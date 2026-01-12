Imágenes impactantes desde Irán muestran cuerpos frente a morgue tras feroz represión

Impactantes imágenes compartidas desde Irán parecen mostrar decenas de cuerpos en bolsas negras, esparcidos dentro de una instalación forense en la capital, Teherán.

El material surge mientras organizaciones de derechos humanos advierten que más de 500 personas han muerto durante una sangrienta represión del gobierno, tras dos semanas de protestas nacionales que exigen un cambio de régimen.

Cinco videos distintos, difundidos por activistas en línea, muestran cuerpos —algunos con rastros de sangre y apenas cubiertos con ropa interior— dispersos por el complejo forense, donde, según informes, se emiten identificaciones y certificados de defunción.

open image in gallery Multitudes se congregan en Teherán mientras bolsas mortuorias cubren las calles ( IRIB News )

En las imágenes, también se observa a personas en duelo llorando desconsoladamente, algunas derrumbadas en el suelo, mientras caminan entre los fallecidos, dispuestos dentro de varios depósitos e incluso a lo largo de un camino interno de la ciudad.

Dos cuentas de activistas iraníes, consideradas fuentes creíbles por su acceso a material extraído clandestinamente del país, identificaron el lugar como el laboratorio forense de Kahrizak. Ambas coinciden en que el régimen habría convocado a civiles al sitio para identificar a sus muertos.

Con un apagón informativo impuesto a nivel nacional, The Independent no pudo verificar de forma independiente las imágenes. Sin embargo, comparó secciones de los edificios que aparecen en los videos con imágenes satelitales del extenso complejo, ubicado a tan solo 20 kilómetros al sur del centro de Teherán.

Por su parte, la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos y reconocida por su cobertura precisa de disturbios anteriores en Irán, confirmó la muerte de más de 544 personas, de las cuales al menos 496 eran manifestantes.

open image in gallery Manifestantes en Teherán bailan alrededor de una fogata ( AP )

Se estima que la cifra real de fallecidos podría ser aún mayor, ya que la verificación independiente resulta casi imposible bajo el apagón total de comunicaciones impuesto en el país. Actualmente, solo quienes tienen acceso a tecnología satelital o han logrado salir de Irán pueden transmitir información al exterior.

Además, la organización HRANA informó que más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas.

Incluso la televisión estatal iraní difundió imágenes que mostraban decenas de bolsas con cadáveres en el suelo de la oficina forense de Teherán. No obstante, las autoridades aseguraron que los fallecidos eran víctimas de “terroristas armados”.

Las protestas a nivel nacional contra el régimen autoritario estallaron hace dos semanas, tras la abrupta caída del valor del rial —la moneda local—, lo que provocó un fuerte aumento en los costos de vida.

HRANA informó que las manifestaciones ya se han extendido a las 31 provincias del país. Paralelamente, en videos compartidos desde distintos puntos de Irán se muestra a miles de personas en las calles de varias ciudades, exigiendo la caída del clero gobernante e incluso el regreso de la antigua dinastía real Pahlavi, derrocada durante la revolución de 1979 que dio origen a la República Islámica. En varios de estos registros audiovisuales también se escuchan disparos continuos de fondo.

open image in gallery Dolientes cargan un ataúd durante un cortejo fúnebre por miembros de las fuerzas de seguridad y civiles muertos en las protestas ( Reuters )

Relatos de testigos, compartidos con cuentas de activistas en Twitter mediante conexión satelital a través de Starlink, describen una matanza generalizada. Una persona, presuntamente desde el barrio de Narmak, en el noreste de Teherán, afirmó haber visto a las autoridades “lavar la sangre del asfalto con agua a alta presión después de masacrarlos”.

Otra fuente señaló que tanto las llamadas móviles como las de línea fija están inhabilitadas, y que el régimen envía mensajes de texto advirtiendo a los ciudadanos que no salgan de sus casas debido a la supuesta presencia de “terroristas armados sueltos”. También indicó que los comercios permanecen vacíos y que comienza a escasear el alimento.

En el oeste de Irán, el pasado jueves —la última vez que muchas regiones tuvieron acceso a la red móvil—, un hombre declaró a The Independent que también hay escasez de combustible. “La situación es terrible, pero todos son optimistas y creen que el régimen caerá”, afirmó.

Mientras tanto, el régimen iraní, cada vez más acorralado, enfrenta una creciente presión internacional en medio del recrudecimiento de la violencia.

open image in gallery Iraníes se congregan mientras bloquean una calle durante una protesta en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026 ( Getty )

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el lunes que las protestas a nivel nacional en su país “se volvieron violentas y sangrientas para dar una excusa” a Donald Trump para intervenir. Sin embargo, Abbas Araghchi no presentó pruebas que respalden su acusación. Además, el régimen aún no ha difundido una lista oficial de víctimas.

Trump, quien ha amenazado con atacar a Irán, afirmó el domingo que el régimen había propuesto abrir negociaciones. Además, tiene previsto reunirse este martes con su equipo de seguridad para evaluar distintas opciones.

Irán, por su parte, advirtió que respondería en caso de ser atacado. Sin embargo, no está claro cómo podría hacerlo, ya que la mayoría de sus defensas aéreas fueron destruidas durante una desastrosa guerra de 12 días con Israel el año pasado.

Durante ese conflicto, fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearon infraestructura militar e instalaciones nucleares, lo que provocó la muerte de varios altos comandantes y científicos nucleares iraníes.

Traducción de Leticia Zampedri