Erika Kirk aseguró que sigue respaldando la Segunda Enmienda, a pesar de que su esposo, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros a comienzos de este año.

La viuda, de 37 años, afirmó que no considera que la muerte de su esposo haya sido consecuencia del acceso a las armas. Kirk hizo estas declaraciones el miércoles durante la conferencia DealBook organizada por The New York Times, donde atribuyó el crimen a la creciente polarización política.

“Lo que entendí con todo esto es que siempre habrá personas que recurren a la violencia”, expresó. “Y me preocupa que vivamos en una época en la que creen que la violencia es la solución cuando no quieren escuchar un punto de vista distinto”.

“No es un problema de armas, es un problema humano”, continuó Erika Kirk. “Es un problema del alma”.

A pesar de que su esposo fue asesinado en un acto de violencia armada, Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah, mientras participaba en un debate con estudiantes como parte de su gira American Comeback.

Erika Kirk dijo que aún apoya la Segunda Enmienda a pesar de que su esposo fue asesinado en un acto de violencia armada ( Getty )

El influencer y podcaster recibió un disparo mortal en el cuello justo cuando respondía una pregunta sobre la violencia armada,

en concreto, cuando un estudiante en la audiencia le había preguntado: “¿Sabes cuántos ciudadanos transgénero han estado implicados en tiroteos en los últimos 10 años?”.

Kirk contestó: “¿Con o sin contar la violencia de pandillas?”.

Segundos después, el influencer fue alcanzado por una bala.

A raíz del ataque, se desplegó una amplia operación de búsqueda para dar con el responsable, lo que finalmente condujo al arresto de Tyler Robinson, de 22 años. Hasta el momento, el joven no ha presentado ninguna declaración de culpabilidad o inocencia frente al cargo de homicidio agravado.

Charlie Kirk fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah ( Benjamin Hanson/Middle East Images/AFP via Getty )

Erika Kirk perdonó públicamente al asesino de su esposo durante el servicio conmemorativo. Al hablar más tarde en el evento organizado por The New York Times, explicó que tomó esa decisión para asegurarse de no quedar “atada al mal”.

“No es porque seas débil ni porque creas que lo que hizo el asesino estuvo bien”, explicó Erika Kirk durante su intervención. “Es exactamente lo contrario. El perdón es… quienes han sido lastimados saben cómo se siente perdonar a alguien.

Y de alguna manera te libera de un veneno, te permite pensar con claridad y te da un momento en el que tu corazón está libre y no estás atado al mal”.

Donald Trump, uno de los 90.000 asistentes, dijo que, a diferencia del fundador de Turning Point USA o de su esposa, él sí “odiaba” a sus oponentes.

Erika Kirk perdonó públicamente al asesino de su esposo durante el servicio conmemorativo ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

“Lo siento. Lo siento, Erika. Ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo, y quizá puedan convencerme de que no está bien sentir así”, bromeó Trump. “Pero no soporto a mis oponentes”, añadió.

Trump también culpó a la “izquierda radical” por la muerte de Charlie Kirk, aunque hasta ahora se desconoce la ideología del atacante que disparó contra el podcaster.

Tras el asesinato, Erika Kirk asumió como directora ejecutiva de Turning Point USA, la organización fundada por su esposo, que ha experimentado un notable aumento de miembros desde el crimen.

En la semana posterior al ataque, más de 54.000 estudiantes se pusieron en contacto con el grupo con la intención de unirse a la organización activista de derecha.

Traducción de Leticia Zampedri