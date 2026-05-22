El Gobierno de Donald Trump podría obligar pronto a los inmigrantes que buscan la green card (también conocida como tarjeta de residencia permanente)a abandonar EE. UU. mientras esperan el domicilio permanente, una medida que trastocaría la vida de millones de personas que actualmente se encuentran en el proceso de obtención de la residencia y afectaría significativamente a las familias y empresas que dependen de ellas.

Las nuevas directrices del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.) establecen que “los extranjeros que soliciten el ajuste de estatus” deben hacerlo “fuera del país”.

“Estamos retomando la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación”, dijo el viernes Zach Kahler, portavoz del USCIS.

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en EE. UU. y desee obtener la residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, declaró, y añadió: “Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione conforme a la ley, en lugar de fomentar las lagunas legales”.

El USCIS, que opera bajo el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.), se ha convertido en una herramienta clave en la campaña de deportación masiva de la Administración Trump, que ha transformado una agencia encargada principalmente de administrar beneficios —incluida la tramitación de solicitudes de ciudadanía, asilo y otros estatus legales— en otra rama de las fuerzas del orden del país.

open image in gallery El Gobierno de Trump ha dado a conocer una nueva medida según la cual los solicitantes de ‘green card’ que posean visados temporales deben regresar a sus países de origen para esperar una respuesta ( AFP/Getty )

Las nuevas directrices parecen obligar a los cónyuges y familiares de ciudadanos estadounidenses a realizar el proceso de obtención de la tarjeta de residencia permanente en los consulados de sus países de origen si han permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa.

La ley federal prohíbe automáticamente la entrada al país con una visa de inmigrante a cualquier persona que haya permanecido en EE. UU. durante más de un año sin estatus legal, durante un período de 10 años. La nueva política del USCIS podría obligar de manera similar a los solicitantes de la tarjeta de residencia permanente que buscan un ajuste de estatus a someterse al mismo período de espera.

La política tampoco exime a los titulares de visas de trabajo extranjero, a pesar de que el Congreso ha permitido explícitamente que los titulares de visas temporales H-1B tomen medidas simultáneamente para convertirse en residentes permanentes. Según las nuevas directrices, la doble intención “no es suficiente, por sí sola, para justificar un ejercicio favorable de la discreción”.

Según la política, “si bien los extranjeros que fueron inspeccionados y admitidos o puestos en libertad condicional pueden solicitar un ajuste de estatus, en general, la aprobación discrecional de dicha solicitud es extraordinaria, dado que la intención del Congreso es que los extranjeros se marchen una vez que se haya cumplido el propósito para el cual solicitaron la libertad condicional o la admisión como no inmigrante del DHS”.

La ley federal no establece que el ajuste de estatus constituya una medida de socorro “extraordinaria”.

“Es imposible explicar lo estúpida y perversa que es esta política. Su objetivo es que la gente pierda sus empleos y a sus familias”, según David J. Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato.

“Todas estas personas reúnen los requisitos para quedarse aquí de forma permanente y el Congreso claramente quería que tuvieran una manera de quedarse”, escribió el viernes, y añadió: “A pesar de eso, les está diciendo que se vayan de EE. UU.”.

open image in gallery El cambio de política impulsado por el director del USCIS, Joseph Edlow, se produce tras la transformación de la agencia en una herramienta clave para la aplicación de la ley en el marco de la agenda antiinmigración de Trump ( Getty )

El número de casos pendientes en el USCIS se ha triplicado con creces en la última década, pasando de 3,5 millones de casos en 2016 a 11,6 millones en 2025.

Ese retraso ha sumido a millones de solicitantes de green card, titulares de estatus de protección temporal y trabajadores inmigrantes en un limbo impredecible que, según advierten defensores y abogados, está poniendo en peligro la vida de las personas que cumplen con la ley de inmigración.

Bajo la Administración Trump, las agencias de inmigración han intensificado la persecución de migrantes que ya se encuentran legalmente en EE. UU., a pesar de la insistencia del Gobierno en que los arrestos se centran en los inmigrantes con historial criminal. El Gobierno está intentando revocar el Estatus de Protección Temporal a decenas de miles de inmigrantes y personas que ya están bajo la supervisión de ICE.

Según Kahler, obligar a los inmigrantes que residen temporalmente en EE. UU. a regresar a sus países de origen mientras solicitan la residencia permanente “reduce la necesidad de encontrar y expulsar a aquellos que deciden pasar a la clandestinidad y permanecer ilegalmente en EE. UU. después de que se les haya denegado la residencia”.

“Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a EE. UU. por un corto tiempo y con un propósito específico”, dijo, y agregó: “Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termine su visita”.

open image in gallery Mientras bloquea las vías de inmigración legal, Trump ha puesto en marcha un programa de “tarjeta dorada” que permite a los inmigrantes adinerados obtener la residencia legal de forma acelerada a cambio de un millón de dólares ( AFP/Getty )

El cambio de política, del que informó por primera vez el sitio web The Daily Caller, proviene del director del USCIS, Joseph Edlow, nombrado por Trump, quien ha implementado varias medidas restrictivas desde que asumió el cargo en la agencia el año pasado, incluyendo la revisión de las cuentas de redes sociales de los inmigrantes.

Según datos internos obtenidos por el periódico The New York Times, la Administración está intentando deportar al menos a 50 titulares de green card a través de una nueva unidad policial dentro de la agencia. Según el informe, decenas de miles de titulares de green card en todo el país están siendo investigados.

Mientras tanto, Trump continúa promoviendo su programa de la llamada “tarjeta dorada”, que otorga tarjetas de residencia permanente basadas en el empleo a cambio de un “regalo” de un millón de dólares al Gobierno estadounidense, independientemente del mérito. Las empresas que solicitan visas para empleados extranjeros deben pagar $2 millones.

Actualmente, los solicitantes de la tarjeta verde se enfrentan a tiempos de espera de más de tres años, pero la “tarjeta dorada” permite, en la práctica, a los extranjeros adinerados acelerar su camino hacia la obtención de la residencia legal.

Pueden presentar su solicitud todas las personas que posean un millón de dólares, lo que la Administración considera prueba de una “capacidad empresarial excepcional” para obtener un visado de trabajo.

Cuando presentó los planes el pasado mes de febrero, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que 200.000 personas estaban haciendo cola para pagar un millón de dólares cada una por el programa de visados de “tarjeta dorada” del presidente.

Más de un año después, menos de 400 personas han presentado su solicitud, y solo 165 personas pagaron la tarifa de procesamiento de visa de $15.000 hasta este mes, según el DHS.

Una demanda federal acusa a la Administración de abrir un “carril rápido” ilegal que excluye a los inmigrantes cualificados y convierte la inmigración en un plan ilícito para generar ingresos.

Traducción de Sara Pignatiello