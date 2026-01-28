Donald Trump advirtió a Irán que “el tiempo se está acabando” para alcanzar un acuerdo y que el “próximo ataque” de las fuerzas estadounidenses será “mucho peor” que los bombardeos anteriores.

En una publicación en Truth Social, el presidente de EE. UU. alertó que una “armada masiva” se dirige al país como preparación para una posible acción militar.

“Como ocurrió con Venezuela, está lista, dispuesta y en capacidad de cumplir su misión, de forma rápida y con violencia si es necesario”, escribió.

Trump ha venido amenazando con una intervención desde que el mes pasado estallaron protestas en el país, lo que derivó en una represión implacable por parte del régimen de Teherán.

Agregó que la armada “avanza rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito”, y que es más grande que la enviada a Venezuela.

Trump afirmó que la armada es más grande que la que fue enviada a Venezuela y que está lista para cumplir su misión con "violencia, si es necesario" ( AP/Mark Schiefelbein )

El presidente dijo que espera que Irán acepte un “acuerdo justo y equitativo” que garantice que no tenga “ARMAS NUCLEARES”.

“El tiempo se está agotando, es realmente crucial. Ya se lo dije antes a Irán: hagan un acuerdo. No lo hicieron y ocurrió la ‘Operation Midnight Hammer’, que causó una gran destrucción en Irán. El próximo ataque será mucho peor”, afirmó.

El 22 de junio del año pasado, Estados Unidos lanzó un ataque relámpago contra tres instalaciones nucleares iraníes —Fordow, Natanz e Isfahán—, su única acción militar durante la guerra de doce días entre Irán e Israel.

Las amenazas de Trump de retomar un ataque contra Irán surgieron luego de que, a fines de diciembre, se registraran protestas masivas en todo el país, con cientos de miles de personas que habrían salido a las calles para manifestar su rechazo al régimen iraní.

El martes, fuentes dijeron a Axios que Trump aún no ha tomado una decisión final sobre un eventual ataque. Se espera que defina su postura tras sostener más consultas esta semana y evaluar nuevas alternativas militares.

Según la fuente, una solución diplomática aún es viable: “Quieren hacer un acuerdo. Lo sé. Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar”.

Personas asisten a una manifestación a favor del gobierno el 12 de enero de 2026 en Teherán ( Getty Images )

A comienzos de este mes, Trump advirtió inicialmente que Estados Unidos llevaría a cabo ataques contra Irán si no dejaba de matar manifestantes en las calles y si ejecutaba a alguno de los miles de detenidos durante los disturbios.

Sin embargo, el presidente estadounidense se abstuvo de ordenar un ataque después de que las protestas disminuyeran en gran medida tras una represión del régimen que, según algunas estimaciones, dejó decenas de miles de muertos.

El lunes, un portaaviones estadounidense y varios buques de guerra llegaron a Medio Oriente, lo que aumentó las preocupaciones de que Trump pueda ordenar un ataque.

El mandatario ya había advertido que una “armada” estaba en camino y afirmó que su administración estaba “observando” a Irán tras semanas de protestas mortales en todo el país.

Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que el USS Abraham Lincoln y varios destructores equipados con misiles guiados se encuentran en la región de Medio Oriente, bajo la jurisdicción del Comando Central del ejército de Estados Unidos.

“Tenemos muchos barcos yendo hacia esa zona, por si acaso. Preferiría que no pase nada, pero los estamos observando muy de cerca”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One el jueves pasado.

“Tenemos una armada en camino… y quizá no tengamos que usarla”.

Traducción de Leticia Zampedri