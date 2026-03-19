Fuente de AP: El Pentágono busca 200.000 millones de dólares adicionales para la guerra en Irán

El Pentágono busca 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para la guerra con Irán, según un alto funcionario de la administración.

El departamento envió la solicitud a la Casa Blanca, de acuerdo con el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para tratar información privada.

Es una cifra extraordinariamente alta y se suma a la financiación adicional que el Departamento de Defensa ya recibió el año pasado en el gran proyecto de recortes fiscales del presidente Donald Trump.

El Congreso se prepara para una nueva solicitud de gasto, pero no está claro que la Casa Blanca haya transmitido la petición para su consideración y no se sabe si la solicitud contará con apoyo.

The Washington Post informó primero sobre la nueva solicitud de financiación. Al ser consultado sobre la cifra en una conferencia de prensa el jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no la confirmó directamente y señaló que podría cambiar. Pero afirmó: “vamos a volver al Congreso y a nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada”.

“Se necesita dinero para matar a los malos”, manifestó Hegseth.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.