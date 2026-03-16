Cómo están respondiendo los países al llamado de Trump para enviar barcos al estrecho de Ormuz

Japón y Australia han declarado que, por el momento, no tienen previsto enviar buques de guerra para proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, a pesar de la presión de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump había dicho anteriormente que su Gobierno se había puesto en contacto con siete países y esperaba que ayudaran a garantizar la seguridad de la vía marítima en medio del conflicto con Irán.

“Exijo que estos países intervengan y protejan su propio territorio, porque es su territorio”, dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial. Agregó: “Es el lugar de donde obtienen su energía”.

Sin embargo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que EE. UU. aún no había presentado ninguna solicitud formal de asistencia.

“No hemos tomado ninguna decisión sobre el envío de buques de escolta. Seguimos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y qué se puede hacer dentro del marco legal”, dijo.

Takaichi declaró ante los legisladores de su país: “Desde el punto de vista legal, esto es muy difícil. Estamos analizando cuidadosamente qué se puede hacer dentro del marco de las leyes vigentes y cuál es el mejor curso de acción en este momento. Al mismo tiempo, seguimos dialogando con Irán para ayudar a reducir la tensión y, a la vez, intercambiamos información con diversos países”.

Japón ha comenzado a liberar reservas de petróleo para estabilizar el suministro, pero afirma que enviar a sus Fuerzas de Autodefensa al extranjero sería políticamente delicado. Takayuki Kobayashi, jefe de política del Partido Liberal Democrático, en el poder y liderado por Takaichi, declaró que el umbral para la intervención militar era "extremadamente alto".

Australia también ha rechazado las peticiones de brindar apoyo naval para garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho. “Hemos sido muy claros sobre cuál es nuestra contribución a las solicitudes y, hasta ahora, se trata de proporcionar aeronaves a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ayudar en materia de defensa, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de australianos que se encuentran en esa zona”, declaró la ministra de Transporte, Catherine King.

“No enviaremos ningún barco al estrecho de Ormuz”, sentenció King, y continuó: “Sabemos lo increíblemente importante que es, pero no es algo que nos hayan pedido ni a lo que estemos contribuyendo”.

Por su parte, James Paterson, el ministro de Defensa en la sombra, dijo que Australia tendría que "considerar cuidadosamente" cualquier solicitud de activos navales, y agregó que “se necesitaría un buque de guerra capaz de protegerse contra ataques con drones y misiles”.

Se ve un buque de la Armada de EE. UU. navegando por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita gran parte del petróleo y el gas del mundo, el 1° de marzo de 2026 ( AFP/Getty )

“En 2023, cuando EE. UU. solicitó ayuda de forma similar en el Mar Rojo contra la organización terrorista hutí, no pudimos proporcionar ningún buque de guerra porque no teníamos ninguno que pudiera protegerse adecuadamente y que estuviera disponible para esa misión”, declaró a la cadena Channel Nine de Australia.

La mayoría de los demás países contactados por Trump se muestran reacios a enviar buques militares al estrecho de Ormuz, a pesar de la presión estadounidense. En una publicación anterior en redes sociales, el mandatario expresó su esperanza de que países como China, Francia, Japón , Corea del Sur y Gran Bretaña participaran.

El Reino Unido está considerando el envío de dragaminas aéreos, pero las autoridades del país han advertido que el despliegue de buques de guerra podría intensificar el conflicto.

Asimismo, voceros del Gobierno francés han descartado el envío de fuerzas militares adicionales, y afirmaron que la postura actual de Francia era mantener la estabilidad regional en lugar de intensificar las tensiones.

Corea del Sur no se ha pronunciado al respecto, y ha declarado que "seguirá comunicándose estrechamente con EE. UU. sobre este asunto y tomará una decisión tras un análisis exhaustivo".

La semana pasada se informó de que China había estado en conversaciones con Irán para garantizar el paso seguro de petróleo y gas.

Sin embargo, el presidente estadounidense dijo que podría posponer su viaje si no recibía ayuda. "Creo que China también debería ayudar, porque China obtiene el 90 % de su petróleo del estrecho", dijo Trump.

“Podríamos retrasar la visita”, dijo en referencia a su visita al país asiático, en el caso de que China no ofreciera apoyo en el Golfo.

Traducción de Sara Pignatiello