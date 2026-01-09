Un video publicado en línea muestra, aparentemente desde la perspectiva del agente de inmigración que disparó, el tiroteo fatal que terminó con la vida de Renee Good en Minneapolis. El agente, identificado como Jonathan Ross, pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

El video, de 48 segundos, fue difundido por el medio local Alpha News y comienza cuando Ross desciende de su vehículo y se aproxima a una camioneta estacionada, donde Good está sentada al volante, con un perro en el asiento trasero.

En la grabación se escucha a Good decir: “Está bien, no estoy enojada”, mientras el agente rodea el vehículo.

En el reflejo de la ventana y del panel trasero del vehículo se distingue a un hombre con el rostro parcialmente cubierto por un cuello tipo bufanda, mientras sostiene un teléfono celular. Todo indica que se trata de Ross.

Jonathan Ross, Jonathan Ross, agente de ICE, tras disparar fatalmente a Renee Good En la imagen, una captura del momento posterior al incidente ( Screengrab )

Una vez ubicado detrás de la camioneta, la persona que graba dirige la cámara hacia la placa del vehículo.

Entonces, una mujer que también graba con su teléfono desde fuera del automóvil interviene diciendo: “No cambiamos las placas todas las mañanas”. A continuación, agrega con tono desafiante: “Será la misma placa cuando vengas a hablar con nosotros más tarde”.

Acto seguido, lanza: “¿Quieres venir contra nosotros?”, y remata: “Ve a buscarte algo de comer, grandote”.

Luego, se escucha una voz distinta que ordena con fuerza: “¡Sal del maldito auto!”.

Acto seguido, la persona que graba se desplaza hacia la parte frontal del vehículo, justo cuando se observa que la conductora gira el volante y comienza a retroceder. Al mismo tiempo, la otra persona —también con un teléfono en mano— sacude la puerta del lado del pasajero, aunque esta parece estar cerrada.

Poco después, la conductora avanza en dirección a quien graba. En ese instante, la mujer que permanece fuera del automóvil la alienta diciendo: “¡No te detengas!”.

La cámara capta cómo el vehículo se aproxima rápidamente y la persona que graba exclama: “Ay”. En ese momento, la cámara cae, se oyen varios disparos y el automóvil continúa su marcha por la calle. Segundos después, una voz grita con violencia: “¡Maldita perra!”. Finalmente, el vehículo choca contra un poste telefónico, seguido de un estruendo seco y fuerte.

Tras la publicación del video por parte de Alpha News, las imágenes se viralizaron rápidamente, acumulando millones de reproducciones y desatando una oleada de reacciones en redes sociales, incluidas las de altos funcionarios del Gobierno de Trump.

Entre ellos, el vicepresidente J. D. Vance volvió a compartir el video en la plataforma X, luego de haber defendido públicamente las acciones del agente Ross durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves.

“Mírenlo, aunque sea difícil. A muchos se les ha hecho creer que el agente no fue atropellado, que no estaba siendo agredido y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estuvo en peligro y disparó en defensa propia”, escribió.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también compartió las imágenes.

“Los medios difamaron a un agente de ICE que actuó en legítima defensa, tras ser atacado por manifestantes izquierdistas organizados que interferían con una operación policial en curso”, afirmó.

Agregó, además, que la razón por la que la confianza en los medios está en su punto más bajo es porque “mienten deliberadamente” para impulsar la narrativa de los demócratas. Según expresó en su mensaje, eso es “exactamente” lo que hicieron en Minnesota. “Aquí hay más pruebas”, afirmó.

Por su parte, representantes del Partido Demócrata sostienen que el video no justifica la muerte de Renee Good.

El congresista Don Beyer, de Virginia, publicó en X: “Un perro en la parte trasera de su auto. Acababa de dejar a sus hijos en la escuela. No entiendo —y me impacta más que nunca— por qué la mataron en una interacción completamente normal”.

A su vez, la congresista Lori Trahan, de Massachusetts, escribió: “Ningún nuevo ángulo ni punto de discusión republicano puede justificar la muerte de Renee Good. Un agente de ICE disparó a quemarropa contra una ciudadana estadounidense y madre de tres hijos. El video dice la verdad”.

Desde la cuenta oficial del Partido Demócrata también reaccionaron con una publicación en X que incluía una captura del video, acompañada del mensaje: “Imágenes difundidas recientemente revelan las últimas palabras de Renee Nicole Good”. El texto destacaba la frase “No estoy enojada contigo”, seguida por la palabra “disparos” y el registro de audio en el que se escucha: “Maldita perra”.

Finalmente, un columnista del Star Tribune de Minnesota describió a Alpha News como “un medio conservador emergente” que “con frecuencia publica noticias de alto impacto, especialmente sobre crimen y fraude”.

Traducción de Leticia Zampedri