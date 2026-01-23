La Cuarta Enmienda y el ICE: ¿La está violando al entrar en domicilios sin orden judicial?

Mientras los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguían empleando métodos agresivos y a veces violentos para realizar detenciones en su campaña de deportación masiva, incluido el derribo de las puertas de las casas de Minneapolis, un bombazo publicado por Associated Press el 21 de enero de 2026 afirmaba que un memorando interno del ICE —adquirido a través de un informante— afirmaba que los agentes de inmigración podían entrar en una casa sin una orden judicial. Esa política, según el informe, constituía “una brusca inversión de las orientaciones de larga data destinadas a respetar los límites constitucionales de los allanamientos gubernamentales”.

Esos límites se encuentran desde hace tiempo en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La redactora de Política Naomi Schalit entrevistó al presidente del Dickinson College John E. Jones III, exjuez federal nombrado por el presidente George W. Bush y confirmado unánimemente por el Senado de EE. UU. en 2002, para que le explicara la Cuarta Enmienda y lo que significan los cambios en el memorando del ICE.

Está bien, voy a leer la Cuarta Enmienda... ¡y luego nos la explicas, por favor! Allá vamos:

“El derecho de las personas a estar seguras en sus personas, casas, documentos y efectos, contra allanamientos y confiscaciones irrazonables, no será violado, y no se emitirá ninguna orden judicial, sino bajo causa probable, apoyada por juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar a ser allanado y las personas o cosas a ser confiscadas”. ¿Puede ayudarnos a entender lo que eso significa?

Desde el principio de la república, fue indiscutible que, para invadir la casa de alguien, se necesita tener una orden que fue considerada y firmada por un funcionario judicial. Este mandato está incluido en la Cuarta Enmienda; es una protección fundamental.

Además de eso, a través de la jurisprudencia que evolución desde la adopción de la Cuarta Enmienda, es ley establecida que se aplica a todo el mundo. Eso incluiría también a los no ciudadanos.

Lo que veo en esta directiva que el ICE publicó, al parecer hace bastante tiempo y de forma un tanto secreta, es algo que, en mi opinión, pone patas arriba la Cuarta Enmienda.

¿De qué pretende proteger a alguien la Cuarta Enmienda?

En el contexto del allanamiento del ICE, significa que el hogar de una persona, como se suele decir, es realmente su castillo. Históricamente, se pretendía remediar algo que ocurría en Inglaterra, de donde procedían los colonos, y es que el rey o las personas facultadas por él podían invadir los hogares de la gente a su antojo. La Cuarta Enmienda pretendía establecer una especie de zona de privacidad para las personas, de modo que sus papeles, sus propiedades y sus personas estuvieran a salvo de intrusiones sin motivo.

Así que es esencialmente una protección contra el abuso del poder del gobierno.

Eso es precisamente lo que es.

¿Cambió a lo largo de los siglos la interpretación aceptada de la Cuarta Enmienda?

No. Pero la ley de la Cuarta Enmienda evolucionó porque los creadores, por ejemplo, no previeron que habría teléfonos móviles. No podían entender ni prever que habría cosas como teléfonos móviles y vigilancia electrónica. Todas esas modalidades entraron en la esfera de protección de la Cuarta Enmienda. La ley evolucionó de tal manera que, en realidad, hizo que las protecciones de la Cuarta Enmienda sean mayores y de mayor alcance, simplemente debido a la tecnología y a otros avances como el uso de automóviles y otros medios de transporte. Por tanto, hay zonas de privacidad protegidas mayores que el domicilio de una persona.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dice que solo necesita una orden administrativa, no judicial, para entrar en un domicilio y detener a alguien ( Stephen Maturen/Getty Images )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dice que solo necesita una orden administrativa, no judicial, para entrar en un domicilio y detener a alguien. ¿Puede describir brevemente la diferencia y lo que significa en esta situación?

Es absolutamente central para la cuestión aquí. En este contexto, una orden administrativa no es más que la gente de la sede del ICE escribiendo algo y ordenando a sus agentes que vayan a detener a alguien. Eso es todo. Es un trozo de papel que dice “Queremos que te arresten porque lo decimos nosotros”. En el fondo, eso es una orden administrativa, y por supuesto no fue aprobada por un juez.

Este uso autorizado de las órdenes administrativas para eludir la Cuarta Enmienda se opone a su uso limitado antes de la directiva del ICE.

En cambio, una orden de detención aprobada judicialmente fue, por definición, revisada por un juez. En este caso, sería un juez de primera instancia o un juez de distrito de los Estados Unidos. Eso significa que tendría que estar respaldado por una causa probable para entrar en la residencia de alguien para detenerlo.

About the author John E. Jones III es presidente del Dickinson College. Este artículo se publicó originalmente en ‘The Conversation’ y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

Así que la distinción clave es que hay un árbitro neutral. En este caso, un juez federal que evalúa si existe o no causa suficiente para —como establece claramente la Cuarta Enmienda— estar facultado para entrar en el domicilio de alguien. Una orden administrativa no tiene esa protección. No es mucho más que un trozo de papel generado de forma interesada por el ICE, libre de revisión para corroborar lo que en él se afirma.

¿Hubo otro tipo de situaciones, históricamente, en las que el Gobierno haya propuesto con éxito eludir la Cuarta Enmienda?

Hay algunas, como los registros consentidos y las circunstancias apremiantes en las que alguien está en peligro o las pruebas están a punto de ser destruidas. Pero en general es realmente lo contrario y los casos apuntan a una mayor protección. Por ejemplo, en los años 60 el Tribunal Supremo tuvo que enfrentarse a las escuchas telefónicas sin orden judicial; a los jueces de aquella época que no eran expertos en tecnología les resultaba muy difícil aplicar la Cuarta Enmienda a esta tecnología, y les costaba encontrar un remedio cuando no había una intrusión real en una estructura. Al final, el tribunal consideró que la intrusión no era necesaria y que la expectativa de privacidad de las personas incluía sus conversaciones telefónicas. Por supuesto, esto se extendió a otros medios tecnológicos, como la localización por GPS y el uso de teléfonos móviles en general.

¿Qué dirección podría tomar esto en este momento?

Lo que me temo aquí —y creo que el ICE probablemente lo sabe— es que más a menudo que no, una persona que puede no tener legitimación para estar en el país, a pesar del hecho de que hubo una violación de la Cuarta Enmienda por el ICE, en última instancia, puede estar fuera de suerte. Podría decirse que la detención fue ilegal y volver al punto de partida, pero al mismo tiempo detuviste a la persona. Así que me cuesta averiguar cómo se arregla esto.

Traducción de Olivia Gorsin