Ariana Grande se aleja del escrutinio público: basta de hacer suposiciones sobre las mujeres y sus cuerpos

Según distintos reportes, Ariana Grande planea alejarse de la vida pública tras el intenso escrutinio sobre su apariencia física y su peso. En los últimos meses, tanto fans como celebridades han afirmado que la cantante luce demasiado delgada e incluso la han comparado con Karen Carpenter, quien padeció anorexia.

La atención sobre el aspecto de la artista alcanzó un nuevo nivel tras el estreno del videoclip de ‘Petal’, el viernes 31 de julio. Este lunes también trascendió que Grande, de 33 años, se alejará de la vida pública una vez que concluya su serie de 10 conciertos en el O2 Arena de Londres, como parte de la gira Eternal Sunshine Tour, programados entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.

Además, la cantante ya no coprotagonizará la reposición en el West End del musical Sunday in the Park with George, de Stephen Sondheim, cuyo estreno estaba previsto para el próximo verano en el Barbican Centre de Londres, junto a Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked.

“Está deseando terminar la gira y cerrarla por todo lo alto, sintiéndose bien tanto física como emocionalmente. Después quiere tomarse un merecido descanso del trabajo y de las apariciones públicas, que la han expuesto a un escrutinio constante e interminable”, declaró su portavoz a la revista People.

open image in gallery La escritora Charli Howard publicó un extenso mensaje en Instagram en el que criticó el más reciente videoclip de Ariana Grande, ‘Petal’ ( Instagram )

Basta con leer entre líneas para entender que Grande está cansada de los comentarios sobre su cuerpo y de la constante atención que recibe por su peso. En otras palabras, la estrella de Wicked se alejaría de la vida pública tras meses de críticas sobre su apariencia, y la responsabilidad de ese clima recae en quienes alimentan ese debate.

Por supuesto, es comprensible que la gente se preocupe cuando una persona pierde mucho peso o luce visiblemente más delgada. Sin embargo, una caza de brujas no ayuda a nadie y no nos corresponde etiquetarla como anoréxica. Nadie sabe qué ocurre en su vida privada ni cuál es su situación, y ese tipo de comentarios no contribuirá a mejorarla.

Aun así, el debate sobre su peso no ha dejado de crecer y muchos seguidores recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación.

“Es como ver a Karen Carpenter y que todos se encogieran de hombros”, escribió un fan. Otro comentó: “Por el amor de Dios, come algo”, mientras que un tercero afirmó: “Se le ven los huesos”.

Las críticas también llegaron de figuras públicas. La modelo, autora y activista por la positividad corporal Charli Howard, quien ha hablado abiertamente sobre su experiencia con un trastorno alimentario, publicó un duro mensaje en Instagram.

“Lo que veo es a alguien que necesita urgentemente hospitalización y atención médica. Aunque sé que muchas veces es imposible ayudar a alguien en esta etapa de la anorexia, tiene que haber una intervención inmediata”, escribió.

“Me parece espantoso que se hayan publicado estos videos y un álbum cuando esta persona necesita ayuda psiquiátrica y hospitalización. Los equipos involucrados deberían sentir mucha vergüenza”.

La actriz y presentadora Jameela Jamil también intervino en el debate con una serie de comentarios en Instagram, que luego fueron eliminados, en los que afirmó que Grande “posiblemente esté muriendo delante de nosotros”.

open image in gallery Ariana Grande se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre la presión de cumplir con los estándares de belleza durante una entrevista en 2024 ( Sally/YouTube )

Jamil, quien ya habló sobre su experiencia con un trastorno alimentario, criticó que la delgadez de Grande fuera presentada de forma glamorosa en el video de ‘Petal’. También cuestionó que el equipo de la cantante no la protegiera de esta imagen “tan dañina” para sus jóvenes fans, que la ven tan idealizada.

Tras recibir críticas por su publicación, Jamil respondió en Instagram: “Dije ‘posiblemente’, pero mi argumento sigue siendo válido: es muy irresponsable que todas las personas involucradas presenten esta estética como algo glamoroso para los miles de millones de niñas y mujeres que consumen estas imágenes”.

Entiendo las preocupaciones de Jamil, pero las celebridades ya están sometidas a un escrutinio constante sobre su apariencia. Grande puede ser un modelo para muchas jóvenes, pero también es una persona con derecho a la privacidad, y debe de ser agotador que la gente opine sobre su cuerpo las 24 horas del día. Lo entiendo perfectamente, porque he pasado por etapas de sobrepeso, bajo peso y un peso considerado normal, y durante todo ese tiempo recibí comentarios sobre mi aspecto.

