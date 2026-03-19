Policía británica acusa a dos hombres de espiar a la comunidad judía para Irán

Dos hombres comparecieron ante un tribunal de Londres el jueves acusados de llevar a cabo el año pasado una vigilancia “hostil” de la comunidad judía del Reino Unido en nombre de Irán.

El ciudadano iraní-británico Nematollah Shahsavani, de 40 años, y el ciudadano iraní Alireza Farasati, de 22, fueron acusados de incurrir en una conducta que probablemente ayudaría a un servicio de inteligencia extranjero entre el 9 de julio y el 15 de agosto del año pasado.

La fiscal Louise Attrill declaró que los individuos están acusados de “ayudar al servicio de inteligencia iraní llevando a cabo una vigilancia hostil de lugares e individuos vinculados a la comunidad israelí y judía”.

En una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster, indicó que los lugares vigilados incluían la embajada de Israel en Londres, un centro comunitario judío, una universidad y la sinagoga más antigua de Gran Bretaña.

A ninguno de los acusados se le pidió que presentara una declaración de culpabilidad durante la audiencia, pero el abogado de Farasati avisó que impugnará el cargo.

El magistrado jefe Paul Goldspring ordenó que ambos hombres permanecieran detenidos hasta su próxima audiencia en el Tribunal Penal Central de Londres el 17 de abril.

Los hombres, ambos residentes de Londres, fueron detenidos el 6 de marzo. Otros dos ciudadanos británicoiraníes arrestados ese día como parte de la misma investigación fueron puestos en libertad sin cargos.

El jefe del servicio de inteligencia interna británico MI5, Ken McCallum, afirmó en octubre que se habían frustrado más de 20 “planes potencialmente letales respaldados por Irán” en los 12 meses anteriores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.