Según la inteligencia estadounidense, el exlíder supremo de Irán, el ayatolá Jameneí, no quería que su hijo, Mojtaba, asumiera el poder en Irán.

Alí Jameneí tenía reservas sobre que su hijo se convirtiera en líder, ya que lo consideraba “poco inteligente” e “incapaz” para el cargo, de acuerdo a un reporte de la cadena CBS News.

Los problemas en la vida personal del joven Jameneí también habrían sido factores de peso, según un informe de inteligencia que circuló entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y sus principales asesores y que fue compartido con la cadena de televisión.

Estas revelaciones se harían eco de las recientes evaluaciones que indican que Mojtaba no cumplía con los requisitos decretados por su padre para ser considerado para el cargo de líder supremo, como por ejemplo, haber ocupado un cargo electo.

Amwaj Media, un medio de comunicación especializado en el análisis de Irán, informó que el nombramiento de Mojtaba había tenido que ser impulsado por Hossein Taeb, un aliado clave y antiguo jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Según los reportes, Taeb presionó a la Asamblea de Expertos, el organismo de 88 miembros encargado de seleccionar a un nuevo líder supremo, para que lo apoyara, a pesar de que ninguno de ellos se había reunido con Mojtaba desde la muerte de su padre.

open image in gallery Ali Jamenei (a la derecha) tenía sus reservas respecto a que su hijo Mojtaba se convirtiera en líder, ya que consideraba que no estaba preparado para el cargo ( Oficina del Líder Supremo de Irán )

El viernes pasado, Trump insinuó públicamente las dudas de Alí Jameneí sobre su hijo.

“Su liderazgo se ha ido. Su segundo liderazgo se ha ido. Ahora su tercer liderazgo está en problemas, y esto no es algo que el padre siquiera quisiera”, dijo el presidente a Fox News.

Mojtaba fue elevado al cargo de líder supremo el 8 de marzo, ocho días después de que el anciano Jameneí muriera en un ataque aéreo israelí la mañana en que comenzó la guerra.

Según numerosos informes, Mojtaba sufrió heridas en la cara y las piernas en el mismo ataque que acabó con la vida de su padre, y su primer discurso oficial fue leído por un presentador de noticias de la televisión estatal.

Asimismo, la inteligencia israelí reveló que el funeral del ayatolá Jameneí se había retrasado para evitar que Mojtaba aparezca en público, en contra de la práctica chiíta habitual de no esperar más de unos pocos días para enterrar al difunto.

Además, en conversaciones privadas con su círculo íntimo, Trump habría dicho que tales revelaciones de inteligencia sobre Mojtaba Jameneí tenían poca importancia, pues creería que Irán estaba prácticamente sin líder y que el nuevo líder supremo posiblemente habría muerto.

open image in gallery El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, no ha hecho ninguna aparición pública, al parecer debido a las lesiones que presenta en la cara y las piernas ( Agencia de Noticias de Estudiantes Iraníes )

La falta de una dirección clara estaría en consonancia con las recientes decisiones tomadas en Teherán, como el efímero compromiso del presidente Pezeshkian de cesar los bombardeos sobre los estados del Golfo.

Tras haber descrito a Mojtaba como “débil” e “inaceptable” para liderar Irán, algunos expertos creen que la anterior oposición de Trump puede haber motivado a los responsables de la toma de decisiones en Teherán a elegirlo.

Según el reciente informe de inteligencia, el CGRI dirige ahora el país y el consejo de expertos, el poder judicial y el consejo religioso se han debilitado, lo que supone un cambio decisivo en la autocracia clerical que ha gobernado desde la Revolución iraní de 1979.

Mojtaba Jameneí (56) es tan solo el tercer líder supremo de Irán desde 1979.

Al igual que su padre, tiene una sólida formación militar, habiendo combatido durante la guerra Irán-Irak, y tiene vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica.

Considerado el más influyente de los seis hijos de Alí Jameneí, Mojtaba es un clérigo conservador de línea dura con estrechos vínculos con algunos de los académicos más poderosos de Irán.

Su nombramiento resulta significativo si se tiene en cuenta que la revolución de 1979, que dio origen a la teocracia islámica, derrocó a una monarquía hereditaria.

Traducción de Sara Pignatiello