Cuando finalmente perdí casi 20 kilos con medicamentos para adelgazar en 2024, después de aumentar mucho de peso tras dos embarazos y de que me diagnosticaran un nivel de colesterol muy alto, otras madres me observaban con recelo a la salida del colegio. Una me preguntó si tenía una enfermedad terminal y otra incluso se ofreció a llevar su báscula electrónica a mi casa para verme pesarme. Fue entonces cuando comprendí que avergonzar a las personas delgadas parece estar mucho más aceptado que avergonzar a las personas con sobrepeso.

Pero nadie merece ser señalado ni avergonzado por su peso, ni vivir bajo un nivel de juicio tan severo. Grande ha hablado sobre cómo le afectan los comentarios acerca de su apariencia. Sin embargo, muchos optaron por ignorarla y, en cambio, actuar como si pudieran emitir un diagnóstico médico.

En su canción de 2024, ‘Yes, And?’, la estrella del pop aborda el escrutinio sobre su apariencia al cantar: “Este es mi rostro, no necesito esconderme. No hagas comentarios sobre mi cuerpo. Lo tuyo es asunto tuyo y lo mío es asunto mío. ¿Por qué te importa tanto quién soy? ¿Por qué?”.

Ese mismo año, Grande contuvo las lágrimas durante una entrevista con Sally Poumbga en YouTube. La periodista francesa le preguntó cómo enfrentaba los estándares de belleza y la presión constante que sienten las mujeres por lucir siempre perfectas.

“Llevo expuesta al ojo público desde que tenía 16 o 17 años, así que ya he escuchado de todo”, respondió Grande.

La exestrella de Nickelodeon aseguró que, cuando una es joven, es “difícil protegerse de ese ruido”.

“Creo que es incómodo, sin importar el contexto", dijo. “Incluso si vas a la cena de Acción de Gracias y la abuela de alguien te dice: ‘¡Dios mío, te ves más delgada! ¿Qué te pasó?’ o ‘¡Te ves más gorda! ¿Qué te pasó?’”.

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Grande abordó por primera vez los comentarios sobre su peso en abril de 2023. Mientras filmaba Wicked en Londres, publicó un video en TikTok en el que pidió a la gente que fuera “más amable y dejara de hacer comentarios sobre el cuerpo de los demás”.

“Personalmente, el cuerpo con el que comparan mi aspecto actual correspondía al momento menos saludable de mi vida”, dijo Grande a la cámara, con su característico tono sereno.

“Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol mientras los tomaba, me alimentaba mal y atravesaba uno de los peores momentos de mi vida. Esa era la imagen que ustedes consideraban ‘saludable’, cuando en realidad no lo era”, agregó.

Es evidente que existe preocupación por el estado de salud de Grande, y no digo que quienes expresan esa inquietud no lo hagan desde el cariño. Sin embargo, la avalancha de comentarios sobre su peso resulta contraproducente.

Quienes opinan o intentan darle consejos son, en su mayoría, desconocidos. Además, Grande cuenta con una familia y un círculo cercano que la apoyan, sobre todo su madre, Joan, y su medio hermano mayor, Frankie. Él contó en un pódcast que la cantante lo acompañó a reuniones de Doce Pasos a mediados de 2017 para apoyar su proceso de sobriedad, después del atentado en el Manchester Arena. No es que no sepa dónde encontrar ayuda si la necesita, ni que no tenga personas dispuestas a acompañarla.

Sin embargo, como ella misma señaló en una entrevista con Vogue Japón, no ha tenido un respiro en 15 años. A eso se suma una agenda repleta de proyectos en cine, teatro y música. Vivir bajo un escrutinio constante, junto con la presión y la atención mediática permanente, podría estar pasándole factura.

Cuesta imaginar que los comentarios constantes beneficien su salud. Ya es hora de dejar de juzgarla porque, tenga o no un trastorno alimentario, nadie merece ser sometido a ese nivel de humillación y juicio por su cuerpo.

Como la propia Grande aconsejó en 2024 a quienes sufren comentarios sobre su físico: “Pueden protegerse de ese ruido, ya sea en una reunión familiar o en internet. Si tienen que bloquear a la gente, háganlo. Si tienen que borrar la aplicación por completo, háganlo también. Lo importante es protegerse, porque nadie tiene derecho a decir tonterías”.

Ahora, Grande parece seguir su propio consejo: alejarse del foco público para encontrar un poco de tranquilidad. Se lo merece.

Para quienes enfrenten los problemas mencionados en este artículo, la organización benéfica Beat, dedicada a los trastornos alimentarios, ofrece una línea de ayuda disponible los 365 días del año en el 0808 801 0677. Además, NCFED brinda información, recursos, asesoramiento y redes de apoyo para personas con trastornos alimentarios. Para obtener más información, visita eating-disorders.org.uk o llama al 0845 838 2040.

Traducción de Leticia Zampedri