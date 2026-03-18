Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) admitieron que se preparan para un posible escenario nuclear en caso de que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifique.

Hana Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, afirmó que el personal se mantiene en alerta ante la posibilidad de un incidente de ese tipo, tras la decisión del presidente Donald Trump de bombardear Irán en una campaña conjunta con Israel.

“El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa”, declaró a Politico. “Por más que nos preparemos, no hay forma de evitar el daño que causaría en la región —y a nivel global si llega a ocurrir—, con consecuencias que durarían décadas”.

La funcionaria explicó que el sistema de Naciones Unidas se prepara para distintos escenarios, que incluyen un posible ataque a una instalación nuclear o incluso el uso de un arma. “Lo contemplamos y esperamos que no suceda”, añadió.

Tras la campaña de bombardeos en Oriente Medio, la OMS actualizó los protocolos para su personal y reforzó las guías sobre cómo actuar ante un incidente nuclear, así como sobre los riesgos a largo plazo vinculados a la exposición a la radiación, según informó Politico.

open image in gallery La OMS se prepara para un “peor escenario” ante una posible amenaza nuclear si escala la guerra entre EE. UU., Israel e Irán. ( ISNA )

“Creo que quienes conocen la historia de incidentes anteriores, ya sean intencionales o accidentales, entienden bien de lo que hablamos”, añadió Balkhy.

Mientras tanto, Israel y Estados Unidos continuaron con los bombardeos sobre instalaciones nucleares en Irán, en línea con la postura de Trump, quien insistió en que Teherán estaba cerca de desarrollar un arma nuclear.

Al inicio de la “Operación Furia Épica”, el 28 de febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, señalaron que el objetivo era eliminar la capacidad de Irán para construir un arma nuclear. Ambos reforzaron el mensaje que sostuvo la Casa Blanca al lanzar la ofensiva.

En paralelo, Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, renunció esta semana al cargo. En una publicación en X, afirmó que no podía “apoyar en conciencia la guerra en curso en Irán” y sostuvo que el país no representaba “ninguna amenaza inminente” para Estados Unidos.

open image in gallery Israel y EE. UU. continúan bombardeando instalaciones nucleares iraníes, mientras Trump advierte que Irán está al borde de lograr un arma nuclear. ( AFP/Getty )

En su discurso de apertura ante el Comité de Inteligencia del Senado, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el verano pasado “aniquilaron” el programa de enriquecimiento nuclear del país.

“Desde entonces no hubo intentos de reconstruir esa capacidad. Las entradas a las instalaciones subterráneas bombardeadas quedaron enterradas y selladas con cemento”, señaló.

Por otro lado, David Sacks, asesor de Trump en inteligencia artificial y criptomonedas, generó preocupación al sugerir el lunes que Israel podría intensificar la guerra y evaluar el uso de un arma nuclear.

Consultado sobre esas declaraciones, el presidente descartó esa posibilidad y aseguró que “Israel nunca haría eso”.

Traducción de Leticia Zampedri