La “Junta de Paz” del presidente de EE. UU., Donald Trump, se ha enfrentado a nuevas burlas después de que saliera a la luz que casi la mitad de los países que figuran en ella tienen prohibida la entrada a EE. UU. en virtud de sus vetos de viaje.

Trump desveló su alternativa a las Naciones Unidas con gran ceremonia el jueves en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

Dio la bienvenida al escenario a representantes de varios países y dijo ser “amigo” de todos ellos.

Entre ellos figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Jordania, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía y Uzbekistán.

Durante el discurso, los países europeos brillaron por su ausencia, en medio de reportes de que se había invitado al líder ruso Vladimir Putin.

Pero a principios de este año, el dirigente estadounidense impuso una prohibición de viaje aún más estricta para restringir la inmigración y la entrada en EE. UU. Su Gobierno suspendió indefinidamente la tramitación de visados de inmigrante para personas de 75 países, y muchos de ellos están en su Junta de Paz.

open image in gallery Al menos 18 países estuvieron representados en el escenario de la inauguración de la Junta de Paz, que pretende plantear una alternativa a la ONU ( Reuters )

Armenia, Azerbaiyán, Jordania, Kosovo, Mongolia, Marruecos, Pakistán y Uzbekistán están sujetos a las restricciones sobre visas de inmigrantes, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de la iniciativa que, en opinión de Trump, “tiene la oportunidad de ser uno de los organismos de mayor trascendencia jamás creados”.

La Junta surgió a raíz de la participación de Trump en un acuerdo para un alto el fuego entre Israel y Hamás mediado por EE. UU., y se espera que los miembros aporten 1.000 millones de dólares para formar parte de ella.

Su yerno, Jared Kushner, desveló en la inauguración de la junta nuevas y estrambóticas imágenes de una Nueva Gaza en la que aparecían un centro de datos, apartamentos de lujo y “turismo costero”.

open image in gallery Trump desvela imágenes de su nueva visión de Gaza en la inauguración de la Junta de Paz ( Getty Images )

La presentación contenía imágenes generadas por computadora de apartamentos de lujo y centros de datos, así como planes para construir más de 100.000 viviendas y 75 centros médicos.

El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, fue nombrado polémicamente miembro de la Junta, que estará presidida por el propio Trump.

“Cuando EE. UU. avanza, el mundo entero avanza”, dijo el presidente, y continuó: “Esta Junta tiene la oportunidad de ser uno de los organismos de mayor trascendencia jamás creados y es para mí un enorme honor presidirla”.

open image in gallery SEI281783828 ( AFP/Getty )

A continuación, explicó: “La Junta de Paz está compuesta por los principales líderes del mundo. El pasado mes de octubre publicamos un plan para poner fin de forma permanente al conflicto en Gaza, y me complace decir que nuestra propuesta fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

El mandatario estadounidense afirmó que la Junta de Paz garantizaría la desmilitarización de Gaza. Su secretario de Estado, Marco Rubio, añadió que también sería una “junta de acción”.

La presentación de los nuevos planes pareció incluir un video generado por inteligencia artificial publicado el año pasado en el que se veía la franja devastada por la guerra transformada en una “riviera” y en el que aparecían Trump y el multimillonario director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Traducción de Sara Pignatiello