El presidente Donald Trump amenazó con “destruir por completo” el yacimiento de gas South Pars, en Irán, si Teherán lanza nuevos ataques contra instalaciones energéticas en el Golfo.

La advertencia llegó después de que Israel atacara el miércoles ese campo gasífero, una acción que generó la condena de Irán y de Qatar, país que comparte las instalaciones y es aliado cercano de Estados Unidos. En respuesta, Teherán atacó varias infraestructuras energéticas en la región, incluida la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, donde trabajan unas 115.000 personas.

Trump reaccionó en Truth Social, donde criticó a Irán por ese ataque y afirmó que la ofensiva israelí solo había alcanzado una parte limitada de South Pars. Además, sostuvo que Washington no tenía conocimiento previo de la operación.

“Lamentablemente, Irán no entendió esto ni otros aspectos del ataque a South Pars y respondió de forma injustificada al atacar una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar”, escribió. “Israel no realizará más ataques contra este yacimiento, a menos que Irán decida atacar a Qatar”, agregó.

Luego advirtió que, si eso ocurre, Estados Unidos destruirá “por completo” el yacimiento de South Pars con una fuerza y potencia que Irán nunca antes ha visto.

Los ataques al yacimiento de gas de South Pars marcan una escalada significativa en una guerra que ya lleva tres semanas y que podría tener consecuencias devastadoras a largo plazo. A continuación, las claves.

¿Por qué Israel atacó South Pars?

Hasta ahora, Israel centró sus operaciones en altos cargos iraníes y objetivos militares, lo que dejó como saldo la muerte del jefe de seguridad Ali Larijani y del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, además de una serie de bombardeos contra instalaciones militares en distintos puntos de Irán.

Sin embargo, el ataque a infraestructura energética marca un cambio en esa estrategia. Según expertos, este giro implica pasar de objetivos militares a blancos con impacto económico, lo que podría afectar tanto a la población civil iraní como al mercado energético global.

open image in gallery South Pars es una instalación clave para la producción de gas en Oriente Medio ( Social media )

El Dr. Umud Shokri, estratega energético y asesor en política exterior, advirtió que un ataque a gran escala contra South Pars sería el “peor escenario posible”, ya que se trata de una infraestructura clave para el suministro energético de Irán, que sostiene la generación eléctrica, la calefacción, la industria y el sector petroquímico.

Según explicó, una interrupción no solo afectaría las exportaciones, sino también la vida cotidiana, con posibles cortes de suministro, escasez e inflación en el corto plazo. “Los iraníes de a pie serían los primeros en sentir el impacto”, señaló en X.

No obstante, consideró que la medida no necesariamente desestabilizaría al régimen. Por el contrario, podría darle argumentos para reforzar el control interno y atribuir la crisis a factores externos.

open image in gallery Instalaciones de gas en Ras Laffan, Qatar ( Alamy/PA )

¿A qué instalaciones energéticas amenazó Irán en respuesta?

El miércoles, Irán emitió avisos de evacuación para varias infraestructuras clave en la región, entre ellas la refinería Samref y el complejo petroquímico Jubail en Arabia Saudita, el yacimiento de gas Al Hosn en Emiratos Árabes Unidos, y el complejo petroquímico Mesaieed, la empresa Mesaieed Holding Company y la refinería Ras Laffan en Qatar.

En ese contexto, la ciudad industrial de Ras Laffan, donde trabajan unas 115.000 personas, fue alcanzada por un misil balístico que provocó un gran incendio, según informó la estatal QatarEnergy. De los cinco misiles lanzados, cuatro fueron interceptados por las fuerzas armadas.

“Equipos de emergencia se desplegaron de inmediato para contener los incendios, ya que hubo daños considerables. Todo el personal está a salvo y no se registraron víctimas”, indicó la empresa en redes sociales.

open image in gallery El campo de gas South Pars quedó envuelto en llamas ( The Independent )

¿Por qué son importantes los ataques?

South Pars es el mayor yacimiento de gas del mundo y lo comparten Irán y Qatar, lo que lo convierte en una pieza clave del suministro energético global.

En ese marco, los ataques israelíes marcan un punto de inflexión, ya que es la primera vez que la guerra alcanza directamente instalaciones vinculadas a la producción de combustibles fósiles, y no solo infraestructuras de transporte como puertos.

Según expertos, este tipo de ofensivas podría tener efectos prolongados sobre la producción, incluso después del fin del conflicto. El analista Saul Kavonic, de MST Financial, advirtió al Financial Times que la pérdida de millones de barriles tendría un impacto duradero, ya que no podría recuperarse fácilmente.

Además, señaló que el escenario más crítico sería un ataque a plantas de gas natural licuado, debido a que las reparaciones podrían demorar años.

Traducción de Leticia Zampedri