El pasajero que saltó de un crucero era un padre de tres hijos que viajaba para celebrar su aniversario

El pasajero que desapareció tras caer de un crucero frente a las costas de México la semana pasada fue identificado como un padre de tres hijos del sur de California.

Thomas Gigler, de 56 años, celebraba su 15.º aniversario de bodas con su esposa, Michelle, de 48 años, cuando desapareció del Carnival Panorama el sábado, último día de un crucero de siete noches por la costa de la península de Baja California, según informes.

Gigler, programador informático con una larga trayectoria en Esri, vivía en Redlands, al este de Los Ángeles, con su esposa y sus tres hijos, de nueve, 11 y 13 años, según el Daily Mail. Su familia alertó sobre su desaparición, pero hasta el momento no ha sido encontrado.

Su hermana, Wendy Dowden, declaró al periódico que la familia no entiende por qué habría saltado por la borda.

open image in gallery Thomas Gigler (izquierda) celebraba su aniversario de bodas con su esposa cuando cayó por la borda del crucero, según informes ( Facebook / Michelle Gigler )

“Creemos que algo debió pasarle por la cabeza. No estaba en sus cabales para hacer algo así”, dijo. La pareja habría celebrado su aniversario de bodas el miércoles 23 de septiembre, según el Daily Mail.

Tommy McGraw, de 55 años y residente de Kentucky, se encontraba a bordo del crucero cuando Gigler desapareció. Según declaró a The Independent, se pidió a los pasajeros que regresaran a sus camarotes para que la tripulación pudiera revisar las cubiertas y realizar controles tras la desaparición.

McGraw, que viajaba con un grupo de cuatro personas, explicó que en ese momento el personal no dio detalles sobre el pasajero y solo informó que una familia había denunciado la desaparición de un ser querido. Los pasajeros permanecieron en sus camarotes durante unas dos horas mientras la tripulación realizaba la búsqueda.

“El capitán dijo que necesitaban que todos permanecieran en sus camarotes para que la tripulación pudiera revisar las cubiertas y comprobar la presencia de los pasajeros habitación por habitación, mediante el escaneo de sus tarjetas”, relató.

“Cuando pasaron puerta por puerta, dijeron que no tenían más información y que el capitán nos mantendría al tanto a través del sistema de altavoces”.

open image in gallery El Carnival Panorama realizaba un crucero de siete días cuando uno de sus pasajeros cayó por la borda ( Tommy McGraw )

Tras revisar las cámaras de seguridad a bordo, el capitán anunció un par de horas después que un pasajero había saltado por la borda. El barco dio la vuelta y luego retomó el viaje hacia California.

McGraw contó que otros pasajeros improvisaron un altar con patitos de juguete mientras el personal atendía a la familia. Durante el viaje de regreso a California, dejaron notas y pequeños obsequios en distintos puntos del barco.

“Los patitos son una tradición entre los pasajeros de cruceros. La gente los lleva y los deja escondidos por todo el barco para que otros los encuentren”, explicó.

“Algunas personas incluso encargan patitos personalizados con sus nombres, las fechas del crucero, el nombre del barco o su ciudad de origen”.

open image in gallery El pasajero Tommy McGraw contó que varias personas dejaron mensajes y pequeños homenajes para el hombre desaparecido y su familia ( Tommy McGraw )

Un vocero de Carnival Cruise Line declaró a Fox News: “Carnival Cruise Line confirmó el sábado que un pasajero a bordo del Carnival Panorama saltó por la borda mientras el barco navegaba desde Puerto Vallarta, México, hacia Long Beach, California.

“Tras recibir el aviso de la desaparición de un pasajero, la tripulación puso en marcha los protocolos de búsqueda e investigación, que incluyeron la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad y la notificación a las guardias costeras de Estados Unidos y México”.

Según el vocero, la compañía brindaba apoyo a los familiares que viajaban con el pasajero desaparecido. The Independent contactó a Carnival Cruise Line para solicitar más información.

Si atraviesas un momento de angustia o tienes dificultades para sobrellevar una situación, puedes comunicarte de forma confidencial con Samaritans al 116 123 en el Reino Unido e Irlanda, o visitar el sitio web de Samaritans para obtener más información y encontrar la sede más cercana.

Si estás en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda inmediata por una crisis de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si estás en otro país, puedes visitar Befrienders Worldwide para encontrar una línea de ayuda en tu zona.

Traducción de Leticia Zampedri