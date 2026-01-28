Trump pone en duda el ataque contra Ilhan Omar y sugiere que ella misma lo fingió

Donald Trump acusó a la congresista Ilhan Omar de haber organizado un ataque contra sí misma, luego de una agresión en la que fue rociada con un líquido desconocido mientras daba un discurso contra el ICE en Minneapolis.

Pese a admitir que no había visto el video del ataque, en el que un hombre se abalanza sobre Omar mientras habla, grita y le arroja un líquido, Trump dio su opinión sobre lo ocurrido.

Al ser consultado por ABC News, dijo: “No, no pienso en ella… me parece un fraude. La verdad es que no pienso en eso. Seguramente ella misma orquestó que la rociaran, conociéndola”.

Cuando se le insistió sobre si había visto las imágenes del incidente, Trump respondió: “No las he visto. No, no. Espero no tener que hacerlo”.

En los momentos posteriores, el hombre fue reducido al suelo y detenido, según muestran los videos.

Según informó CNN, el sospechoso fue identificado como Anthony “Andy” James Kazmierczak, un hombre de 55 años residente de Minneapolis, quien fue detenido y acusado de agresión en tercer grado.

De acuerdo con Reuters, el hombre utilizó una jeringa para arrojar un “líquido de olor desagradable” contra Omar, mientras le exigía que renunciara.

Momentos antes del ataque, Omar había declarado: “ICE no puede reformarse ni corregirse. Debe ser eliminado por completo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político”.

El ataque se produjo tras reiterados ataques de Trump contra la comunidad somalí de Minneapolis, a la que calificó de “basura”, y en medio de llamados a deportar o encarcelar a la congresista.

Horas antes de que el agresor subiera al escenario, volvió a apuntar contra la congresista de Minnesota durante un acto en Iowa. Allí dijo que EE. UU. necesitaba inmigrantes que “amen a nuestro país” y agregó: “No como Ilhan Omar… ella viene de un país que es un desastre. Ni siquiera es un país”.

Más tarde, el martes, la oficina de Omar emitió un comunicado en el que condenó el ataque y confirmó que la congresista no resultó herida.

“Durante su asamblea pública, un agitador intentó atacar a la congresista rociándola con una sustancia desconocida mediante una jeringa”, señala el comunicado.

“La seguridad y el Departamento de Policía de Minneapolis detuvieron rápidamente al individuo, quien se encuentra bajo custodia. La congresista está bien. Continuó con su asamblea porque no permite que los acosadores ganen”.

Kazmierczak había compartido publicaciones de contenido político en redes sociales, incluyendo una de 2021 con una caricatura política que criticaba las posturas de Omar sobre el gasto en seguridad, en el contexto de los llamados a reducir los fondos para la policía.

