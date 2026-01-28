Muerte de nicaragüense en cárcel para migrantes de Texas fue reportada al 911 como suicidio

Un hombre nicaragüense que murió en un problemático centro de detención de migrantes en Texas días después de ser detenido por agentes de inmigración en Minnesota parece haberse suicidado, según una llamada al 911 y archivos publicados el miércoles.

Víctor Manuel Díaz, de 36 años, fue encontrado por los guardias el 14 de enero en una habitación del Campamento East Montana en El Paso, Texas, después de que intentara suicidarse, informó un funcionario del campamento en una llamada al 911 obtenida por The Associated Press a través de una solicitud de información pública.

"Estaban haciendo rondas y lo encontraron con los pantalones atados al cuello, creo", dijo la persona que llamó, quien se identificó como un administrador de salud llamado Luis González.

La muerte de Díaz fue al menos la tercera de un detenido alojado en el Campamento East Montana, que se inauguró el año pasado en Fort Bliss para albergar a 5.000 detenidos en el desierto cerca de la frontera sur de Estados Unidos. Los defensores de los detenidos señalan un patrón de violencia, abuso y negligencia en el campamento. Una muerte anterior ha sido declarada homicidio.

Randall Kallinen, un abogado de la familia de Díaz, dijo que dudan de la afirmación de que su muerte fue un suicidio porque él no estaba deprimido y se habría reunido con su madre, dos hijos y hermanos en Nicaragua si hubiera sido deportado.

"Incluso si es suicidio, ¿hubo algo que le sucedió que lo llevó al suicidio?", preguntó Kallinen. "Todavía tiene que haber una investigación".

El miércoles se dejaron mensajes para pedir comentarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

González no presenció el intento de suicidio de Díaz. Un informe separado de los servicios médicos de emergencia que se publicó el miércoles indica que se sospechaba que Díaz se había ahorcado con una sábana. Las autoridades federales no han publicado los resultados de una autopsia, pero han dicho que la muerte fue un "presunto suicidio".

El ICE detuvo a Díaz el 6 de enero en Minneapolis. Luego fue enviado al extenso complejo de tiendas de campaña en Texas.

Díaz entró en Estados Unidos por su frontera sur en 2024, solicitó asilo y fue liberado. Un juez ordenó posteriormente su deportación después de que no se presentara a una audiencia de inmigración, según el ICE.

Los familiares en Nicaragua perdieron contacto con Díaz después de que fue a trabajar a un restaurante el 6 de enero y luego se enteraron de que había sido detenido. Recibieron una llamada del ICE el 15 de enero en la que les dijeron que Díaz había muerto. Los miembros de la familia "estaban incrédulos", dijo Carlos Morales, presidente de la junta de Texas Nicaraguan Community, una organización sin fines de lucro que ayudó a la familia a recaudar dinero para repatriar los restos de Díaz a Nicaragua.

Una coalición de grupos y una congresista demócrata que representa a El Paso han pedido que se cierre el Campamento East Montana.

Algunos de esos llamados se produjeron después de la muerte de Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años, el 3 de enero. Un médico forense ha declarado que fue un homicidio, a causa de la restricción física por parte de los guardias.

Un testigo describió que los guardias inmovilizaron a Lunas Campos en el suelo con esposas, y que uno de ellos lo sujetó por el cuello hasta que ya no pudo respirar. Según el ICE, los guardias intervinieron para tratar de ayudar a Lunas Campos después de que intentara suicidarse, y que él se resistió. Un funcionario del campamento inicialmente dijo a la policía que fue un suicidio.

Los abogados de la familia de Lunas Campos han solicitado a un juez una orden de emergencia para evitar que el ICE deporte a los detenidos que presenciaron la refriega.

El ICE, que supervisa el campamento, anunció la muerte de Díaz el 18 de enero, diciendo que el personal de seguridad "encontró a Díaz inconsciente y sin respuesta en su habitación". La agencia dijo que "murió de un presunto suicidio", pero que la causa aún estaba bajo investigación.

Además de Lunas Campos y Díaz, el ICE anunció que el 3 de diciembre un inmigrante de Guatemala detenido en el Campamento East Montana murió después de ser trasladado a un hospital de El Paso para recibir atención. La agencia dijo que se sospechaba que Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años, había muerto por insuficiencia hepática y renal.

A diferencia de las dos muertes anteriores, el cuerpo de Díaz no fue enviado al médico forense del condado en El Paso para una autopsia. Kallinen dijo que un patólogo de las fuerzas armadas realizó la autopsia en Fort Bliss, y que le han dicho que podría llevar meses que se publiquen los resultados.

La persona que llamó al 911 en el caso dijo al despachador que un equipo de médicos y enfermeras estaba tratando de reanimar a Díaz después de su intento de suicidio y que necesitaban una ambulancia.

Los paramédicos lo encontraron sin pulso acostado de espaldas en una cama de hospital, según un informe de incidente del Departamento de Bomberos de El Paso.

___

El reportero de AP Michael Biesecker contribuyó desde Washington. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.