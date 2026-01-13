Mientras las protestas se intensificaban en Irán durante el fin de semana, el régimen autoritario impuso un apagón casi total de internet, lo que llevó a muchos manifestantes a recurrir al servicio Starlink, de Elon Musk, con la esperanza de mantenerse conectados con el mundo exterior.

Teherán implementó el corte el jueves como parte de una represión implacable contra los manifestantes, que exigen respuestas ante la grave crisis económica del país. Según organizaciones de derechos humanos, al menos 646 personas habrían muerto durante la represión.

Frente a la creciente preocupación internacional de que el apagón esté sirviendo para ocultar atrocidades cometidas contra la población civil, aumentaron los llamados a que Estados Unidos intervenga para ayudar a restablecer la conectividad en el país. En ese contexto, el domingo, Donald Trump prometió que hablaría con Elon Musk sobre la posibilidad de utilizar Starlink para restablecer el acceso a internet en todo Irán.

Pero incluso Starlink se ha visto afectado por el amplio ataque de Irán contra los servicios de internet, y expertos advierten que no existe una solución inmediata para restablecer la conectividad en todo el país.

“No es una solución para 90 millones de personas bajo un apagón”, afirmó Mahsa Alimardani, experta en represión digital y directora asociada del Programa de Amenazas y Oportunidades Tecnológicas de la organización Witness, en declaraciones a The Independent.

Desde su introducción en 2022, el uso de Starlink en Irán ha crecido de forma significativa. Se estima que actualmente hay alrededor de 50.000 terminales operativos en el país, aunque Alimardani sugiere que la cifra real podría ser “mucho mayor”, y algunas estimaciones la sitúan por encima de los 100.000.

El jueves, cuando Teherán implementó el apagón generalizado, los servicios de conectividad de Starlink también fueron objeto de ataques.

“Empezaron a atacar Starlink”, afirmó Alimardani. Además, explicó que creen que el método utilizado para intentar desactivar el servicio desde temprano, el jueves por la noche, fue el bloqueo de señales GPS. “Ese tipo de interferencia afecta el funcionamiento de los receptores satelitales”, señaló.

Sin embargo, Alimardani indicó que la interferencia no resultó completamente efectiva. De hecho, todo aquello que el régimen no compartió y que logró llegar al exterior desde que comenzó el apagón de internet el jueves probablemente provino de dispositivos conectados a Starlink, operado por la empresa espacial de Elon Musk, SpaceX.

Incluso si Starlink estuviera plenamente operativo, su efectividad seguiría siendo limitada debido a la escasa disponibilidad de equipos en tierra. Esa limitación, según Mahsa Alimardani, impide que los terminales existentes funcionen como una solución eficaz a corto plazo para 90 millones de personas afectadas por un apagón total.

No obstante, existen otras formas en que la empresa de Elon Musk podría ampliar el acceso a internet en Irán. Algunas de estas opciones permitirían conectar a un número mucho mayor de personas, pero serían significativamente más costosas y aún no está claro cómo podrían financiarse.

Una posibilidad, explican expertos, sería que SpaceX —junto con otras empresas tecnológicas— ofreciera tecnología satelital de conexión directa a teléfonos móviles. En este modelo, los satélites actuarían como torres celulares en el espacio, proporcionando conectividad y datos móviles directamente a la población.

Sin embargo, este tipo de conexión directa suele requerir acuerdos con operadores locales de telecomunicaciones. Para evitar esa dependencia, las empresas podrían adquirir espectro radioeléctrico, es decir, porciones específicas de las ondas de frecuencia que utilizan las redes móviles, que cubran el territorio iraní.

“Muchos de nosotros hemos enviado esta propuesta al gobierno de Estados Unidos y a otros responsables políticos”, afirmó Alimardani. Agregó que, si bien esta tecnología podría ofrecer una solución parcial en el corto plazo, no tendría capacidad inmediata para cubrir a toda la población. “Se trata de un proyecto a largo plazo que requiere inversiones considerables para poder escalar”, concluyó.

Teherán busca evitar la implementación de tecnología de conexión directa a celulares, ya que podría dificultar de forma significativa futuros apagones de internet. En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó el lunes que el servicio se restablecerá en coordinación con las fuerzas de seguridad, aunque no precisó un plazo.

La imposibilidad de cortar el acceso a internet a los manifestantes implicaría perder uno de los métodos clave que utiliza el régimen iraní para frenar la rápida propagación del descontento social.

El apagón actual tiene antecedentes y fue posible gracias a una política cuidadosamente desarrollada por el régimen para centralizar internet en Irán, una medida aplicada como respuesta a levantamientos anteriores de la población.

Los precedentes de apagones de internet en Irán se remontan a 2009, cuando el régimen bloqueó la televisión, la radio, los teléfonos y la red durante protestas públicas tras las elecciones presidenciales.

Tras esas manifestaciones de 2009 y luego de enfrentar dificultades para interferir de forma integral los servidores web, Teherán intensificó su campaña para centralizar el control de internet.

La infraestructura de telecomunicaciones pasó a estar mayoritariamente en manos del Estado durante la década de 2000. En 2009, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) adquirieron una participación del 51 % en la empresa estatal de telecomunicaciones de Irán, lo que les otorgó el control de la mayoría de los proveedores de servicios de internet.

“Incluso sin poseer el espectro o la infraestructura, los proveedores de servicios de internet operan bajo licencias estatales y están conectados a las puertas de enlace de la red a través del propio Estado”, explicó Mahsa Alimardani.

“Por eso, si las autoridades quieren cortar el acceso a internet, básicamente envían órdenes a los proveedores… y ellos las cumplen”, añadió.

El régimen iraní ha perfeccionado su capacidad de control sobre internet a lo largo de los años. De hecho, se ha registrado algún tipo de interrupción o apagón cada vez que se han producido protestas masivas.

“El más grave que vimos fue en 2019. Cortaron el acceso a internet en todo el país durante una semana mientras reprimían brutalmente las manifestaciones”, señaló Alimardani. Según explicó, ese es precisamente el objetivo final de estos apagones: facilitar la represión violenta y frenar la movilización social.

Respecto al apagón de 2026, la experta considera que fue resultado de “una sensación de desesperación” dentro del régimen. “Se trata de un último recurso. Las autoridades creen que esta medida es necesaria para no perder el control”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri