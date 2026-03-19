El exjefe antiterrorista del presidente Donald Trump afirmó que se le impidió investigar el asesinato del influencer Charlie Kirk.

Joe Kent anunció su renuncia como director del Centro Nacional Antiterrorista el 17 de marzo y explicó que no podía “en conciencia” respaldar la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Kirk fue asesinado a tiros durante una aparición pública en Utah el 10 de septiembre de 2025. Un día después de dejar el cargo, Kent participó en The Tucker Carlson Show, donde aseguró que su investigación sobre el caso fue bloqueada.

“En la investigación en la que participé, junto con el Centro Nacional Antiterrorista, nos impidieron seguir avanzando”, afirmó.

open image in gallery Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, afirma que le impidieron investigar la muerte de Charlie Kirk ( The Tucker Carlson Show )

Kent contó a Tucker Carlson que aún persisten “preguntas sin respuesta” sobre el tiroteo, en medio de versiones sobre presiones de donantes proisraelíes sobre Kirk.

Según dijo, el FBI buscaba dejar el caso en manos de las autoridades de Utah, mientras él insistía en que Irán no representaba una amenaza inminente.

En ese contexto, recordó que Kirk se oponía firmemente a una guerra con Irán y reveló que su última conversación tuvo lugar en el Ala Oeste de la Casa Blanca.

open image in gallery Charlie Kirk, asesinado en septiembre de 2025, habría instado a Donald Trump a evitar una guerra con Irán ( Getty Images )

“Y me dijo en voz alta: ‘Joe, impide que entremos en guerra con Irán’”, afirmó Kent. “Después se fue y creo que entró en el Despacho Oval”.

A continuación, sostuvo que el hecho de que un asesor cercano a Trump —que se oponía abiertamente a una guerra con Irán y planteaba revisar la relación con Israel— fuera asesinado en público sin que se permitiera avanzar en la investigación resulta “revelador”.

La renuncia de Kent generó fuerte impacto dentro de la coalición MAGA, que muestra divisiones en torno a la guerra con Irán.

open image in gallery Joe Kent afirmó que no podía “en buena conciencia” respaldar la guerra de EE.UU. contra Irán ( Getty )

Según una fuente citada por The Washington Post, el equipo de Trump fue informado de la intención de Kent de renunciar antes de que lo hiciera público.

Sin embargo, asesores de la Casa Blanca no anticiparon que presentaría su dimisión en papel con membrete oficial, según declaró un alto funcionario a The Wall Street Journal, lo que obligó al equipo a reaccionar con rapidez y elaborar un mensaje para restarle relevancia dentro de la administración.

Además, de acuerdo con cuatro fuentes citadas por Semafor, el FBI abrió una investigación contra Kent por el presunto manejo indebido de información clasificada. Según esas fuentes, la pesquisa comenzó antes de que dejara el cargo.

The Independent contactó al FBI para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri