Congo y Ruanda acuerdan medidas para reducir tensiones en el este del Congo

Funcionarios congoleños y ruandeses se reunieron en Estados Unidos y acordaron medidas coordinadas para reducir las tensiones en el este de República Democrática del Congo, donde las tropas gubernamentales combaten a rebeldes respaldados por la vecina Ruanda, según un comunicado conjunto.

El comunicado emitido por los gobiernos de Congo, Ruanda y Estados Unidos indicó que funcionarios congoleños y ruandeses se reunieron el martes y el miércoles para impulsar avances en el este del Congo, mientras los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos y otros socios, entre ellos Qatar, se han estancado y la violencia continúa.

El este del Congo, rico en minerales, ha sido golpeado por décadas de inestabilidad conforme las fuerzas gubernamentales luchan contra más de 100 grupos armados, siendo el más poderoso el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. El M23 protagonizó una ofensiva sin precedentes en la región a comienzos del año pasado, apoderándose de ciudades clave mientras expandía rápidamente su presencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha consolidado como un facilitador clave de la paz, al intentar movilizar a ambos países para que se comprometan con un alto el fuego permanente y, al mismo tiempo, allanar el camino para que empresas estadounidenses obtengan acceso a los minerales del Congo, que son fundamentales para gran parte de la tecnología mundial, desde aviones a reacción hasta celulares.

Congo y Ruanda se comprometieron en la reunión de esta semana con esfuerzos que giran en torno al acuerdo que Trump facilitó entre los dos presidentes el año pasado.

Las partes acordaron medidas específicas, aunque no detalladas, que respaldarán la soberanía y la integridad territorial de cada uno, señaló el comunicado. También acordaron la “separación programada de fuerzas, así como el levantamiento de las medidas defensivas por parte de Ruanda” en un territorio congoleño definido.

Aunque ni Ruanda ni el M23 han reconocido públicamente la presencia de tropas ruandesas, expertos de la ONU han informado de pruebas de su participación. Ruanda presenta su papel como medidas defensivas para proteger su territorio de rebeldes hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda.

Las conversaciones en Estados Unidos acordaron que Congo realizará “esfuerzos intensificados” para neutralizar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), indicó el comunicado. El grupo armado fue formado por, en su mayoría, hutus que huyeron a República Democrática del Congo tras el genocidio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.