Michael Jackson es acusado de ser un “depredador infantil en serie” en una nueva demanda

Una demanda federal acusa a la difunta estrella del pop Michael Jackson de ser un “depredador infantil en serie” que “drogó, violó y agredió sexualmente” a un grupo de hermanos durante años.

La demanda, presentada el viernes ante un tribunal federal de California, procede de Edward, Dominic y Aldo Cascio, junto con su hermana Marie-Nicole Porte. Nombra a la Michael Jackson Company, así como a varias figuras del patrimonio de Jackson.

La demanda afirma que Jackson, que conoció al padre de los Cascio cuando este trabajaba en un hotel que Jackson frecuentaba, “preparó y lavó el cerebro” a los niños desde que eran pequeños, suministrándoles drogas y alcohol y mostrándoles pornografía para insensibilizarlos a los supuestos abusos de Jackson.

Según la demanda, se acusa al personal de ser consciente de los abusos sexuales y de facilitarlos, ya que presuntamente reservaba a Jackson habitaciones de hotel cerca de los niños cuando viajaban juntos.

Los Cascio habían defendido previamente la reputación de Jackson frente a las acusaciones de abuso de menores, pero dijeron que finalmente estaban “desprogramados” sobre su experiencia después del lanzamiento del documental bomba de 2019 de HBO Leaving Neverland, que difundió nuevas acusaciones.

open image in gallery La demanda acusa a Jackson y a su personal de perpetuar años de abusos sexuales a menores contra familiares y amigos de su personal ( Getty )

“Leaving Neverland desprogramó a los demandantes y los obligó, por primera vez, a ser conscientes de la realidad: El abuso sexual por parte de Jackson era incorrecto y los había perjudicado gravemente”, afirma la demanda.

Tras el estreno de la película, el patrimonio de Jackson dijo que el documental estaba lleno de “falsedades” y calificó sus afirmaciones de “difamación sensacionalista” basada “en la palabra de dos perjuros”.

Jackson murió en 2009, poco después de ser absuelto en 2005 de todos los cargos en un caso de pederastia. Al parecer, en 1994 pagó millones para resolver una demanda anterior por pederastia, aunque Jackson mantuvo su inocencia durante todo el proceso.

Tras su muerte, el patrimonio de Jackson supuestamente engañó a los hermanos para que firmaran un acuerdo que eximía a Jackson de responsabilidad y obligaba a someter cualquier reclamo futuro a un arbitraje confidencial, según asegura la demanda.

Martin Singer, que representa al patrimonio de Jackson, calificó la demanda de “intento desesperado de conseguir dinero”.

open image in gallery La demanda acusa a Jackson de usar drogas, alcohol y regalos para manipular a sus víctimas ( Copyright 2005 The Associated Press. All rights reserved )

“La familia defendió incondicionalmente a Michael Jackson durante más de 25 años, dando fe de su inocencia de conducta inapropiada”, dijo Singer en un comunicado facilitado a varios medios de comunicación. “Esta nueva presentación judicial es una táctica transparente de foro de conveniencia en su esquema para obtener cientos de millones de dólares del patrimonio y las empresas de Michael”.

En enero, los Cascio acudieron a un tribunal de Beverly Hills para tratar de anular lo que denominaron el “supuesto acuerdo” con el patrimonio, mientras que el patrimonio de Jackson presionaba para que el litigio se sometiera a arbitraje.

Un juez se negó a dictar una resolución inmediata.

“Discrepamos categóricamente de estas afirmaciones”, dijo Singer al tribunal en aquel momento.

Aldo Cascio detalló recientemente los supuestos abusos en una entrevista con The Daily Mail.

“Durante el día me sentaba en la cama con él y jugaba con mi Game Boy", explica. “Y recuerdo que se acercó a mí y me bajó los pantalones cortos”.

“Desde la escuela secundaria, me introdujo en el infierno y mis demonios”, añadió. “Me di cuenta de que algún día querría acabar con mi vida”.

Traducción de Olivia Gorsin