Agentes de ICE comieron en restaurante mexicano y luego arrestaron a sus trabajadores

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían arrestado a tres empleados de un restaurante mexicano en las afueras de Minneapolis, Minnesota, la noche del jueves, pocas horas después de haber almorzado en el lugar.

Según testigos citados por el Minnesota Star Tribune, alrededor de las 3:00 p.m., cuatro agentes de ICE se sentaron en un cubículo del restaurante El Tapatío, un negocio familiar ubicado en Willmar, a unos 135 kilómetros al oeste de Minneapolis.

Los testigos, que tomaron fotos de los agentes dentro del restaurante y grabaron videos del arresto posterior, afirmaron que el personal del lugar se mostró “atemorizado”.

Horas más tarde, alrededor de las 8:30 p.m., testigos dijeron haber visto a agentes de ICE arrestar a tres empleados del restaurante cerca de la escuela secundaria de Willmar y una iglesia luterana. Según los relatos, los oficiales habrían seguido al personal tras el cierre del local.

Personas que presenciaron el arresto hicieron sonar silbatos y gritaron a los agentes: “¿Tu mamá estaría orgullosa de ti ahora?”, según reportó el Minnesota Star Tribune.

Agentes de inmigración despliegan operativos en Minnesota por orden de funcionarios del gobierno de Trump, que han puesto al estado en la mira ( Getty )

Se desconoce la identidad de los detenidos y los motivos del arresto.

The Independent solicitó comentarios tanto a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como al restaurante El Tapatío.

Willmar, ciudad ubicada en el condado de Kandiyohi, en el centro de Minnesota, tiene una población cercana a los 21.000 habitantes, según el censo de 2020. Aproximadamente el 40 % de sus residentes son personas de color y un tercio se identifica como hispano.

Según versiones no verificadas, miles de agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional habrían sido enviados a Minnesota como parte de una ofensiva contra comunidades migrantes, bajo acusaciones de abuso de servicios sociales y fraude sistemático.

La supuesta operación, denominada “Operación Metro Surge”, habría generado caos en varias ciudades, debido a un aumento de enfrentamientos violentos entre civiles y agentes de ICE. También se reportan protestas en todo el estado tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años presuntamente abatida por un agente de ICE en Minneapolis la semana pasada.

Agentes federales de inmigración han estado realizando detenciones en todo el estado de Minnesota. Según reportes no verificados, parte de estos operativos incluyen solicitar a los residentes documentos que demuestren su estatus migratorio legal en el país ( Stephen Maturen/Getty Images )

Incluso la sola presencia masiva de agentes federales ha provocado inquietud entre los inmigrantes que residen en estas comunidades.

Los operativos de inmigración parecen estar enfocados en lugares donde las autoridades creen que podrían estar trabajando personas indocumentadas.

A inicios de esta semana, CBS News reportó que el restaurante mexicano El Rodeo, ubicado en las Twin Cities, se vio obligado a cerrar sus puertas luego de la llegada de agentes de ICE. Aunque no se realizaron arrestos, el incidente generó tal temor entre parte del personal que, según informes, algunos empleados tienen miedo de volver al trabajo.

En otro caso, un empleado con estatus legal en Pancho's Taquería and Mexican Café, en Circle Pines, Minnesota, fue detenido después de que agentes de ICE se presentaran y esperaran en el estacionamiento, según se detalla en una campaña de GoFundMe. Posteriormente, el restaurante también cerró, según reportes.

Traducción de Leticia Zampedri