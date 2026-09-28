Según un nuevo estudio, los niños que tienen teléfonos inteligentes a los 12 años pueden ser más propensos a presentar síntomas de trastornos alimentarios dos años después.

Casi una cuarta parte de los cerca de 9.000 adolescentes estadounidenses que tenían un smartphone a esa edad reportaron al menos un síntoma a los 14 años, como atracones de comida, trastornos del sueño o vincular la autoestima al peso.

Sin embargo, menos del 16 % de quienes no tenían teléfonos inteligentes a los 12 años reportaron trastornos alimenticios dos años después.

Los resultados sugieren que el momento en que se adquiere un teléfono inteligente puede estar relacionado con el riesgo de padecer trastornos alimentarios, que según los expertos han aumentado en los adolescentes desde la pandemia de covid-19, en parte gracias a las redes sociales.

Los trastornos alimentarios, un grupo de enfermedades mentales que implican comportamientos anormales y poco saludables en torno a la comida, aumentan el riesgo de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluido un mayor riesgo de muerte prematura.

open image in gallery Una chica utiliza su móvil en la ciudad vasca española de San Sebastián en febrero ( Hans Lucas/AFP via Getty Images )

“Un teléfono inteligente puede poner un mundo de contenido centrado en la apariencia en el bolsillo de un joven”, dijo a CNN el doctor Jason Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, en San Francisco.

“Es importante que los padres sean conscientes de que adquirir un teléfono inteligente no se trata solo del dispositivo en sí. Puede ampliar el acceso de un niño a diferentes contenidos y experiencias en el mundo digital”, agregó.

Un estudio realizado en marzo en el Reino Unido descubrió que el uso excesivo de un teléfono inteligente también estaba relacionado con trastornos alimenticios en adolescentes; sin embargo, Nagata y sus coautores dijeron que se necesitaban estudios adicionales para comprender mejor cualquier asociación observada en el nuevo trabajo.

El estudio de septiembre también reveló que el 70 % de los niños de 12 años tenían su propio teléfono, lo que se suma a una investigación de febrero que mostró que más de la mitad de los niños de 11 a 12 años tenían su propio teléfono.

Ambos estudios utilizaron datos de preadolescentes y adolescentes encuestados como parte del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente: el estudio a largo plazo más grande sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil en EE. UU.

open image in gallery Una niña utiliza su ‘smartphone’ en la ciudad vasca española de San Sebastián en febrero. Los expertos insisten en que los padres tengan en cuenta los efectos de los teléfonos inteligentes en la salud de sus hijos ( AFP vía Getty Images )

Además, en un estudio independiente, publicado por investigadores médicos en Filadelfia el pasado mes de diciembre, se descubrió que darle un teléfono inteligente a un niño antes de los 12 años podría aumentar su riesgo de sufrir depresión, obesidad e insomnio en comparación con sus compañeros que no tienen estos dispositivos.

“Nuestros hallazgos sugieren que debemos considerar los teléfonos inteligentes como un factor importante en la salud de los adolescentes, abordando con cuidado la decisión de darle un teléfono a un niño y teniendo en cuenta los posibles impactos en su vida y su salud”, dijo el doctor Ran Barzilay, psiquiatra infantil del Hospital Infantil de Filadelfia, en un comunicado de diciembre.

Barzilay declaró a Bloomberg en junio que los 13 años “[parecían] una edad más segura”.

Nagata declaró a CNN que, si bien su estudio no ofrecía una respuesta sobre a qué edad es apropiado darle un teléfono inteligente a un niño, es importante que los padres se mantengan involucrados en la vida digital de sus hijos.

En el caso de los preadolescentes que tienen teléfonos móviles, los padres deberían considerar establecer reglas sobre el uso del teléfono y comunicarse regularmente con sus hijos sobre el contenido en línea, dijo.

Los padres pueden mantener los teléfonos alejados de las habitaciones de sus hijos por la noche para asegurarse de que estos duerman lo suficiente, y limitar su uso en ciertos momentos del día o en determinadas zonas de la casa.

Traducción de Sara Pignatiello