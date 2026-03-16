¿Qué está pasando en el estrecho de Ormuz? Trump presiona a sus aliados para frenar bloqueos de Irán

Donald Trump intensificó la presión sobre los aliados de la OTAN para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán entra en su tercera semana.

El bloqueo efectivo de Irán sobre esta vía marítima clave ha provocado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares por barril, a medida que los países evitan transitar por el estrecho.

La preocupación por la escasez de petróleo como consecuencia del cierre se ha agravado tanto que se prevé liberar más de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de la Agencia Internacional de Energía en un intento por contrarrestar la subida de precios.

En declaraciones al Financial Times, el presidente de EE. UU. dijo: “Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”.

Los barcos siguen sufriendo ataques en el estrecho. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha recibido 16 informes de ataques a buques que operan en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, y sus alrededores, desde el 28 de febrero.

Mientras tanto, el exjefe de estrategia de la compañía petrolera BP, Nick Butler, ha dicho que los ministros del Reino Unido deberían prepararse para un “déficit significativo de suministro durante los próximos dos meses”.

Aseveró que podría implicar “una forma de racionamiento”, y agregó: “Creo que aprendimos de la disputa de los conductores de camiones cisterna en 2000 que los suministros de petróleo y gas son absolutamente cruciales para el funcionamiento de la economía y que no se pueden conseguir nuevos suministros rápido”.

open image in gallery El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas del mundo ( AP )

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) había declarado el “control total” del estrecho el miércoles 4 de marzo, días después de que los ataques estadounidenses e israelíes acabaran con la vida del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, el 28 de febrero.

El IRGC amenazó con incendiar cualquier barco que intentara atravesar el estrecho.

A continuación, analizamos por qué el estrecho es tan importante desde el punto de vista estratégico y qué repercusiones ha tenido la guerra hasta ahora.

¿Dónde está el estrecho de Ormuz?

open image in gallery El estrecho de Ormuz se extiende al sur de Irán y solo mide 34 km en su punto más estrecho ( Getty/iStock )

El Estrecho de Ormuz se encuentra entre el Golfo Pérsico al norte y el Golfo de Omán al sur, abriéndose al Mar Arábigo y más allá al resto del mundo.

Tiene unos 160 km de largo, pero solo 34 km de ancho en su punto más estrecho.

El paso, flanqueado por tierra, se encuentra en aguas territoriales iraníes, pero se considera una vía navegable internacional y normalmente está abierto a todos los buques. Consta de dos carriles de navegación que permiten el paso del tráfico en direcciones opuestas, cada uno de 3 km de ancho, con otro carril de 3 km de ancho que los separa.

El derecho internacional permite a los países ejercer el control hasta 22 km (12 millas náuticas) de su costa. En su punto más angosto, el paso está bajo control tanto iraní como omaní.

Irán se encuentra a un lado del estrecho, y algunos de los mayores proveedores de petróleo del mundo, como Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Omán, al otro lado de las aguas.

¿Qué pasa por el estrecho?

open image in gallery Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por el estrecho ( Reuters )

Es uno de los canales marítimos más importantes del mundo, por el que pasan 20 millones de barriles de petróleo al día —una quinta parte del consumo mundial de petróleo— y hasta un tercio del suministro mundial de gas natural licuado.

Esto supone más de 500 millones de barriles de petróleo y 6 millones de toneladas de gas al mes, según Lloyd's List. Gran parte se exporta a mercados asiáticos, como China (el único cliente de petróleo que le queda a Irán), India y Japón.

Es la ruta utilizada por los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, EAU e Irán.

Alrededor de 3.000 buques de transporte marítimo atraviesan el paso cada mes, entre petroleros, contenedores de gas natural licuado y cargueros, según Lloyd's List. Esto supone más de 30.000 buques al año.

Aunque hay oleoductos en Arabia Saudí y EAU que pueden transportar petróleo, la Administración de Información Energética de EE. UU. afirma que “la mayoría de los productos que transitan por el estrecho no tienen medios alternativos para salir de la región”.

El 18 de febrero, Irán cerró la vía fluvial medioriental por primera vez desde la década de 1980, mientras las tropas iraníes participaban en maniobras militares con fuego real.

Irán no había amenazado con cerrar el paso ni siquiera durante su guerra de 12 días con Israel el pasado mes de junio, cuando los ataques estadounidense-israelíes derribaron algunas de las instalaciones nucleares y militares clave del país.

Un cuello de botella en el comercio mundial por los bombardeos

open image in gallery El tráfico a través del estrecho se ha reducido drásticamente desde que comenzaron los ataques estadounidenses ( MarineTraffic )

Desde que estalló la actual guerra, el paso por la vía navegable se ha paralizado prácticamente, creando un cuello de botella comercial.

El lunes, el número de petroleros que cruzaban el estrecho se situaba en el 20 % de los niveles previos a la guerra, según un análisis de Goldman Sachs basado en datos de seguimiento de buques de S&P Global y Kpler, tal y como informó el Wall Street Journal.

Goldman Sachs estima que ha habido un ligero repunte en el tráfico durante la última semana, pero que los buques solo transportaron alrededor de 1,6 millones de barriles a través de la vía marítima cada día, una fracción de los 20 millones de barriles previos al conflicto.

Kpler informó el martes de la semana pasada que podía “afirmar con casi total certeza que siete buques, incluidos cuatro petroleros y tres graneleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el 6 de marzo”.

La UKTMO ha recibido informes de al menos 16 ataques contra buques. Un petrolero estadounidense fue incendiado, mientras que al menos un tripulante indio murió el domingo 1 de marzo, según Euro News. Varios informes de publicaciones especializadas sugieren que ha habido otros heridos.

La guerra se ha extendido a aguas internacionales, y el ejército estadounidense lanzó un torpedo contra un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka el miércoles 4 de marzo. Al menos 87 personas murieron.

open image in gallery Vista aérea de la costa iraní y de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz ( Reuters )

Efectos sobre los precios del petróleo y la economía mundial

Cualquier interrupción del tráfico a través del Estrecho de Ormuz es muy perjudicial para el comercio de petróleo. Desde el estallido del conflicto, los precios del petróleo se han disparado hasta superar los 100 dólares por barril.

“No se puede exagerar la magnitud de lo que está en juego”, afirmó Hakan Kaya, gestor de carteras de la empresa de inversiones Neuberger Berman.

Amin Nasser, presidente y director ejecutivo de la gigante petrolera saudí Aramco, advirtió el martes que, si los petroleros siguen sin poder transitar por el estrecho, “tendrá graves repercusiones en la economía mundial”.

Las amenazas a la ruta han disparado los precios mundiales de los rubros energéticos en el pasado, incluso durante la guerra entre Israel e Irán en junio de 2025.

China y Japón, que se verán gravemente afectados, han pedido una desescalada inmediata del conflicto.

Traducción de Sara Pignatiello