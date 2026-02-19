CEO de Ring mencionó el asesinato de Charlie Kirk como justificación para expandir su sistema de rastreo

La empresa de seguridad doméstica Ring planea ampliar su función “Search Party”, pese a que críticos la han calificado como “distópica”.

Ring, conocida por sus timbres con cámaras de vigilancia en vivo, presentó la herramienta en un anuncio emitido durante el Super Bowl LX.

Actualmente, la función permite a los usuarios rastrear a un perro perdido mediante el uso de inteligencia artificial que analiza las grabaciones de los dispositivos Ring instalados en las cercanías para ayudar a localizar mascotas extraviadas.

No obstante, un correo electrónico filtrado —enviado por el director ejecutivo de la compañía, Jamie Siminoff, y obtenido por 404 Media— sugiere que la empresa contempla ampliar el uso de la herramienta con el objetivo de “acabar” con el crimen en los vecindarios.

En ese mismo mensaje, Siminoff aludió a la búsqueda del presunto responsable del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk como ejemplo del potencial que la tecnología de Ring podría ofrecer a las fuerzas de seguridad.

open image in gallery Según un correo electrónico filtrado, la función “Search Party” de Ring —hoy destinada a localizar mascotas extraviadas— podría ampliarse para usos adicionales de vigilancia ( Ring )

“Es, por lejos, la mayor innovación que hemos lanzado en la historia de Ring. No se trata solo de la escala, sino de la calidad”, habría escrito Siminoff. “Creo que la base que creamos con Search Party, inicialmente para encontrar perros, terminará convirtiéndose en una de las piezas de tecnología e innovación más importantes para materializar el impacto de nuestra misión”.

“Ahora podemos imaginar un futuro en el que seamos capaces de acabar con el crimen en los vecindarios”, añadió. “Hay mucho trabajo por delante para llegar a ese punto, pero por primera vez tenemos la oportunidad de completar lo que comenzamos”.

No obstante, no está claro cómo la empresa planea concretar ese objetivo de “acabar con el crimen”, ni a qué se refiere exactamente con la idea de “completar lo que empezamos”.

La reacción en internet ante la tecnología Search Party, presentada el otoño pasado, ha sido mayoritariamente crítica, con usuarios que advierten sobre sus posibles implicaciones en materia de privacidad y vigilancia. Incluso, uno de ellos comparó la herramienta con Skynet, la inteligencia artificial ficticia de la saga Terminator, conocida por intentar dominar el mundo.

“Ring Camera presenta Search Party: vigilancia con video impulsada por IA en tu vecindario. Te vigilamos las 24 horas, todos los días”, escribió el usuario. “No puedes esconderte ni escapar. Skynet”.

Otro usuario en X describió la tecnología como parte de una “promesa distópica” del futuro.

Pese a las críticas, Siminoff se mostró optimista sobre sus posibles aplicaciones en el correo filtrado.

“Es emocionante volver al Día 1. Vamos a tener que trabajar mucho y aprovechar todo lo que podamos, especialmente la IA”, escribió.

open image in gallery Un comercial de Ring mostraba un barrio lleno de cámaras en timbres, todas conectadas a la función Search Party ( Ring )

En otro mensaje filtrado al que tuvo acceso 404 Media, el directivo habría señalado que el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk demostraba “importante” que será la función “Community Requests” cuando la implementen por completo.

“Es fundamental crear el canal para que las agencias de servicio público trabajen de manera eficiente con nuestros vecinos”, añadió.

A través de la herramienta “Community Requests”, la policía puede pedir a los usuarios acceso a grabaciones de sus cámaras Ring para apoyar investigaciones.

Siminoff acompañó ese segundo correo con un enlace a un video publicado en Instagram, en el que un agente del orden afirma que imágenes captadas por timbres con cámara ayudaron a rastrear al presunto asesino de Kirk.

En un tercer correo, también obtenido por 404 Media y presuntamente enviado el 4 de septiembre, se revelaba que Siminoff analizaba cómo las “agencias públicas” podrían aprovechar la herramienta.

Recientemente, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima empleó grabaciones de un timbre con cámara durante la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de 84 años de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie.

Un video captado por el dispositivo la mañana del 1 de febrero mostraba a un hombre armado y enmascarado frente a la puerta, poco antes de que se denunciara su desaparición.

Actualmente, la función “Search Party” es opcional: se activa durante la instalación del timbre Ring, aunque los usuarios pueden desactivarla en cualquier momento.

La herramienta se suma a otras iniciativas de inteligencia artificial implementadas por Ring, como “Familiar Faces”.

open image in gallery Los timbres con cámara de Ring se han convertido en uno de los sistemas de seguridad doméstica más populares del mercado ( Alistair Charlton/The Independent )

“Familiar Faces” utiliza inteligencia artificial para identificar a familiares y personas conocidas en las imágenes captadas por la cámara Ring, de modo que el usuario pueda saber si alguien de confianza se encuentra en la puerta.

Otra función, denominada “Fire Watch”, envía alertas cuando detecta indicios de incendio dentro o en las inmediaciones de la propiedad.

Un vocero de Ring declaró a The Independent que los correos filtrados de Siminoff tenían la intención de referirse, en términos generales, “al potencial a largo plazos” de funciones y tecnologías controladas por los clientes que trabajen en conjunto con el objetivo de reforzar la seguridad en los vecindarios.

“Ninguna función individual está diseñada para ‘acabar con el crimen’, y herramientas como “Search Party for Dogs” fueron creadas con fines específicos, como ayudar a reunir mascotas perdidas con sus dueños, siempre priorizando la privacidad y la elección del usuario”, añadió. “Jamie redacta estos correos con la conciencia de que podrían hacerse públicos, ya que no es la primera vez —ni será la última— que sus mensajes se comparten”.

El vocero también respondió a las críticas contra “Search Party” y afirmó que la empresa está centrada en proporcionar a los propietarios de cámaras “un contexto relevante” sobre eventos críticos en sus vecindarios.

open image in gallery Según un vocero de Ring, el dispositivo no está diseñado para “rastrear a personas” ( Alistair Charlton/The Independent )

“Por ejemplo, ‘Search Party’ ayuda a los propietarios de cámaras a identificar posibles perros perdidos mediante una tecnología de detección diseñada específicamente para ese fin; no procesa datos biométricos humanos ni rastrea personas”, explicó el vocero. “‘Fire Watch’ alerta a los usuarios sobre indicios de incendio en las inmediaciones, mientras que ‘Community Requests’ notifica a los vecinos cuando las agencias locales de seguridad pública solicitan apoyo a la comunidad”, añadió. “En todas estas funciones, la decisión de compartir información siempre ha recaído en el propietario de la cámara”.

“Ring puede ofrecer contexto sobre cuándo podría resultar útil compartir contenido, pero la decisión final permanece en manos del cliente, no en las nuestras”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri