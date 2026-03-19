El director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, anunció su renuncia repentina el martes, alegando su preocupación por los ataques del presidente Donald Trump en Irán.

Kent, de 45 años, dijo que "no puede, en conciencia", apoyar la guerra del gobierno.

Kent, excandidato político con vínculos con extremistas de derecha, fue confirmado en su cargo el pasado mes de julio con una votación de 52 a 44. Como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, supervisaba una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.

Su renuncia refleja la inquietud que existe entre los seguidores de Trump respecto a la guerra y demuestra que las dudas sobre la justificación del uso de la fuerza en Irán se extienden hasta la derecha de la base de Trump y a altos cargos de su gobierno.

Kent, un excandidato político vinculado a grupos de extrema derecha, fue confirmado en su cargo el pasado mes de julio con una votación de 52 a 44 (AP)

Esta es la carta completa:

Presidente Trump:

Tras mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy.

No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se está librando en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso grupo de presión estadounidense.

Respaldo los valores y las políticas exteriores que defendió en sus campañas de 2016, 2020 y 2024, y que implementó durante su primer mandato. Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que arrebataba a Estados Unidos las vidas valiosas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación.

En su primer mandato, usted comprendió mejor que ningún presidente moderno cómo aplicar el poder militar con decisión sin involucrarnos en guerras interminables. Lo demostró al asesinar a Qasam Soleimani y al derrotar al ISIS.

Al comienzo de este mandato, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma “Estados Unidos Primero” y sembró sentimientos a favor de la guerra para alentar una guerra con Irán.

Esta caja de resonancia se utilizó para engañarlos y hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida.

Esto fue una mentira y es la misma táctica que usaron los israelíes para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error.

Como veterano que participó en combates en 11 ocasiones y como esposo de un soldado caído en combate que perdió a su amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar que se envíe a la próxima generación a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses.

Ruego que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo hacemos. Llegó el momento de actuar con decisión. Pueden cambiar el rumbo y trazar un camino nuevo para nuestra nación o pueden permitir que nos hundamos aún más en la decadencia y el caos. La decisión está en sus manos.

Fue un honor servir en su gobierno y servir a nuestra gran nación.

Joe Kent

Director del Centro Nacional de Contraterrorismo.

Traducción de Olivia Gorsin