superproducción, especialmente considerando que el proyecto fue aprobado y financiado por el patrimonio del difunto cantante.

open image in gallery El fallecido cantante fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban durante el juicio celebrado en 2005 ( Getty )

El director Antoine Fuqua confirmó posteriormente que una versión anterior de la película abordaba las denuncias de abuso de 1993 y la investigación subsiguiente, pero los abogados del patrimonio de Jackson identificaron un acuerdo previo que Jackson había alcanzado con un acusador que prohibía que el caso se mencionaran en la película. Esto conllevó 22 días de regrabaciones y costó entre $10 y $15 millones, según la revista Variety.

Sin embargo, la película recuperó fácilmente su presupuesto de $155 millones, manteniéndose varias semanas en el primer puesto de taquilla en EE. UU. y recaudando hasta la fecha $283 millones de dólares en el país, con una recaudación global que supera los $703,8 millones. La controvertida película, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Jackson, está en camino de convertirse en la película biográfica musical más taquillera del mundo si supera a Bohemian Rhapsody, la película sobre Queen de 2018.

La película Michael ya está en cines y Michael Jackson: The Verdict estará disponible en Netflix el 3 de junio.

Rape Crisis ofrece apoyo a las personas afectadas por violación y abuso sexual. Puede llamar al 0808 802 9999 en Inglaterra y Gales, al 0808 801 0302 en Escocia y al 0800 0246 991 en Irlanda del Norte, o visitar su sitio web en www.rapecrisis.org.uk . Si te encuentra en EE. UU., puede llamar a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Sara Pignatiello