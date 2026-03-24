Cómo las redes sociales influyen en los adolescentes

La presión entre los adolescentes se está trasladando cada vez más al entorno digital, según revela una nueva encuesta.

La encuesta realizada por Aura y Talker Research de 2.000 jóvenes estadounidenses de entre 11 y 17 años reveló que el 44 % se siente presionado a tener presencia en las redes sociales, una cifra superior a la de aquellos que se sienten incitados a fumar o vapear (31 %), faltar a clase (28 %), consumir alcohol (24 %), robar en tiendas (13 %) o cometer actos de vandalismo (8 %).

Entre las plataformas que impulsan esta presión se encuentran TikTok (44 %), Instagram (39 %), Facebook (37 %), Snapchat (35 %), YouTube (34 %) y Roblox (24 %).

Esta presión digital está teniendo un claro impacto social. El 56 % de los adolescentes afirman haberse sentido excluidos por no formar parte de ciertos grupos en línea, mientras que el 36 % se preocupa con frecuencia por los «me gusta», los comentarios y las visualizaciones.

Los adolescentes ya pasan más de 30 horas semanales conectados y duermen apenas seis horas por noche, lo que equivale a un déficit acumulado de 72 horas de sueño a lo largo de un año escolar.

Asimismo, los usuarios intensivos del teléfono son más propensos a saltarse comidas. El 30 % afirma olvidar comer con frecuencia, en comparación con el 14 % de aquellos que pasan menos tiempo en línea.

El estrés vinculado a la vida digital también está muy extendido. El 37 % cita los conflictos y dramas de las redes sociales como una de sus principales fuentes de ansiedad, junto con las noticias del momento (28 %), la presión relacionada con la imagen personal (24 %), las prohibiciones del uso del teléfono en la escuela (23 %) y el contenido violento (21 %).

El 56 % afirma que la cantidad de información disponible en línea resulta abrumadora, y el 51 % reporta que el contenido perturbador permanece en su mente hasta una hora, o incluso más tiempo (5 %).

Cuando la presión aumenta, el 55 % recurre aún más a sus dispositivos y el 52 % utiliza el acto de desplazarse por la pantalla como mecanismo de distracción.

“Las plataformas de redes sociales están diseñadas para fomentar un desplazamiento infinito por la pantalla y, como consecuencia, los jóvenes sienten una presión constante por mantenerse al día. El uso que hacen de sus dispositivos se vuelve compulsivo”, dijo el Dr. Scott Kollins, director médico de Aura.

“La hiperconexión desencadena factores estresantes de la vida real que se manifiestan más allá de las pantallas, y es importante que las familias reconozcan las señales antes de que la adicción digital tome el control”.