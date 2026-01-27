Trump olvida la palabra “Alzheimer” al describir los problemas de salud de su padre

El presidente Donald Trump no pudo recordar la palabra “Alzheimer” mientras intentaba describir los problemas de salud de su padre, según revela un nuevo informe.

Durante una larga entrevista sobre su salud con New York Magazine, Trump, de 79 años, se esforzó por recordar el término mientras hablaba de su padre, Fred Trump, que falleció en 1999 a los 93 años. Trump comentó al medio que su padre tenía un “corazón que no se podía parar” y casi ningún problema de salud, excepto uno.

“A cierta edad, unos 86, 87 años, empezó a tener, ¿cómo lo llaman?”, preguntó Trump, señalándose la frente y mirando hacia la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Alzheimer”, respondió Leavitt.

“Como una cosa de Alzheimer. Pues yo no lo tengo”, añadió Trump.

El presidente Donald Trump presumió de su "perfecta" salud durante una reciente entrevista. Sin embargo, no pudo recordar la palabra "Alzheimer" al hablar de los problemas de salud de su padre

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que destruye las capacidades cognitivas, incluidos el pensamiento y el razonamiento, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Se calcula que seis millones de estadounidenses mayores de 65 años pueden padecer la enfermedad.

Trump recalcó repetidamente que goza de una salud “perfecta” cuando New York Magazine lo presionó sobre el tema. En el Despacho Oval también había dos médicos del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed presentes y su secretaria de prensa.

“Ellos son dos médicos”, señaló Trump a New York Magazine. “Y por cierto, no los conozco, no son mis mejores amigos. Son médicos respetados que ejercen en Walter Reed. Y resulta que me atienden por cualquier cosa, pero yo no necesito que me atiendan porque gozo de perfecta salud”.

En un momento dado, Trump se dirigió a los médicos presentes en la sala y les preguntó: “Contesten rápido, ¿mi salud es perfecta?”.

“Su estado de salud es excelente, señor”, respondió el coronel James Jones, ayudante de médico y doctor en ciencias de la salud.

Trump tenía un hematoma en la mano izquierda la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza)

Las preguntas sobre la salud física y mental de Trump han aumentado después de que se convirtiera en el presidente de mayor edad en jurar su cargo, con 78 años. Si bien el expresidente Joe Biden juró su cargo a la misma edad, Trump era mayor por unos cinco meses.

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio.

Una cuestión que ha suscitado preocupación es el hematoma en la mano derecha de Trump, que ha sido fotografiado en repetidas ocasiones a lo largo del último año. El doctor Sean Barbabella, médico de Trump, lo ha atribuido a los frecuentes apretones de manos y a la ingesta de aspirina.

Trump también fue fotografiado con un hematoma en la mano izquierda la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). En aquel momento, Leavitt afirmó que el hematoma se formó después de que Trump “se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas”.

El hematoma de la mano derecha de Trump se ha atribuido al frecuente apretón de manos y a la ingesta de aspirina

Trump también causó confusión en octubre después de que dijera a los periodistas que se había sometido a una resonancia magnética, pero en un principio no reveló por qué ni qué parte de su cuerpo se había examinado. La Casa Blanca afirmó después que Trump se sometió a controles cardiovasculares y abdominales “estándar”, y que los resultados eran “perfectamente normales”.

Pero cuando se le preguntó sobre la resonancia, Jones dijo a New York Magazine que Trump en realidad no se la había hecho. “Le hicimos una tomografía computarizada de tórax y abdomen. Es como una resonancia magnética”, aseguró.

“Y no por cualquier motivo”, intervino Trump. “Es porque la máquina estaba sentada ahí, yo estaba sentado justo al lado”.

“El motivo del diagnóstico por imagen, tan rutinario como dijimos, es que cualquier paciente de su edad podría tener cosas, y las descartamos”, añadió Jones. “La noticia debería ser sobre el hecho de que los resultados fueron perfectos. No demostraron ningún problema”.

La Casa Blanca también reveló el año pasado que a Trump se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una enfermedad que se produce a partir del daño en los vasos sanguíneos de la pierna, lo que provoca inflamación, ya que la sangre se acumula.

Algunos también han cuestionado la aptitud mental de Trump y su comportamiento errático, según New York Magazine. El medio informa que estas preocupaciones han aumentado de manera particular en el último mes, cuando Trump pidió que Estados Unidos adquiriera Groenlandia (e incluso se refirió erróneamente al territorio como Islandia).

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró a NBC News en noviembre que la “capacidad mental” del presidente debería ser motivo de preocupación.

“Creo que la capacidad mental, de nuevo, estar despotricando [...] locamente a medianoche en Acción de Gracias sobre todo lo demás, hay razones para que estemos preocupados. Este es un tipo que de manera aleatoria alega que el espacio aéreo sobre Venezuela está cerrado. Está rumiando si se podría ganar una guerra nuclear”, dijo Walz.

Por su parte, Trump presume con frecuencia de tener una “calificación sobresaliente” en pruebas cognitivas durante su estancia en la Casa Blanca.

“He hecho ahora tres pruebas cognitivas. He aprobado todas y cada una de ellas”, afirmó el presidente el mes pasado.