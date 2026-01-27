Juez federal evita deportación de un padre y su hijo de cinco años, cuyo arresto causó indignación en EE. UU.

Un juez federal ha impedido al Gobierno de Donald Trump deportar inmediatamente a un niño de cinco años y a su padre después de que una imagen viral de su detención provocara una nueva ola de ira contra las fuertes medidas de aplicación de la ley de inmigración en Minnesota, EE. UU.

El niño en edad preescolar Liam Conejo Ramos fue puesto bajo custodia federal en la entrada de la casa de su familia la semana pasada después de que los agentes arrestaran a su padre Adrian Alexander Conejo Arias. Fueron enviados a un centro de detención de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Texas.

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes “cualquier remoción o traslado posible o anticipado” del niño y su padre, que interpuso una demanda contra la Administración Trump para lograr su liberación, según documentos judiciales.

Los funcionarios de inmigración también tienen prohibido enviar a Liam “fuera de este distrito judicial durante la pendencia de este litigio y hasta nueva orden de este tribunal”, según dice la breve orden del juez de distrito de Texas Fred Biery.

La imagen ahora viral de Liam, de cinco años, de pie en la entrada congelada de su casa con una mochila de Spider-Man y una gorra azul durante el arresto de su padre, alimentó la indignación en una ciudad que ha surgido como el último telón de fondo de los esfuerzos de deportación masiva de Trump, que han atraído varias demandas y manifestaciones en todo el país.

Una imagen ahora viral de Liam Conejo Ramos bajo custodia federal tras el arresto de su padre en Minneapolis, Minnesota, EE. UU., provocó indignación internacional y renovó el escrutinio sobre la persecución de familias inmigrantes por parte del Gobierno de Trump ( Escuelas Públicas de Columbia Heights )

Asimismo, las escuelas y las familias de Minneapolis quedaron desconcertadas tras una oleada de recientes detenciones de menores. Varios estudiantes del sistema de escuelas públicas de Columbia Heights fueron detenidos por funcionarios de inmigración este mes, según el distrito.

Días después de la detención de Liam y su padre, una niña de dos años y su padre fueron puestos bajo custodia federal después de que agentes de inmigración rompieran la ventanilla del automóvil del hombre y los detuvieran cuando volvían a casa de la tienda de comestibles, según las autoridades de Minneapolis.

Chloe y Liam estaban entre al menos cinco niños del área de Minneapolis arrastrados por la campaña de deportación masiva de Trump en los últimos días.

“La sensación de seguridad en nuestra comunidad y en torno a nuestras escuelas se ha visto sacudida, y nuestros corazones están destrozados. Al fin y al cabo, los niños deben estar en la escuela con sus compañeros, y queremos centrarnos en el propósito de educar a nuestros hijos”, declaró a la prensa la semana pasada la presidenta del consejo escolar, Mary Granlund.

El niño y su padre son originarios de Ecuador, y están tramitando su asilo en EE. UU.

“No se trata de extranjeros ilegales. Vinieron legalmente y están siguiendo una vía legal”, declaró Marc Prokosch, abogado de la familia, en una reunión informativa celebrada la semana pasada.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance y los funcionarios de seguridad nacional dijeron que no habían tenido más remedio que detener al niño y a su padre, alegando que la madre del niño “se [había negado] a asumir la custodia de su hijo”.

Esta es una noticia en desarrollo.

Traducción de Sara Pignatiello