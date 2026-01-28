En un video recién obtenido, grabado por un testigo, se muestra cómo agentes de la Patrulla Fronteriza matan al manifestante de Minneapolis Alex Pretti, lo que debilita aún más las afirmaciones del Gobierno de Trump de que se trataba de un “aspirante a asesino” armado, con la intención de usar su pistola para matar a agentes federales.

Hasta ahora, funcionarios federales no han presentado pruebas públicas de que Pretti, quien tenía permiso para portar armas, representara una amenaza armada e inmediata para los agentes.

El video del encuentro del sábado, de unos siete minutos de duración y obtenido por The Associated Press, plantea nuevas dudas sobre el sustento de esas afirmaciones del gobierno.

En el video se escucha a observadores legales hacer sonar silbatos mientras observan a agentes de la Patrulla Fronteriza que realizan operativos cerca de una tienda de donas en Minneapolis.

Aproximadamente a la mitad del video, se ve a Pretti discutir de forma acalorada con un agente y levantar un teléfono celular, no un arma.

open image in gallery Un video recién obtenido aporta más pruebas de que Alex Pretti no era una amenaza peligrosa con la intención de usar fuerza armada contra los agentes, como han sugerido funcionarios del Gobierno de Trump ( Octavio Jones/AFP via Getty Images )

Al parecer dice: “No me toque”, mientras un agente lo empuja en el pecho.

Más adelante, las imágenes vuelven a mostrar a Pretti cuando un numeroso grupo de agentes se le lanza encima y lo golpea repetidamente.

“Eso es brutalidad policial”, afirma el testigo que registra el hecho. “Están golpeando a un espectador y le están dando patadas en la cara”.

Luego se escuchan disparos y el grupo se dispersa.

open image in gallery En los videos del encuentro entre Pretti y los agentes se lo muestra sosteniendo un teléfono celular y discutiendo de forma acalorada con un agente, pero sin levantar un arma ( Reuters )

Imágenes desde otros ángulos muestran una escena similar: Pretti protestaba contra los agentes, pero no los amenazaba ni atentaba contra ellos.

Poco antes de ser abatido, Pretti se colocó entre un agente y una mujer a la que el oficial acababa de empujar contra un banco de nieve, usando su cuerpo para protegerla mientras el agente le rociaba un agente químico.

Los videos son muy diferentes de la forma en que los funcionarios describieron el tiroteo inmediatamente después.

El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, calificó a Pretti como un “aspirante a asesino” que “intentó matar a los agentes”. Por otra parte, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza dijo que parecía querer causar el “máximo daño posible”, mientras que desde el sindicato de la Patrulla Fronteriza afirmaron que Pretti, enfermero en un hospital local del Departamento de Asuntos de Veteranos, habría empuñado su arma.

open image in gallery Autoridades estatales de Minnesota afirmaron que funcionarios federales les impidieron acceder a la escena del tiroteo inmediatamente después del incidente con Alex Pretti ( AP )

La familia de Pretti denunció al Gobierno y afirmó que ha difundido “mentiras repugnantes” sobre el fallecido, de 37 años.

Funcionarios federales están investigando el tiroteo, pero las autoridades de Minnesota también quieren impulsar una investigación local y acusan a los agentes federales de haberles impedido acceder a la escena del tiroteo justo después del hecho, lo que podría haber permitido que se comprometa evidencia.

El domingo, un juez federal otorgó una orden de restricción temporal que prohíbe a funcionarios federales destruir o alterar cualquier evidencia.

Traducción de Leticia Zampedri