Según se informa, McDonald's va a recuperar un artículo de colección de la Cajita Feliz que era muy popular entre los fans.

Según informaciones publicadas en la página web de fans PokéBeach, las cartas Pokémon volverán a estar disponibles en los menús infantiles de McDonald's en Estados Unidos del 5 de noviembre al 9 de diciembre, para celebrar el 30° aniversario de la popular franquicia de animación japonesa.

Según informa el medio, cada pedido de Cajita Feliz incluirá un paquete de refuerzo de cuatro cartas: tres cartas normales y una holográfica. En total, habrá 15 cartas disponibles para coleccionar durante el mes.

Anteriormente, las cartas disponibles siempre habían sido reimpresiones, pero aún no se ha anunciado qué cartas específicas se incluirán.

The Independent se ha puesto en contacto con McDonald's y Pokémon en relación con el informe.

open image in gallery Se rumorea que Pokémon va a colaborar con McDonald's con motivo del 30° aniversario de la franquicia de dibujos animados ( Getty )

Los millennials seguramente celebrarán la noticia de la posible colaboración, ya que esta moda cultural marcó la infancia de muchos desde finales de los 90. Coleccionar cartas Pokémon sigue siendo popular en todo el mundo, y las más populares se venden por al menos 1.000 dólares.

Pero de cara a la supuesta colaboración, algunos clientes frecuentes de McDonald’s expresaron su preocupación por las largas filas y la escasez de suministros que podrían producirse.

“Las filas de McDonald’s están a punto de convertirse en una locura otra vez”, se quejó una persona en X. Otra escribió en la plataforma: “¡Ay, Dios mío! ¡Aquí vamos! ¡Esos autoservicios se van a poner larguísimos!”.

“¡Otra vez no! La gente comprará los menús infantiles solo por las cartas y tirará la comida”, escribió una persona en un hilo de Reddit dedicado a Pokémon.

Esto se produce tras el fiasco de McDonald's Japón en agosto de 2025, en el que la cadena de comida rápida se vio obligada a cancelar una campaña de Cajita Feliz después de que las codiciadas cartas Pokémon se agotaran en un día y los revendedores desecharan grandes cantidades de comida desperdiciada.

open image in gallery Se rumorea que McDonald’s lanzará una nueva colaboración en las Cajitas Felices en noviembre ( Getty Images )

La colaboración estaba prevista para durar tres días, pero se interrumpió al cabo de un día debido al caos generado por una carta especial de Pikachu que se incluía en la colección.

“No creemos en abandonar ni desechar alimentos”, declaró la empresa en un comunicado en aquel momento. Añadieron: “Esta situación contradice nuestra filosofía de larga data como restaurante, que consiste en ‘ofrecer una experiencia gastronómica divertida para niños y familias’. Reconocemos sinceramente que nuestros preparativos no fueron los adecuados”.

McDonald's afirmó que buscaría la manera de prevenir problemas similares en el futuro, y agregó que podría negar el servicio a los revendedores que se negaran a cumplir con las normas del restaurante.

“Nos comprometemos a volver a los fundamentos que hay detrás de las Cajitas Felices, que consisten en ayudar a llevar sonrisas a las familias para que podamos contribuir al desarrollo integral de los corazones y los cuerpos de los niños, que son nuestro futuro”, dijo la compañía.

Traducción de Sara Pignatiello