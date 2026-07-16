Cómo la ‘tecnoansiedad’ desafía a los padres de hoy

El padre o madre promedio pierde el equivalente a 48 noches de sueño al año preocupándose por sus hijos, y las tensiones relacionadas con la tecnología se han convertido en la principal causa de este estrés.

Según una encuesta realizada por Cosmo y Talker Research de 2.000 padres con niños en edad escolar, las familias comienzan cada ciclo escolar con una creciente ansiedad digital.

Los encuestados pierden un promedio de siete horas de sueño a la semana debido a preocupaciones como los hábitos frente a las pantallas (24 %), el impacto de las redes sociales en la autoestima (20 %) y la adicción a los videojuegos o aplicaciones (18 %).

Este fenómeno ha dado lugar a un nuevo tipo de estrés parental conocido como "tecnoansiedad", que describe la difícil presión de equilibrar los beneficios de estar comunicados con los riesgos del internet.

La transición al primer teléfono inteligente es un momento crítico que genera emociones encontradas.

Mientras que el 62 % de los padres lo ve como un paso hacia la independencia, el 38 % lo percibe como una pérdida de la inocencia.

De hecho, la presión es mucho más fuerte para quienes ya dieron ese paso. El 73 % de los padres admitieron que sus hijos ya tienen un teléfono inteligente, incluyendo el 47 % con niños de apenas cinco años.

Estos padres pierden casi dos horas adicionales de sueño a la semana y les preocupa más la salud mental de sus hijos (31 % frente al 27 % de quienes no tienen teléfono) y que sufran problemas de autoestima por las redes sociales (22 % frente al 17 %).

A pesar de estos temores, el 76 % de los padres considera que la posibilidad de contactar a sus hijos en caso de emergencia es lo más importante, y nueve de cada 10 quieren que tengan acceso a un teléfono en la escuela.

Sin embargo, el dilema es evidente. El 77 % de los encuestados prefieren un dispositivo más sencillo para sus hijos que les permita mantenerse conectados, pero que elimine por completo las distracciones y el acceso al internet.