El mundo pudo dimensionar el impacto de la guerra en Irán a través de imágenes satelitales: barcos en llamas en un puerto y estructuras arrasadas en una base estadounidense.

Hasta ahora, la información sobre los daños en Medio Oriente había sido escasa, en especial dentro de instalaciones militares cerradas, desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

En ese marco, las imágenes corresponden a Planet Labs PBC, una empresa con sede en San Francisco cuyos registros utilizan medios como The Associated Press. Por razones de seguridad, la compañía mantiene un retraso de dos semanas en la difusión de su material, ante el riesgo de que pueda ser utilizado por actores adversarios.

Otras compañías también publicaron imágenes de alta resolución, mientras que proveedores como el Servicio Geológico de Estados Unidos difundieron material de menor calidad, aunque igualmente útil para seguir el conflicto.

En paralelo, Estados Unidos e Israel atacaron una amplia gama de objetivos, desde líderes y bases militares hasta sistemas de misiles y defensa aérea, además de posiciones de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij. Irán respondió con drones y misiles dirigidos contra Israel y países árabes del Golfo.

A continuación, un repaso de lo que muestran las imágenes de Planet Labs y otros proveedores.

Barcos en llamas en Bandar Abbas, Irán

Algunas de las escenas más impactantes se registraron en Bandar Abbas, sede de un importante puerto militar iraní junto al estratégico estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo.

En las imágenes del 2 de marzo, podemos ver varios barcos en llamas dentro del puerto.

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que sus fuerzas apuntaron contra activos navales iraníes y afirmó que, hasta ahora, hundieron o dañaron más de 100 embarcaciones durante el conflicto.

open image in gallery Una imagen satelital de Planet Labs PBC muestra incendios en un barco tras un ataque militar de EE. UU. contra un puerto en Bandar Abbas, Irán, el 2 de marzo de 2026 ( Planet Labs PBC )

open image in gallery Esta imagen satelital muestra incendios en varios barcos tras un ataque militar de Estados Unidos contra un puerto en Bandar Abbas, Irán, el 2 de marzo de 2026 ( Planet Labs PBC )

Fuerte impacto en la sede de la Quinta Flota en Bahréin

El reino insular de Bahréin, donde se encuentra la Quinta Flota de la Marina de EE. UU., sufrió intensos ataques iraníes dirigidos tanto a bases militares como a instalaciones petroleras.

Una imagen del 1 de marzo captada por Planet Labs muestra un edificio importante destruido dentro de la base, así como dos radomos —estructuras geodésicas que protegen antenas de radar—, probablemente alcanzados por misiles y drones iraníes.

La Marina no ha detallado aún el alcance total de los daños, aunque Irán ha afirmado en repetidas ocasiones haber atacado la base. Además, en videos difundidos en línea se observan impactos en la zona. Durante la guerra de 12 días en junio, Irán también atacó y destruyó un radomo similar en la base aérea Al Udeid, en Qatar, utilizado para comunicaciones seguras.

Base naval francesa alcanzada en Abu Dabi

open image in gallery Base naval francesa Camp de la Paix en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 18 de febrero de 2026 ( Planet Labs PBC )

open image in gallery Daños en la base naval francesa Camp de la Paix, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026 ( Planet Labs PBC )

En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, se observaron daños en la base naval francesa Camp de la Paix. Imágenes satelitales del 3 de marzo revelaron afectaciones en dos grandes hangares dentro del complejo.

La instalación se encuentra cerca del puerto Zayed y del Distrito Cultural, donde se ubican el Louvre Abu Dabi y otros museos, algunos ya en funcionamiento y otros aún en construcción.

Incendios visibles

open image in gallery Un incendio arde tras un ataque con drones iraníes contra el Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, el lunes 16 de marzo de 2026 ( U.S. Geological Survey )

open image in gallery Un incendio continúa días después de un presunto ataque iraní contra el puerto de Salalah, en Omán, el lunes 16 de marzo de 2026 ( U.S. Geological Survey )

Los satélites Landsat del Servicio Geológico de Estados Unidos permitieron detectar algunos de los incendios más importantes vinculados al conflicto. Imágenes captadas el lunes mostraron un incendio en el Aeropuerto Internacional de Dubái, luego de que un ataque con drones iraníes prendiera fuego a un camión cisterna de combustible, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde el espacio.

Ese mismo día, otras imágenes registraron un incendio en el puerto de Salalah, en el sur de Omán. La instalación fue blanco de un ataque con drones el 11 de marzo, atribuido a Irán, aunque Teherán negó su responsabilidad dentro de la ofensiva contra países árabes del Golfo.

Al parecer, el incendio sigue activo desde entonces.

open image in gallery Una imagen comparativa muestra imágenes satelitales de la isla Kharg, en Irán, antes de los ataques de EE. UU., el 25 de febrero de 2026 (arriba), y los daños posteriores a los bombardeos en medio del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán, el 14 de marzo de 2026 (abajo) ( via REUTERS )