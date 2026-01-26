Agentes de ICE contaron balas en vez de auxiliar a Alex Pretti, denuncia médico que intentó salvar al manifestante

Un médico que intentó auxiliar al manifestante Alex Pretti tras recibir disparos en Minneapolis afirmó que los agentes federales presentes no ofrecieron asistencia médica, sino que parecían estar contando las heridas de bala.

“Cuando me acerqué, vi al herido recostado de lado y rodeado por varios agentes de ICE. Me extrañó esa posición, ya que no corresponde con los protocolos médicos en casos de heridas de bala”, declaró el doctor en un testimonio incluido en una demanda contra el uso de la fuerza por parte de ICE en Minnesota.

“Lo correcto sería comprobar si tenía pulso y comenzar con RCP. En lugar de eso, los agentes parecían estar contando los orificios de bala. Les pregunté si tenía pulso y respondieron que no lo sabían”.

La persona, quien reside en Minneapolis desde 2024 como parte de una residencia médica en pediatría, señaló que Alex Pretti presentaba “al menos tres heridas de bala en la espalda” y que, al voltearlo, encontraron más impactos en el pecho superior y el cuello.

“Verifiqué si tenía pulso, pero no sentí ninguno. Inmediatamente comencé a aplicar RCP. Poco después de iniciar las compresiones, llegó el personal de emergencias y se hizo cargo”, relató, añadiendo que la escena era “caótica”.

open image in gallery Un médico que intentó asistir al manifestante Alex Pretti, tras ser baleado en Minneapolis, afirmó que los agentes federales no estaban brindando asistencia médica al hombre de 37 años, sino que parecían estar contando las heridas de bala en su cuerpo ( Getty Images )

En un video captado del momento, se muestra a Alex Pretti tratando de asistir a una mujer manifestante mientras grababa a los agentes federales. En cuestión de segundos, es derribado al suelo, golpeado, y se escucha un disparo, seguido por al menos nueve más.

El médico que atestiguó el hecho aseguró que no había justificación para el uso de fuerza. “No había absolutamente ninguna necesidad de violencia”, expresó en su testimonio.

También explicó que, al intentar asistir a Pretti, los agentes no le permitieron acercarse de inmediato. Le exigieron en varias ocasiones su licencia médica y lo sometieron a una revisión para “asegurarse de que no tuviera un arma”.

open image in gallery Pretti, quien también era enfermero especializado en cuidados intensivos, obtuvo su licencia profesional en 2021, durante la pandemia de COVID-19. Más adelante, se incorporó al Departamento de Asuntos de los Veteranos, institución encargada de ofrecer atención médica y otros servicios a veteranos militares en Estados Unidos ( Family Handout )

“Ninguno de los agentes de ICE que estaban cerca de la víctima realizaba maniobras de RCP, y pude notar que se encontraba en estado crítico”, se lee en la declaración. “Insistí en que me permitieran evaluarlo. Normalmente, no habría sido tan insistente, pero como médico, sentí una obligación profesional y moral de asistir a este hombre, especialmente al ver que nadie lo estaba ayudando”.

Pretti, quien también era enfermero de cuidados intensivos, había obtenido su licencia en 2021 durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Luego trabajó en el Departamento de Asuntos de los Veteranos, que presta atención médica a quienes sirvieron en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

“Se preocupaba genuinamente por la gente, y estaba muy dolido por lo que ocurría en Minneapolis y en el país con ICE. Como millones más, estaba indignado”, dijo Michael Pretti, padre de Alex, a Associated Press. “Salir a protestar era, para él, una forma de mostrar ese compromiso con los demás”.

Según relató el médico que lo atendió, al volver a su hogar tras el incidente estaba “profundamente perturbado”, llorando y temblando de forma incontrolable. Pensaba quedarse en casa, pero cuando el gas lacrimógeno comenzó a filtrarse desde la calle, decidió buscar resguardo con un familiar.

“Me siento devastado por la muerte de un ciudadano de Minnesota a manos de agentes federales de inmigración”, escribió en su declaración. “Desde mi perspectiva, la víctima no representaba una amenaza ni para los agentes ni para el público. Solo les gritaba porque rechazaba su presencia en nuestra ciudad. No se puede justificar matar a alguien por ejercer su derecho a expresarse”.

“No estoy seguro de cuándo regresaré a mi departamento. No me siento seguro en mi ciudad. En menos de un mes, agentes de ICE han disparado y matado a dos personas por protestar y observar sus acciones. Me preocupa que yo, o alguien a quien quiero, pueda recibir un disparo por expresar su descontento o estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”, declaró el médico en su testimonio.

The Independent se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para recabar sus comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri