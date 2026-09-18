Una nueva investigación sugiere que se debería advertir a las mujeres en sus treinta y cuarenta sobre los riesgos para la salud del exceso de grasa y alcohol para ayudar a reducir su riesgo de padecer cáncer de mama.

La investigación reveló que ciertos elementos del estilo de vida que influyen en el riesgo de cáncer varían según el grupo de edad y la etapa de la vida de la mujer.

Los profesionales médicos ya han comprobado que aproximadamente uno de cada cuatro casos de cáncer de mama se puede prevenir mediante hábitos positivos, como la actividad física regular, el control del peso y la limitación del consumo de alcohol.

Sin embargo, esta nueva evidencia pone de relieve cómo las distintas fases de la vida conllevan vulnerabilidades específicas, lo que permite a los profesionales sanitarios ofrecer consejos personalizados sobre cuándo las medidas preventivas resultarán más eficaces.

El profesor Marc Gunter, catedrático de epidemiología y prevención del cáncer en el Imperial College de Londres, Reino Unido, afirmó: “Nuestro estudio ha demostrado que la adolescencia y la edad adulta temprana pueden ser un momento especialmente importante para fomentar la actividad física y ayudar a prevenir el aumento rápido de peso”.

open image in gallery El nuevo estudio pone de relieve cómo las distintas etapas de la vida conllevan vulnerabilidades específicas, lo que permite a los profesionales sanitarios ofrecer consejos personalizados en los momentos en que las medidas preventivas resultan más eficaces ( Getty Images/iStockphoto )

“Mientras tanto, la etapa de la adultez temprana a la mediana edad, desde los 30 hasta los 50 años, podría ser un período clave para abordar el aumento del índice de masa corporal (IMC) y los incrementos en el consumo de alcohol”, continuó.

“Al identificar cuándo es más probable que se produzcan estas transiciones de comportamiento, los hallazgos podrían ayudar a elaborar estrategias de salud pública más personalizadas destinadas a reducir el riesgo de cáncer de mama en toda la población”, agregó.

Para este trabajo, investigadores del Imperial College de Londres y del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres analizaron datos de más de 110.000 mujeres que participaron en el estudio Breast Cancer Now Generations Study.

Los hallazgos, publicados en la revista Scientific Reports, mostraron cómo los principales factores de riesgo de cáncer de mama relacionados con el estilo de vida, como el consumo de alcohol, el tabaquismo, el ejercicio y el peso, cambiaban a lo largo de la vida de las personas.

Si bien el consumo de alcohol, el tabaquismo y la actividad física alcanzaron su punto máximo al final de la adolescencia, la grasa corporal aumentó de forma constante a lo largo de la edad adulta, alcanzando su punto máximo a finales de los sesenta.

Los expertos también descubrieron que las mujeres nacidas entre 1960 y 2003 generalmente presentaban trayectorias de IMC más elevadas a lo largo de su vida, y su nivel de tabaquismo y consumo de alcohol alcanzaba su punto máximo a edades más tempranas, en comparación con las mujeres nacidas entre 1908 y 1959.

open image in gallery Los expertos también descubrieron que las mujeres nacidas entre 1960 y 2003 presentaban, en general, trayectorias de IMC más elevadas a lo largo de su vida y que sus niveles de tabaquismo y consumo de alcohol alcanzaban su punto álgido a edades más tempranas que las mujeres nacidas entre 1908 y 1959 ( Getty Images/iStockphoto )

El doctor Simon Vincent, director científico de Breast Cancer Now, organización que financió la investigación, explicó: “Sabemos que al menos el 23 % de los cánceres de mama podrían prevenirse mediante cambios en el estilo de vida, como la actividad física, el mantenimiento de un peso saludable y el consumo reducido de alcohol”.

“Este estudio nos proporciona información valiosa sobre cuándo es más probable que cambien estos comportamientos”, prosiguió.

“Comprender estas etapas clave de la vida podría ayudarnos a brindar un mejor apoyo a las mujeres para que realicen cambios duraderos que reduzcan su riesgo de padecer cáncer de mama”

Amy Berrington, directora del estudio Generations Study, afirmó: “Estos factores relacionados con el estilo de vida también provocan una amplia gama de otras enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otros tipos de cáncer, por lo que estas estrategias de salud pública tendrían un impacto mucho mayor en la salud de las mujeres”.

Cada año, se registran alrededor de 2,4 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo. De esta cifra, aproximadamente el 0,5-1 % de los diagnósticos corresponden a hombres.

Traducción de Sara Pignatiello