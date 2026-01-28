Arabia Saudita reduce planes para megaciudad de 160 km en el desierto por costos millonarios

Arabia Saudita reducirá significativamente la escala del proyecto futurista Neom, luego de que funcionarios del gobierno expresaran preocupaciones por los costos y los retrasos recurrentes, según un informe.

El proyecto insignia, que estaba previsto para completarse en 2030, incluía la construcción de una ciudad llamada The Line, conformada por una vasta línea de rascacielos de 500 metros de altura en pleno desierto.

Sin embargo, la construcción de la ciudad fue suspendida a finales del año pasado, mientras Riad buscaba una alternativa más viable y menos costosa.

The Line estaba concebida como una línea de rascacielos que se extendería a lo largo de aproximadamente 200 kilómetros ( NEOM )

El proyecto fue lanzado como parte del plan Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca diversificar la economía saudita, alejándola del petróleo y orientándola hacia sectores como el inmobiliario.

Sin embargo, según personas con conocimiento del tema citadas por el Financial Times, el príncipe heredero ahora visualiza una versión “mucho más reducida” del proyecto, lo que sugiere que ha reconocido las fallas de esta costosa iniciativa. El diario estimó que, hasta noviembre, se habían invertido alrededor de 50 mil millones de dólares en The Line.

The Line, cuyo costo se había estimado en 500 mil millones de dólares, será significativamente reducida en los nuevos planes del proyecto, aunque, según el Financial Times, aún no está claro cuánto más pequeña será la versión final.

Durante un foro clave de inversiones celebrado en Riad en noviembre, un funcionario saudita reconoció que gastaron “demasiado”.

“Nos apresuramos demasiado. Ahora estamos en números rojos. Tenemos que cambiar nuestras prioridades”.

Neom fue concebida originalmente como una ciudad sin carreteras, autos ni emisiones ( NEOM )

La ciudad estaba diseñada para albergar a 9 millones de personas y funcionar sin carreteras, autos ni emisiones. Según las autoridades, operaría con energía 100 % renovable y se preservaría el 95 % del terreno para la naturaleza.

Se informa que el príncipe Mohammed, gobernante de facto de Arabia Saudita, se ha mostrado cada vez más frustrado por los retrasos en el proyecto, y se espera que la reevaluación de Neom establezca expectativas más modestas para la ciudad.

Según The Times, Neom podría cambiar su enfoque y transformarse en un centro de datos, en línea con el impulso del príncipe Mohammed por convertir al reino en un líder global en la industria de la inteligencia artificial.

Los rascacielos fueron concebidos con fachadas espejadas ( NEOM )

Una fuente cercana al proyecto dijo al periódico que no está claro si The Line seguirá formando parte de los planes en una versión reducida, o si será descartada por completo.

La economía saudita enfrenta actualmente las consecuencias de décadas de gasto excesivo, sumadas a una caída en los precios del petróleo, lo que ha obligado al gobierno de Riad a replantear sus prioridades presupuestarias.

Sindalah, un complejo náutico en el mar Rojo, es hasta ahora la única parte de Neom que ha sido inaugurada. Celebró su “gran apertura” en octubre de 2024, tres años después de lo previsto y con un costo tres veces superior al presupuestado.

Sin embargo, se dice que el príncipe Mohammed quedó decepcionado con el proyecto —que fue lanzado con una fiesta protagonizada por Will Smith y Alicia Keys— y como consecuencia despidió al director ejecutivo de Neom, Nadhmi al-Nasr.

The Independent se puso en contacto con el equipo del proyecto Neom para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri