Paraguay da el último sí al tratado UE-Mercosur; en Europa el acuerdo aún se atasca

Paraguay se convirtió el martes en el más reciente y último país sudamericano en ratificar el esperado tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, suscrito en enero y que una vez entre en vigor creará la zona de libre comercio más grande del mundo, con un mercado que representa casi el 20% del PIB mundial.

El pacto comercial, firmado el 17 de enero en la capital paraguaya tras casi tres décadas de negociaciones, fue respaldado por unanimidad entre los 58 diputados paraguayos presentes, dos semanas después de que el Senado diera su visto bueno para la alianza. Queda ahora a la espera de la promulgación por parte del Ejecutivo del presidente Santiago Peña.

“Este es un acuerdo histórico para Paraguay, para la región y para el mundo. Estamos en la creación posiblemente del mercado más grande del mundo”, celebró el diputado Rodrigo Gamarra, del Partido Colorado y también actual presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

En la sesión, que se alargó por más de nueve horas, los diputados ensalzaron las oportunidades que se abrirán para ambos bloques.

​“Este acuerdo interino es el puente hacia la plena integración", destacó el oficialista Juanma Añazco, de la Asociación Nacional Republicana. ​“Fueron años y años de negociaciones y reticencias... lograr esto es algo realmente histórico”, agregó el también oficialista Alejandro Aguilera.

Incluso sectores de la oposición se mostraron a favor del acuerdo. “Ante el aislamiento que se propone (en el escenario internacional), nosotros respondemos con mulitlateralismo”, matizó el independiente Raúl Benítez.

Con la aprobación, Paraguay se convirtió en el cuarto y último de los fundadores del Mercosur en ratificar el acuerdo, siguiendo a Uruguay, Argentina y, más recientemente, Brasil.

La recién incorporada Bolivia al bloque comercial sudamericano no participó en las negociaciones, pero podrá sumarse al pacto en los próximos años.

La votación en Paraguay concluye el proceso de adhesión y validación del acuerdo en el lado sudamericano, mientras que la Unión Europea —donde todavía imperan divergencia entre los países miembros-- anunció la aplicación provisional del tratado en los próximos meses.

El bloque de los 27 sigue fragmentado ante la oposición de países clave como Francia. Días después de la firma de Asunción, el Parlamento Europeo aprobó por un estrecho margen remitir el acuerdo comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, lo que podría retrasar su ratificación en varios meses.