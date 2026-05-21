Un senador de Alaska que apoyó la guerra de Trump contra Irán ahora está pidiendo dinero para pagar su gasolina

Según un nuevo informe, el senador de Alaska, Dan Sullivan, pidió a sus seguidores que aportaran algo de dinero para la gasolina, después de haber respaldado públicamente la guerra del presidente Donald Trump en Irán, que disparó el precio mundial del combustible.

La solicitud del legislador republicano llegó en un correo electrónico de recaudación de fondos del 11 de mayo, cuyo asunto decía: “¡Alaska te necesita!”.

“Para seguir impulsando la Edad de Oro de Estados Unidos y obtener resultados para Alaska, me dirijo personalmente a ustedes para solicitarles una donación inicial de $3, $5 o $10”, escribió Sullivan, quien fue elegido por primera vez al Senado en 2014, según Raw Story.

El correo electrónico continuaba detallando cómo se utilizarían las contribuciones.

“Su donación se destinará instantáneamente a los fondos para: reclutar voluntarios; publicar anuncios digitales; invertir en material postal esencial para mantener informados a los votantes de Alaska; y pagar la gasolina cuando visitemos zonas rurales aisladas de Alaska”, decía el comunicado.

Como consecuencia de la guerra de Trump contra Irán, el estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial, fue objeto de bloqueos simultáneos por parte de Irán y Estados Unidos, lo que disparó el precio del combustible. El jueves, el petróleo rondaba los $100 por barril, y el precio medio nacional de un galón de gasolina se situaba en $4,56, frente a los $2,98 de dos días antes de la guerra, según la AAA.

Los conductores de Alaska se encuentran entre los más afectados, con un precio promedio de la gasolina de $5,27 por galón, frente a los $3,63 del año anterior.

open image in gallery El senador de Alaska Dan Sullivan pidió a sus seguidores dinero para la gasolina en un correo electrónico destinado a recaudar fondos, tras haber expresado su apoyo a la guerra de Trump contra Irán, que disparó el precio mundial del combustible, según un nuevo informe ( Getty )

La petición de ayuda de Sullivan para cubrir los gastos de viaje se produce después de que expresara su firme apoyo a la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero y actualmente se encuentra en pausa bajo un frágil alto el fuego.

“No soy de los que, en general, apoyan la eliminación de líderes mundiales”, dijo Sullivan a los periodistas horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra, según Alaska Public Media. “Pero creo que estos tipos… mi opinión es que son más terroristas que líderes mundiales, ¿no?”.

“En lo que respecta al cambio de régimen, creo que es algo que podemos moldear, pero en última instancia, eso dependerá del pueblo iraní”, añadió.

Sullivan, un exinfante de marina que sirvió en Afganistán, también votó en contra de las resoluciones sobre poderes de guerra que buscaban limitar la autoridad del presidente en Oriente Medio.

open image in gallery El jueves, el precio medio nacional del galón de gasolina se situó en $4,56, frente a los $2,98 de dos días antes del inicio de la guerra, según la AAA ( Getty )

Según Sullivan, parte de la solución al precio elevado de la gasolina reside en que Estados Unidos produzca más energía propia. En una entrevista con Newsmax en abril, culpó a los demócratas de intentar obstaculizar el desarrollo nacional de la industria del petróleo y el gas.

Mientras tanto, los demócratas, con la esperanza de desbancar a Sullivan en las elecciones de mitad de mandato de este año, aprovecharon su postura sobre la guerra con Irán.

En marzo, un grupo vinculado al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, publicó un anuncio en el que el narrador afirma: “Los costos son más altos que nunca. Pero Dan Sullivan sigue votando a favor junto con los líderes de su partido, sin importar cuánto perjudique a Alaska”.

Varias encuestas recientes indican que la guerra contra Irán sigue siendo muy impopular. En un sondeo del Siena College publicado esta semana, el 64% de los encuestados afirmó que ir a la guerra en Oriente Medio fue una decisión equivocada.

The Independent se puso en contacto con la oficina de Sullivan para obtener comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin