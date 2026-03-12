Los luchadores de artes marciales mixtas encabezarán un programa de entrenamiento de dos días para agentes del FBI, según anunciaron el director de la agencia, Kash Patel, y el presidente de la UFC, Dana White.

El seminario, descrito como un “entrenamiento exclusivo”, se realizará este fin de semana en la Academia de Agentes Especiales del FBI en Quantico, Virginia, de acuerdo con un comunicado difundido el miércoles. Además, está previsto que participen estudiantes de la academia y altos funcionarios de la agencia.

Por su parte, Dana White afirmó que la organización “se enorgullece de apoyar al FBI en el fortalecimiento de sus técnicas de defensa”.

“Tengo un enorme respeto por el FBI y por el trabajo que realiza cada día para proteger a este país”, señaló. “Nuestros peleadores de la UFC son algunos de los hombres y mujeres más fuertes del planeta. Por eso, viajarán a Quantico para entrenar a los mejores agentes del FBI en artes marciales mixtas”.

Según el comunicado, los atletas —junto con el matchmaker de la UFC, Mick Maynard— ofrecerán una mirada a sus métodos de preparación para la competencia. Asimismo, mostrarán técnicas y tácticas específicas. De este modo, los estudiantes de la academia recibirán una perspectiva distinta antes de incorporarse a las oficinas de campo del FBI.

open image in gallery El director del FBI, Kash Patel, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, anunciaron un nuevo programa de formación para agentes federales ( Getty Images )

Patel calificó el seminario como una “gran oportunidad” para que los agentes “aprendan y entrenen” con algunos de los mejores atletas del mundo.

“Dana White cambió las reglas del juego en la industria de las artes marciales mixtas. Para nosotros es un honor asociarnos con él, con los profesionales y con la UFC”, afirmó. “Agradecemos el amor que comparten por nuestro país. Eso nos permite defenderlo mejor”.

Patel planteó esta idea por primera vez en febrero de 2025, durante una conferencia telefónica con los supervisores de las 55 oficinas de campo del FBI, según reportes de prensa de ese momento. Sin embargo, algunos agentes consideraron la propuesta “surrealista” y “extravagante”, dijeron a Reuters dos fuentes informadas sobre la conversación.

Entre los atletas que participarán figuran el excandidato al título ligero de la UFC Michael Chandler, la excandidata al cinturón peso paja Claudia Gadelha, el campeón interino de peso ligero Justin Gaethje y el peleador de MMA Renzo Gracie.

open image in gallery Dana White es un aliado de larga data del presidente Donald Trump. Además, trabaja en la organización de una velada de la UFC en los jardines de la Casa Blanca a finales de este año ( Getty Images )

El principal contendiente del peso mosca de la UFC, Manel Kape, el campeón BMF de la organización, Jorge Masvidal, y el ex campeón de peso medio Chris Weidman también asistirán.

Por otro lado, White —aliado de larga data del presidente Donald Trump— trabaja con su administración para organizar una pelea de la UFC en la Casa Blanca a finales de este año, como parte de las celebraciones por America 250. En principio, el evento está previsto para el 14 de junio, fecha en la que Trump cumplirá 80 años.

El anuncio del miércoles, además, llegó pocas semanas después de que Patel enfrentara críticas por celebrar con miembros del equipo masculino de hockey de Estados Unidos en su vestuario durante los Juegos Olímpicos de Invierno. En ese contexto, un video que circuló ampliamente pareció mostrar al director del FBI bebiendo cerveza de un trago mientras festejaba la medalla de oro del equipo.

Más tarde, Patel respondió a la polémica en X, donde escribió que se sintió “muy honrado” cuando sus amigos, los recién coronados campeones olímpicos del Team USA, lo invitaron al vestuario para celebrar ese momento histórico con el equipo.

“El mejor país del mundo y el mejor deporte del mundo”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri