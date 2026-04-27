Dan Reed, el cineasta detrás del explosivo documental sobre Michael Jackson de 2019, Leaving Neverland, ha criticado duramente la nueva película biográfica protagonizada por Jaafar Jackson en el papel de su tío.

Michael, dirigida por Antoine Fuqua, se estrenó en cines el viernes con una puntuación del 96% por parte del público en Rotten Tomatoes, basada en más de 1.000 reseñas, a pesar de las duras críticas recibidas. La película narra el ascenso del rey del pop desde estrella infantil de los Jackson 5 hasta ícono de los años 80, finalizando alrededor de 1988 y omitiendo las posteriores acusaciones de abuso que él negó y de las que fue absuelto.

“[El éxito de la película] demuestra que a la gente simplemente no le importa que fuera un abusador de menores”, dijo Reed en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter.

“Creo que a mucha gente a la que le encanta su música hace caso omiso. Y a menos que haya pruebas en video de Michael Jackson manteniendo relaciones sexuales con un niño de siete años, no sé qué podría hacer cambiar de opinión a estas personas”, expresó.

La película de Reed se centró en dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, quienes alegan haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Jackson cuando eran niños, y fue condenada vehementemente por los herederos del cantante.

open image in gallery El documental de Dan Reed de 2019, ‘Leaving Neverland’, se centraba en dos hombres que acusaron a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños ( AFP/Getty )

open image in gallery Jaafar Jackson interpreta a su tío, Michael Jackson, en ‘Michael’ ( Lionsgate )

En su diálogo con la revista, Reed criticó la cobertura mediática en torno a la nueva película biográfica.

“Creo que es evidente que parte de la prensa está adulando a la maquinaria de Jackson porque: primero, los herederos y la base de fans siempre se han asegurado de que el precio de criticar a Michael sean años de invectivas, difamaciones y demás”, opinó.

“Y segundo, se puede ganar muchísimo dinero con cualquier tipo de asociación con la propiedad intelectual de Jackson. Si puedes unirte y ser parte del éxito de esta película, eso te beneficiará”, agregó.

Continuó: “Así que mucha gente, creo, se tragará cualquier recelo que pueda tener y simplemente dirá: 'Bueno, es una gran película con canciones populares', e ignorará por completo el hecho de que este tipo era peor que Jeffrey Epstein”.

The Independent se ha puesto en contacto con John Branca, coejecutor del patrimonio de Jackson, para recabar sus declaraciones.

En una reseña de una estrella de The Independent, la crítica Clarisse Loughrey, se pregunta sobre Michael: “¿Para qué intentar retratar a una persona cuando se la puede convertir en un producto? ”.

“Si Michael existe para suavizar el legado de un ícono, lo hace al borrar cualquier rastro de intención o capacidad de decisión, más allá de una idea difusa: Jackson como un soñador destinado a ‘difundir amor y sanar’”, escribió Loughrey.

Sin embargo, el público de las salas de cine ha emitido un veredicto diferente, lo que la encamina a recaudar entre 140 y 150 millones de dólares en su fin de semana de estreno a nivel mundial, batiendo récords.

Michael ya está en los cines.

Traducción de Sara Pignatiello