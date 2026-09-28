Una madre que ya tenía las manos ocupadas terminó asumiendo todavía más tareas durante un partido de los Gigantes de San Francisco, y el momento no tardó en volverse viral.

El martes, una mujer llamada Erika asistió al partido de los Giants contra los Minnesota Twins en San Francisco. Durante la transmisión televisiva, una cámara la captó cuando regresaba a su asiento con su bebé en brazos y varios recipientes de comida.

Según SFGATE, los comentaristas Duane Kuiper y Mike Krukow no dejaron pasar la escena.

“Si alguna vez hubo una imagen que definiera a una madre multitarea, sin duda es esta”, comentó Krukow. “Creo que merece una medalla olímpica”.

Al volver a su asiento, Erika le entregó uno de los recipientes a su esposo, quien comenzó a comer. Entre risas y cierta incredulidad, los comentaristas señalaron que probablemente ella sería la última en probar la comida, pese a haber sido quien fue a buscarla mientras cargaba al bebé.

Una mujer llamada Erika carga a su bebé y varias bandejas de comida mientras regresa junto a su esposo, Ramses, durante un partido de los San Francisco Giants contra los Minnesota Twins ( NBC )

Los comentaristas siguieron bromeando a costa del padre e imaginaron situaciones completamente ficticias, como que reprendía a su esposa por no haber llevado suficiente kétchup.

Era el tipo de comentario ligero que suele escucharse durante las pausas de un partido de béisbol. Sin embargo, cuando el video llegó a internet, el tono cambió por completo.

En redes sociales, numerosos usuarios arremetieron contra el esposo, lo calificaron de vago e incluso aconsejaron a Erika que se divorciara.

El viernes, la madre publicó un artículo en Substack en defensa de su esposo, Ramsés, ante las acusaciones de que era perezoso y no colaboraba con ella.

Erika explicó que, en un principio, ambos pensaron que la transmisión “era divertida” y señaló que Kruk y Kuip son leyendas de las transmisiones deportivas, y parte de su encanto está en las historias que cuentan sobre la gente que está en el estadio”.

Sin embargo, una vez que el video se volvió viral, comenzaron a recibir mensajes hirientes de desconocidos que, según ella, sacaron conclusiones sobre su matrimonio a partir de unos pocos segundos de imágenes.

En su publicación, Erika contó que Ramsés perdió hace poco a un amigo cercano y que ella propuso ir con él y su bebé a un partido de los Giants para ayudarlo a sobrellevar el duelo.

“Hace poco, Ramsés perdió a uno de sus amigos de toda la vida, un talentoso jugador de béisbol al que conocía desde la infancia. Murió demasiado pronto y, aunque mi esposo nunca lo admitiría, sé que está sufriendo mucho”, escribió. “No hubo un funeral ni un servicio conmemorativo formal al que pudiera asistir. Le propuse ir a un partido de los Giants como una forma de recordar a su amigo”.

Erika explicó que llevó al bebé al baño porque quería resguardarlo del frío y que aprovechó para llevarle comida a su esposo porque quería cuidarlo mientras atravesaba el duelo.

“Esa noche quise mimarlo”, escribió. “Que una cámara me haya captado haciendo algo por mi esposo no muestra todas las veces que él hizo cosas por mí”.

También aclaró que no comió durante el partido porque ya había cenado. Según contó, Ramsés se ofreció a quedarse con su hija antes de que ella se levantara, a dejarla comer primero y a guardar la comida. Erika rechazó cada una de esas propuestas porque quería que él disfrutara de la noche.

La madre también se dirigió a Kruk y Kuip, cuyos comentarios terminaron por convertirla a ella y a su familia, sin que esa fuera su intención, en blanco de una oleada de críticas en redes sociales.

“Lo que para ustedes fueron unos minutos de diversión durante la transmisión se convirtió en días de verdadero dolor para nuestra familia”, escribió. “Ojalá hubieran sabido lo que esa noche significaba para él antes de convertirlo en el blanco de las bromas”.

Por último, Erika pidió a quienes comentan sobre el episodio que traten a su esposo con respeto y no lo juzguen como un padre irresponsable a partir de unos segundos de video.

“A quienes insultaron a Ramsés, recuerden que algún día nuestros hijos podrían leer sus palabras o ver sus videos”, señaló. “No quiero que busquen este recuerdo y se encuentren con desconocidos llamando irresponsable a su padre”.

Traducción de Leticia Zampedri